Два снаряда в одну воронку не падают. Особенно если прилетели с противоположных сторон. Именно эта параллель приходит на ум в связи с продолжением развития «туманной» истории с масштабным энергетическим кризисом в Китае. Итак, 30 сентября китайская «Хуаньцю шибао», официоз, входящий в систему главного СМИ страны «Жэньминь жибао», публикует редакционный материал под названием, которое на первый взгляд выглядит пропагандистским: «Китай проявляет большую инициативу, преодолевая нынешний «дефицит электроэнергии». Отмечая, что Китай располагает гигантским опытом того, когда ускориться, а когда — «нажать на тормоза», редакция обращается к стратегии «двойного ограничения» и «двойного контроля». Сокращение выбросов для Китая — не самоцель, и в связи с этим ненавязчиво напоминается, что обязательства страны по Парижскому соглашению имеют большой временной «люфт» и до 2030 года позволяют не только не сокращать, но и наращивать выбросы. «Углеродная нейтральность» по этим обязательствам вообще наступает к 2060 году, то есть в параметрах нынешних реалий, по сути, никогда, ибо за это время много воды утечет, и мировая повестка претерпит необратимые изменения. Этот «люфт» предоставляет власти все возможности для коррекции энергетической политики в регионах риска, в том числе для отмены политики сокращений. Во внешнеэкономических вопросах «Хуаньцю шибао» предлагает обратить внимание не на «хайп» вокруг китайского энергокризиса в иностранных СМИ. А на «голоса, подтверждающие коллективное намерение вернуть Китаю обратно статус «мировой фабрики». «Мы должны рассматривать эти голоса как «третий глаз»…» — заключает газета, подчеркивая таким образом, что «хайп» в данном случае выступает прикрытием реальной политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь. Китай

Что такое «двойное ограничение» и «двойной контроль»? Это две составные части стратегии «двойного обращения», предложенной Си Цзиньпином на заседании Политбюро ЦК КПК в мае прошлого года в качестве стержня экономической политики в XIV пятилетке (2021−2025 гг.). Суть этой стратегии, если не вдаваться в детали, — в сочетании прежней ориентации Китая на внешние рынки с углубленным развитием внутреннего. Причем не механического сочетания, а создания системы их взаимозависимости с быстрым и динамичным перераспределением ресурсов по необходимости. Именно об этом говорит редакция «Хуаньцю шибао», когда ставит в зависимость от вопросов государственной и региональной политики в сфере «парижских» выбросов перспективы восстановления внешнеэкономического сотрудничества. Кого именно подразумевают под «третьим глазом», не уточняется, но этот дефицит информации можно немного восполнить, если упомянуть прошлогоднюю очень серьезную и в целом позитивную реакцию на появление стратегии «двойного обращения», например, джексоновского Института глобальных отношений в Йельском университете (США, штат Коннектикут). При этом Йель — крупнейший концептуальный центр консервативных бизнес-кругов, связанных с Республиканской партией и влиятельнейшей немецкой диаспорой. Она в США включает такие кланы, как Рокфеллеры, Гарриманы, Тафты, Леманы и т.д.; немецкие корни, к слову, имеет и Дональд Трамп.

Зафиксируем этот момент, ибо нам он еще пригодится. И вернемся к материалу, повторим, редакционному, из «Хуаньцю шибао». Рассуждая о внутренних перспективах, редакция отмечает: «Нам необходимо подтвердить два основных факта. Во-первых, у Китая достаточно электромощности, и нам нетрудно увеличить производство электроэнергии. Во-вторых, наша страна обладает отличной способностью экономического макрорегулирования». Поэтому «если некоторые провинции будут «некачественно» реализовывать цели по сокращению выбросов и вызовут опасные колебания, способные нанести разрушительный урон промышленному производству…», то «у Китая есть возможность расширить добычу и увеличить импорт дешевого энергетического угля». Анализ месседжей статьи будет неполным без упоминания еще двух моментов, взаимосвязанных единой логикой. Читаем: «…Необходимо понимать разные интересы и позиции друг друга и сохранять достаточную способность к независимому мышлению». И еще: «Нам нужно твердо придерживаться нашего долгосрочного направления регулирования и не следует отклоняться от намеченного маршрута. Для этого требуется, чтобы у нас был собственный надежный костяк, и он не должен колебаться под воздействием призывов нескольких заинтересованных сторон или даже некоторых громких голосов извне».

ТЭЦ

А это что? Это как раз и есть маркер определенной дискуссии о путях развития страны, дополненный упоминанием «некоторых провинций», которые «некачественно» выполняют задачи, связанные с провозглашенной климатической политикой, демонстрируя при этом то ли непрофессионализм, то ли неоправданную самостоятельность, отягощаемую негативными последствиями для всех. Апелляция к стратегии «двойного обращения» необходима авторам для того, чтобы напомнить о незыблемости планов на пятилетку, а также о том, что благосклонность «третьего глаза» обнуляет мнение «громких голосов извне», и вестись на эти голоса не стоит. Очень похоже, что эти два фрагмента, предусмотрительно отделенные друг от друга несколькими абзацами, и есть четкий, хотя и зашифрованный сигнал о том, что противоречия завершены, и к предстоящему в ноябре пленуму ЦК партия идет монолитом. Кому надо — тот поймет, а кто не поймет, тот пусть до поры до времени «дует против ветра».

Имея в виду официальный статус «Хуаньцю шибао», можно было бы рассматривать рассмотренные моменты элементами пропаганды, если не бы не «второй снаряд», прилетевший в ту же самую «воронку» с другого берега Тихого океана. Агентство Bloomberg 4 октября публикует статью журналиста со звучной для мира СМИ фамилией Майкла Уинфри «Этой зимой политики окажутся в затруднительном положении». Стержнем материала является следующая информация, еще более интересная для нас: «Вчера Китай отдал распоряжение государственным компаниям всеми силами обеспечивать поставки энергоресурсов. Угледобывающие предприятия получили приказ довести добычу до максимума, даже если будут превышены годовые квоты. Из-за этих новостей рекордно выросли цены на газ и электричество в Европе, где возникла серьезная тревога из-за сокращения поставок из России, являющейся главным экспортером газа на континент». И далее идут перечисления того, с чем столкнутся разные страны и регионы планеты — от энергодефицита до вызванной им нехватки продовольствия, прежде всего пшеницы.

Констатируем: 30 сентября китайский официоз обозначил решение проблемы, а через три дня оно уже состоялось. Наглядный показатель оперативности руководства, его способности быстро реагировать на ситуацию, а также роли официальных СМИ как политического рупора. В отношении Китая всё ясно уже сейчас: энергокризис будет преодолен очень скоро, и на этой волне возобновится быстрый рост экономики. Обеспечен элитный консенсус вокруг идеи и концепции «всеобщего процветания», площадкой апробации которого еще в начале лета была избрана провинция Чжэцзян (совместное руководство ЦК КПК и Госсовета КНР, обнародованное 10 июня). Сенсаций политического характера ни в ноябре нынешнего года, ни через год не намечается. И не ожидается. Так что за пазл складывается?

19-й съезд КПК

Представляется, что своими масштабами он выходит далеко за границы Поднебесной и отражает глобальные тенденции на уровне, на котором в мире идет элитная борьба. Очень похоже, что «цветной», преимущественно зеленых оттенков, блицкриг, инициированный администрацией Джо Байдена с приходом к власти, начинает выдыхаться и захлебываться. И Китай в этой тенденции — такая же «лакмусовая бумажка», как и Россия, где тоже наблюдается заметное ослабление либеральных сил. В Пекине, например, уже давно не слышно позитивных оценок политики США, которые имели место в начальный период работы нынешнего хозяина Белого дома, в заслугу которому ставилось «возобновление диалога». Всем понятно, что в отличие от Трампа, который вел «разборки» в сфере торговли, не перенося разногласия в сферу политического и тем более военного противостояния, демократы повели курс на системное удушение Китая и России политикой именно военных альянсов. И поставили себе конечной целью не приобретение конкурентных преимуществ в условиях «мирного сосуществования», а игру «с нулевой суммой» и до победного конца. Поэтому альтернативная часть концептуальных кругов Запада, которую «Хуаньцю шибао» и шифрует под «третий глаз», осознавая, что к катастрофе ведет именно курс Байдена, а отнюдь не его предшественника, ожидаемо «включает реверс». Маятник в США начинает пока еще не особенно видное общественности, но отчетливо осознаваемое элитами движение в обратную сторону. Вполне определенное место в этих глобальных тенденциях отводится и энергетическому кризису в Китае. Миру ясно показывается, к чему именно приводит «зеленый» волюнтаризм с абсолютизацией глобализационных и «инклюзивных» идей «устойчивого развития». Еще демонстрируется, что выход из такого кризиса возможен сейчас, пока любая страна, даже такая крупная, оказавшаяся в тисках энергетических проблем из-за несбалансированного внедрения «инновационных» технологий, способна в короткие сроки его преодолеть с помощью собственных сил и соседей. Для этого ей пока необходим всего лишь здравый смысл, консенсус в руководстве и его твердость. Но если завтра на «зеленые» энерготехнологии перейдет весь мир, ситуация изменится в корне, и человечество окажется в тупике, выход из которого будет чреват чудовищными издержками, сопоставимыми со взрывом Йеллоустоуна, и займет не одно десятилетие. Отдельной темой выглядит в этом сценарии и синоптический алармизм (не путать с климатическим), когда в мире — от США до России — начинается дружное пророчество еще более холодной, снежной и «катастрофической» зимы, чем в прошлом году. Ибо за прошедшее лето «площадь льдов в Арктике впервые за десятилетия не уменьшилась», «Гольфстрим замедляется» и имеются другие особенности переноса воздушных масс, которые на это указывают. Пророчества «глобального потепления» (аферу которого автор этих строк еще десять лет назад в специальной монографии сравнил с «ползучим глобальным переворотом») начинают меняться на прогнозы ближайшего наступления нового «малого ледникового периода».

Зима в Пекине

Что в «сухом остатке»? Имеются осторожные, подчеркнем это, весьма осторожные, но первые признаки того, что «инклюзивное» наступление на мир под флагом «великой перезагрузки» и руководством контролирующих Ватикан иезуитов если уже не остановлено, то существенно замедляется. Через призму этого и следует, на наш взгляд, рассматривать итоги энергокризиса в Китае. Что же касается внутренней китайской повестки, то лучше всего ее сегодняшнее состояние иллюстрируется отчетом государственного информационного агентства Синьхуа о праздновании 72-й годовщины создания КНР. Вот он: «В четверг Госсовет КНР в Доме народных собраний в Пекине устроил прием по случаю 72-й годовщины образования КНР. На приеме присутствовали Си Цзиньпин, Ли Кэцян, Ли Чжаньшу, Ван Ян, Ван Хунин, Чжао Лэцзи, Хань Чжэн, Ван Цишань и другие партийные и государственные руководители, а также около 500 китайских и иностранных гостей». Прием, устроенный Госсоветом, как видим, возглавляет Си Цзиньпин, с ним вся семерка членов Посткома Политбюро. И с ними в отчете указан зампред КНР Ван Цишань. В нынешний состав Посткома 19-го созыва он не входит (был в прежнем, 18-го созыва). Но в отчете фигурирует на равных с членами семерки. Как говорится, гимнастика ума для аналитиков и экспертов, хотя на взгляд автора этих строк, речь идет о демонстрации консенсуса, отражением которого, возвращаясь к теме, и послужил упомянутый редакционный материал «Хуаньцю шибао».

Так что поздравим дружественный Китай с очередной замечательной годовщиной и пожелаем этой стране и ее народу благополучно преодолеть бурный поток нынешнего глобального кризиса. Тем более что «свет в конце туннеля», как мы убедились, уже забрезжил.