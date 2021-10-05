Глобальный сбой в работе мессенджеров и соцсетей активно обсуждают и жители Сибири. Обсуждение ведётся несмотря на то, что «интернет-апокалипсис» для сибиряков пришёлся на ночное время. Многие его просто-напросто проспали.

Иван Шилов ИА REGNUM Facebook

«А я весь сбой проспала», — заявила подписчица паблика «ТВК Красноярск» в соцсети «ВКонтакте» Марина П.

«Вообще всё равно, я спала», — поддержала Марину П. Ксения П.

Подписчица паблика Омск Live Юлия З. пожалела «бедных блогеров», которым без инстаграма будет не на что жить.

«Все, наверное, перезагрузили телефоны несколько раз», — предположила Алёна Г.

«Одноклассники» вошли в чат», — иронизирует Ольга К.

Некоторых сибиряков интернет-сбой не расстроил и даже обрадовал.

«Помойки накрылись!» — пошутил Lev V.

«Инсту» можно не воскрешать», — подчеркнул Газинур Н.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Приложение Instagram

«Может, книги начнут читать!!!» — предположил Евгений У.

«Ищите альтернативные способы общаться», — советует Семен К.

«Инстаграм» пусть вообще закрывается», — комментирует Алена Р.

«Как раньше люди жили? Домашний телефон, таксофон у магазина — и все друг друга находили, прекрасно общались. А сейчас забыл трубу дома, «Инстаграм» завис — паника!» — пишет Дмитрий К.

«Ау, народ! Соцсети — это пустая трата времени, живите реальной жизнью и сегодняшним днём», — подытожил обсуждение Kirill T.

Дарья Драй ИА REGNUM Руки в перчатках и смартфон

Как сообщало ИА REGNUM, сбой в работе сервисов международных интернет-гигантов произошёл 4 октября 2021 года. Наблюдались серьёзные проблемы в работе приложений Facebook, Instagram и WhatsApp, а также Twitter и TikTok.

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