Многим, кто ведет авторские блоги, известна платформа «Яндекс.Дзен», которая, как заявляет «Яндекс», позволяет блогерам не только публиковать свои тексты, находить аудиторию, но и зарабатывать на рекламе. Однако, ознакомившись с отзывами пользователей площадкой «Яндекс.Дзен», сталкиваешься во многом с недовольством пользователей сервиса. О том, в чем «подвох» «Яндекс.Дзена», пользователи поделились на сайте «Отзовик».

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс Дзен

Так, пользователь AntonioER в целом остался доволен приятным дизайном сайта с понятным интерфейсом, но отметил, что заработать на сайте «Яндекс.Дзен» «не получится».

«Из весомых минусов, по-моему, только один — заработать тут почти нереально. Те, кто давно занимается, замечают, что руководители сервиса намеренно вставляют «палки в колёса» авторам, что мешает получать «копеечку с публикаций», — написал AntonioER.

Вместе с тем Sherfik88 отметила, что на сервисе зарабатывать всё же можно, но «совсем немного».

Своим опытом публикаций на «Яндекс.Дзене» поделился пользователь платформы под псевдонимом ifrosty. В качестве недостатков платформы блогером были указаны: «отвратительная техподдержка, отвратительная система блокировок, наплевательское отношение к собственным пользователям». Блогер рассказал, что после того, как за одну из своих публикаций получил предупреждение от «Яндекс.Дзена», начала снижаться статистика канала. После обращения в техподдержку для выяснения причины происходящего, техподдержка «Яндекс.Дзена» ответила, что пользователь якобы «копирует контент» и должен удалить статьи, нарушающие правила сайта. При этом, о каких именно статьях идет речь, как указал ifrosty, непонятно.

Разговор по телефону

«Статистика у нас теперь умерла, хотя всё шло отлично для начинающего канала, который на монетизации всего месяц. Карма упала с 54 до 12. Огромное вам спасибо за такую оценку нашего труда!!! Никому не рекомендую это. Мы столько сил, нервов и времени вложили в данный канал, а нам отплатили вот этим. «Яндексу» плевать на своих клиентов, на их старания и вклад в развитие их собственной площадки. Крайнее разочарование», — резюмировал ifrosty.

Как о «заманиловке, где платят копейки и дерут сто шкур», отозвалась о «Яндекс.Дзене» ТанияD, рассказав о своем шестимесячном опыте использования «Яндекс.Дзена».

"Я много писала статей, делала авторские видео, но просмотров дают минимум, при том что все миллионные просмотры оттягивают какие-то левые желтушные каналы. Это каналы-автоматы, которые зарабатывают деньги на добросовестных авторах, которым как раз и платят копейки. Техподдержка — как роботы, где тебе шлют стандартные ответы. Введение в заблуждение, туманные и размытые условия, все твои статьи, прошедшие модерацию, могут вдруг заблокировать спустя два и три месяца! Почему? Нет ответа… Платформа работает грязными методами, создаётся массовый гон с ворованным контентом. Одних банят, а другие на этом же процветают. Если у вас там есть канал и вас еще не блокнули, это не страхует вас от будущего бана… Вы будете развивать канал, привлекать народ на рекламу, и вдруг все ваши деньги на монетизации обнулятся. Хотя то, что они платят авторам — это дешевый труд…» — написала ТанияD.

Fas.gov.ru Компания «Яндекс»

Аналогичным опытом публикаций на платформе поделился также блогер Иван Деньгин.

«В определенный момент, когда один из каналов, набрал необходимое количество подписчиков и вышел на «монету» от «Дзена» на канал прилетел «бан» с пометкой «контентный спам». Практически без права восстановления. Так вот, читайте, исходя из правил «Дзена», под которыми подписывается каждый блогер и владелец канала, контентный спам — это настолько расплывчатое понятие, под которое при желании можно подвести абсолютно любую статью. Иное доказать невозможно… Заметили рекламу «Дзена» — стань блогером, ни при каких обстоятельствах не ведитесь. Здесь денег нет, а только разочарование от потерянного времени…» — пишет Иван Деньгин.

Резюмируя, отметим, многие блогеры, попытавшие счастье на платформе «Яндекс.Дзен», указывают на то, что при работе с платформой имеется риск потерять заработок или вовсе канал (он может быть забанен), несмотря на все свои старания, а техническая поддержка, по словам пользователей «Яндекс.Дзена», оставляет желать лучшего.