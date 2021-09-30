Пояснение причин масштабного сбоя в работе сервисов Facebook активно обсуждают в интернете. Много ироничных комментариев люди написали, припомнив, что данное событие произошло всего спустя несколько дней после известия о грозящем компании Цукерберга миллиардном штрафе за невыполнение требований Роскомнадзора. Одна из самых популярных версий — «Наконец-то кто-то забанил Цукерберга!» Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цукерберг

«Суд в Москве дал Facebook отсрочку до 4 октября для уплаты штрафов — думали, мы тут шутки шутим?» — смеётся Игорь.

«Роскомнадзор забанил Facebook путём бана двери», — поддерживает Андрей Ч.

Напомним, ранее о том, что сотрудники Facebook физически не могут попасть в офис, чтобы оценить масштабы проблемы, так как у них не работают электронные пропуска, сообщили в The New York Times.

«Каждому россиянину по собственной соцсети!» — призывает Руслан.

«Супербезопасность Facebook сейчас сыграет со своими создателями жестокую шутку», — отмечает А.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Цукерберг

«Свои точно нужны месенджеры! Например, назовём: «По трещим» или «По базарим»», — предлагает СКР.

«Соцсети должны быть клубами по интересам без политической болтовни и пропаганды, от которых люди тупеют так же, как и в результате проживания на помойке», — рассуждает АФ.

«Самые высокие технологии заведут мир в самую глубокую пропасть беспредела», — замечает Валерий Зубко.

«И после этого кто-то ещё будет ругать «Почту России? «Ещё не все потеряно» — это слоган корпорации Фейсбук!» — иронизирует Татьяна Цветинская.

«Да это ж репетиция отключения интернетов», — предположил С.

«У них там наш газ закончился. Электричество в датацентры поступать перестало, и ветер на «зелёные» ветряки не дует. Придётся Росатому срочно АЭС строить в Европе и Штатах», — фантазирует Дмитрий Донец.

«Пристрастие к Facebook, Instagram, WhatsApp и другим мессенджерам — это уже похоже на зависимость, как при наркомании или игромании», — заметил С.

«Люди, вернитесь к реальной жизни!» — призывает Артём.

«Виртуальный мир ужасен, Мир без фейсбуков прекрасен!» — соглашается Вениамин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Facebook объяснили, что причиной масштабного сбоя в работе сервисов стали неудачные изменения в конфигурации маршрутизаторов, и что он не привёл к утечке данных пользователей.

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