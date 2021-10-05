В Южной Корее нарастает возмущение поведением депутата, подозреваемой в хищении средств из бюджета возглавляемой ею организации и их растрате в личных целях.

Борис Кустодиев. Купец (фрагмент). 1918

По сообщениям южнокорейских СМИ, член Национального собрания (парламента) Южной Кореи, глава Корейского совета за справедливость и память о жертвах сексуального рабства в японской армии Юн Ми Хян обвиняется в хищении и растрате более 100 млн вон (~$83,4 тыс.) из бюджета организации в период с января 2011 года по март 2020 года.

Известно, что парламентарий совершала покупки и банковские переводы на сумму от 1500 вон (~$1,26) до 8,5 млн вон (~$7,1 тыс.). Чаще всего женщина тратила бюджетные средства на походы в заведения общественного питания, кондитерские или салоны. Кроме того, часть бюджетных средств были переведены на счёт дочери.

В сентябре 2020 года Юн Ми Хян было предъявлено обвинение в мошенничестве и хищении средств, однако женщина отрицает свою вину.

Южнокорейские воны

«Я думал, правительство старается для людей… А как оказалось, правительство «проедает» всё, что предназначается для простых людей», — отмечает park***.

«Если бы она родилась в японскую колониальную эпоху, то занималась бы вербовкой женщин для утех», — предполагает cnr2***.

«Отвратительно! Как такая женщина могла занять кресло в парламенте?» — интересуется ully***.

«Почему дело до сих пор не дошло до суда? Её давно нужно было арестовать и заключить в тюрьму», — пишет sung***.

«Она демон в человеческом обличье!» — отмечает jaso***.

«Разве её не должны были сперва отстранить от должности, лишить полномочий и перестать платить большую зарплату?» — вопрошает flam***.

«Я против её заключения в тюрьму. Я за то, чтобы её казнили» — пишет remi***.

Тюрьма

«Необходимо срочно предпринять шаги для смены нашего правительства», — отмечает karm***.

«Система прогнила. Юн Ми Хян по-прежнему занимает свою должность, а в президенты метят четыре преступника…» — негодует dukp***.

«Волк в овечьей шкуре. Таких как она нужно «утилизировать», — пишет hok6***.

«У неё нет совести, раз она продолжает сидеть в парламенте», — отмечает dia3***.

«Она тратила эти деньги как свои!» — возмущается ks12***.

«Надеюсь, ей воздастся за грехи», — надеется jyhj***.

«Если так, то почему Пак Кын Хе заключили в тюрьму?» — интересуется jfro***.