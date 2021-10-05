Началось заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2», сообщает 4 октября компания-оператор Nord Stream 2 AG. Уточняется, что заполнение будет постепенным, чтобы достичь нужного давления. После заполнения нитки до нужных показателей начнётся дальнейшее тестирование системы.

Nord-stream2.com «Северный поток — 2»

Читайте также: Первая нитка «Северного потока — 2» начала заполняться газом

Новость обсудили на украинских YouTube-каналах «НАШ» и «Факты ICTV», а также на телеграм-канале «#МОНТЯН!». Многие указали на то, что украинские власти неоднократно заявляли, что Киев хочет «слезть с газовой иглы России» и ему вскоре предоставится такая возможность.

«Доскакались», — отреагировала Оксана Ш.

«Говорят, что затягивать могут сертификацию на эксплуатацию потока, но до этого срока можно проводить испытания с разной нагрузкой. Это можно делать те же полгода, проверки, измерения. А проверочный газ пойдёт потребителям», — написал Artem S.

«Тю, а что такое? Говорят, надо попрыгать, и сразу согреешься. «Кто не скачет, тот москаль». Или уже не работает?» — с сарказмом отреагировал Vitaliy.

Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin Объекты на участке берегового пересечения в России

«Русофобия украинцам и иже с ним обходится дорого. Трудно будет зимовать? Всё потому, что Зеле Бобику (Зеленскому. — М. Р.) газ российский показался грязным и вонючим», — пишет Victor /doctor.

«То было, что говорили о сертификации в 9 месяцев, теперь 4. Украина хотела слезть с газовой иглы, мечты сбываются. Нужно национальный праздник устроить», — добавил Сергей Борисович.

«Пэрэмога (победа. — М. Р.) наступает! Украина наконец-то слезает с газовой иглы «немытой» России, о чём мечтает уже 30 лет!» — написал Александр С.

«А теперь к новостям рынка природного газа. Сегодня по 1250. Для РБ по-прежнему 128…» — отметил Валерий С.

«Надо правильно выбирать друзей. Вот на Украине у нас лютует внешнее управление США и у нас газ будет-таки как в Европе и платежки взлетят аж ох… офигеть на сколько нулей. Так что всё идет как в пословице: «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты…» — ответила Галина Я. Валерию С.

«Поздравляю вас, товарищи украинцы… Вы так долго этого хотели… Ждали… Надеялись», — не без сарказма написал «Розарио Агро».

«А ГТС Украины превратить в канализацию!» — добавила Нина К.

«Зато у нас самые большие вышиванки, флаги, вареники…» — добавил Oleg K.

Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin Строительство газопровода «Северный поток ‑ 2». Сентябрь 2021 года

«Как ни странно, я благодарен за это… России. Чем раньше они нас отрежут от газовой зависимости, как транзитной, так и касаемо поставок, тем быстрее у наших чинуш проснётся осознание того, что на Украине нужно развивать собственную добычу газа, в наших недрах его хватит ещё и на экспорт. У нас газа уж точно не меньше, чем у Норвегии. Просто нужно оторвать рыло от газовой кормёжки и перестать наживаться на откатных транзитных и поставочных схемах, которые действуют уже лет 30», — считает Seneka Luciy.

«Этого мало, Украина должна теперь что-нибудь такое отмочить, чтобы немцы сразу третий поток побежали строить», — подытожил Oleg Black play.

Читайте также: «Ничего не поможет!» — на Украине обсуждают решение «газового кризиса»