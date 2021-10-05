За фанфарами пришло разочарование. После саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным на прошлой неделе в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган покинул город по-тихому: стороны даже не сделали официального заявления относительно того, что же они обсудили, пишет Бобби Гош в статье, вышедшей 4 октября в Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Вдвойне странным было то, что Эрдоган покинул Сочи без шумихи. Турецкий лидер не из тех, кто упустит возможность продемонстрировать свой международный статус, тогда как об этом саммите было объявлено как о самой важной встречей между двумя людьми за последние годы.

Саммит в Сочи должен был стать следующим шагом в процессе дистанцирования Турции от США, отношения с которыми у Анкары переживают кризис, и углубления связей с Россией. Перед поездкой в этот курортный город на Чёрном море Эрдоган открыто говорил о своем отсутствии взаимопонимания с президентом Джо Байденом и, в более общем плане, об ослаблении связей между двумя странами.

«Я не могу честно сказать, что в турецко-американских отношениях идет здоровый процесс», — отметил он репортерам во время визита в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций.

В то же время лидер Турции говорил о тесной связи между Анкарой и Москвой. Когда бы он и Путин ни расходились во взглядах по некоторым вопросам, таким как вторжение Турции в сферу влияния России в армяно-азербайджанском конфликте и вмешательство России в интересы Турции в Сирии и Ливии, они всегда разрешали имеющиеся противоречия в Сочи.

«Конечно, мы придем к важному решению в турецко-российских отношениях», — отметил Эрдоган.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Тем не менее, судя по тому, как саммит освещался с обеих сторон, никаких важных решений принято не было. Путин и Эрдоган общались исключительно в присутствии своих переводчиков. Их обсуждение длилось три часа, что не очень долго, если учесть время, затраченное на перевод. Путин назвал их разговор «полезным», тогда как Эрдоган написал в Twitter, что беседа носила «продуктивный» характер.

В переводе с дипломатического языка это означает, что на встрече не было достигнуто ничего существенного.

Для Путина это не проблема. Российский лидер по большей части уже получил от турецкого коллеги то, чего хочет. При Эрдогане Турция отдалилась от США и НАТО, которые представляют основную угрозу безопасности Москвы, и стала всё более зависимой от России. Турецкая экономика работает на российском природном газе, индустрия туризма всё больше полагается на российских посетителей.

Возвращаясь домой, Эрдоган сказал журналистам, что хотел бы купить больше российской военной техники, включая корабли, боевые самолеты и подводные лодки, а также построить совместно с Москвой две атомные электростанции. Он также подтвердил свою приверженность приобретению второй партии системы противоракетной обороны С-400, которая только еще больше оттолкнет других союзников по НАТО и спровоцирует США на введение новых санкций.

Всё это для Путина как бальзам на душу. Однако по поводу двух самых серьезных опасений Анкары — маневров Москвы в Сирии и цен на газ — Эрдоган от президента России ничего не добился. Власти республики встревожены недавней эскалацией совместного российско-сирийского нападения на Идлиб, последний оплот боевиков, поддерживаемых Анкарой.

В этой сирийской провинции на границе с Турцией проживает 4 млн человек, и правительство Эрдогана опасается новой волны беженцев, спасающихся от боевых действий. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Турции уже сосредоточено самое большое количество беженцев в мире — более 3,7 миллиона человек. Всё большее недовольство граждан республики присутствием такого количества иностранцев является политической проблемой для Эрдогана, чьи рейтинги поддержки уже снижаются из-за повсеместного недовольства состоянием экономики.

Сирийские беженцы

Что касается газа, Турция ведет переговоры о поставке 8 млн кубометров газа от российского «Газпрома» в то время, когда цены резко растут благодаря спросу со стороны Китая. С приближением зимы Анкара стремится заключить новые контракты и надеется, что контакты Эрдогана с Путиным принесут благоприятные условия.

Но в Сочи Путин высказал лишь туманные общие фразы о «довольно успешном» турецко-российском сотрудничестве в Сирии и Ливии, не дав обещаний по Идлибу. Точно так же он размышлял о том, что Турция может чувствовать себя «абсолютно уверенно и стабильно» в отношении поставок российского газа, но не дал никаких гарантий относительно цен.

Сжигая мосты с США, Эрдоган надеялся не только на сладкие речи Путина. Но их саммит показал, что турецкий лидер делает именно то, что нужно российскому президенту. Неудивительно, что Эрдоган скрылся из Сочи надутым.