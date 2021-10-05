Глава Чувашии Олег Николаев руководит регионом более полутора лет, став за это время инициатором ряда стратегических направлений развития региона. Одно из первых его ключевых решений связано с проведением Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, объединившее жителей, «логическим продолжением» которого станет объявленный Годом выдающихся земляков 2022 год. Ещё два запущенных важнейших проекта, взбудораживших население, — заявленная транспортная реформа и передача в концессию тепловых сетей. На эти и другие вопросы, в том числе о выборах и переформатировании правительства, Олег Николаев рассказал в интервью ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев

ИА REGNUM: Хотелось бы начать с Сурского рубежа — темы, которая объединила жителей. И вы это не раз подчёркивали. После научной конференции, которую провело ИА REGNUM в Москве при участии Российского военно-исторического общества, мы в предвкушении еще одного значимого и исторического события — открытия федерального мемориала «Строителям безмолвных рубежей». Вы говорили, что он будет возводиться в несколько этапов. Какие это этапы и во сколько он обойдётся?

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В настоящее время просчитана стоимость первого этапа, то есть создание самого мемориала и обеспечение площадки необходимыми инфраструктурными коммуникациями с учётом будущего развития территории. Стоимость данного этапа составляет 350 млн рублей, из них 145 млн рублей — это часть средств, полученных нами из федерального бюджета за эффективную работу правительства в прошлом году. Остальные средства — это благотворительная помощь. Отрадно, что в создании мемориала нам пошли навстречу госкорпорации. К примеру, Газпром полностью за свой счёт подводит газ, Россети взяли на себя часть расходов по энергетике.

Площадку под мемориал мы зарезервировали большую, рассчитывая на поэтапное развитие проекта, и надеемся, что она станет новым центром притяжения. В дальнейшем планируется здесь разместить музейный комплекс, построить гостиницу, объекты общественного питания и другие составляющие туристической инфраструктуры. Предпочтение будет отдано государственно-частному партнерству, поэтому готовы предоставить площадку инвестору с условием, что она будет реализована по согласованной концепции и содержанию.

Cap.ru Концепция мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Чувашии

ИА REGNUM: Благодаря проделанной работе история Сурского рубежа будет увековечена в камне, в школьных учебниках, в театральных постановках. А энтузиасты предлагают ещё назвать одну из улиц в Чебоксарах, которые в этом году удостоены звания «Город трудовой доблести», улицей Героев Сурского рубежа. Как вы оцениваете эту идею?

Лично я положительно оцениваю такие идеи, но ведь важно при их принятии сначала проработать её с точки зрения исторической логики, значимости в жизни населения. Не менее важно эту идею обсудить с населением и убедиться, что её поддерживает подавляющее большинство, чтобы исключить конфликты и недопонимание.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев

ИА REGNUM: Вы уже не раз говорили, что логическим продолжением Года строителей оборонительных рубежей станет Год выдающихся земляков. В связи с этим не рассматривается ли вопрос о реанимации звания Героя Труда на территории Чувашии?

Как раз сейчас формируется план мероприятий 2022 года в рамках Года выдающихся земляков и принимается на обсуждение каждая идея. Все они будут зафиксированы, а затем обсуждены со специалистами и экспертами. И данное предложение можно внести на рассмотрение. Но дело в том, что речь ведь идёт не только о трудовом подвиге, тема гораздо шире: мы будем вспоминать и тех, кто сделал научные открытия, достиг спортивных высот, создавал художественные шедевры, внёс вклад в развитие различных отраслей.

Мы должны вспомнить каждого, кто имеет чувашские корни, отличился своим жизненным путём и достоин называться выдающимся земляком. Кто является для нас ориентиром, вдохновителем, источником силы, отваги, мужества и решимости для достижения поставленных целей.

ИА REGNUM: Говоря о войне, с которой мы начали интервью, хотелось бы обратить внимание на другой аспект. Если 80 лет назад народы пытались уничтожить физически, то современные войны переходят на ментальный, информационный уровень, когда пытаются завладеть умами. В России ключевое положение в поисковой системе и агрегации новостей занимает «Яндекс» — компания с признаками иноагента, головное юридическое лицо которой зарегистрировано в Нидерландах. Работая в Госдуме, вы занимались этими вопросами. Как вы оцениваете эту ситуацию. Не требует ли это законодательного регулирования?

Безусловно, требует. Когда я работал в Госдуме и был членом рабочей группы по законодательству, то изучал материалы и аналитические выкладки специалистов в рамках разработки законопроекта о суверенном интернете. Имея составляющие законодательного решения, понял, что это просто необходимость для того, чтобы мы двигались дальше и были уверены в завтрашнем дне.

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Если большая информационная компания, называемая российской, возможно, будет называться иноагентом — это нездорово. Уверен, это понимают и собственники, и менеджмент. Президент Владимир Путин всегда говорил, что управление компанией через офшоры делает уязвимой, прежде всего, саму эту компанию. Если менеджмент и собственники не прислушаются, то может настать такой момент, когда даже государство не сможет защитить такие организации. На мой взгляд, в российском законодательстве есть все возможности, чтобы обеспечивать необходимые условия ведения бизнеса, но при этом быть резидентом России.

ИА REGNUM: В Чувашии есть другой монополист, который взбудоражил половину населения республики. Речь идёт о передаче теплосетей Чебоксар и Новочебоксарска в концессию «Т Плюс». С учётом того, что теплоснабжение в платёжках зимой занимает значительную долю, то самые большие опасения связаны с ростом тарифов. Кто-то прочит аж двойной рост цен. Так чего ожидать?

Двойного роста однозначно не будет. Средний индекс роста тарифов на тепло не превысит индекса роста платы граждан, утверждаемого в рамках федерального законодательства. Тарифы росли бы в любом случае, но без концессии сети бы изнашивались быстрее, потому что у чебоксарского МУП «Теплосеть» нет ни собственных ресурсов, ни возможности привлечения сторонних средств на ускоренную модернизацию. И тут круг бы замкнулся, потому что на обновление пришлось бы увеличивать тарифы как раз ускоренными темпами.

Cap.ru Тестирование гибридного троллейбуса в Чебоксарах

Что касается тарифов в Чебоксарах, то сегодня здесь сложилась следующая ситуация: 40% жителей города платят за тепло на 20% меньше, чем остальные 60%. Эта разница объясняется тем, что одни потребители получают тепло от котельных, другие — от ТЭЦ-2, где выработка тепла обходится дешевле. В рамках концессии и перехода на альткотельную предполагается определение единой цены для всех жителей Чебоксар.

Но я бы акцентировался не только на этом. Речь же ещё идёт о том, что нужно более быстрыми темпами модернизировать сети. Как мы все знаем, предыдущий арендатор, «Коммунальные технологии», последние годы практически не выполнял обязательства по модернизации сетей, в итоге они ветшали, а число крупных аварий росло. И сейчас главная задача — обновить инфраструктуру, привести её в безаварийное состояние и в соответствие с современными условиями. А какой у нас выход к модернизации? Либо увеличить тариф и за счёт этого все сделать, либо провести, пока есть возможность, глубинную модернизацию и за счёт этой полученной экономии все возместить в дальнейшем времени. Вот такой механизм, который сейчас запущен, позволяет ровно это и сделать.

«Т Плюс» — это очень крупный игрок на рынке теплоснабжения, и у него более выгодные условия. При этом у него есть компетенции, возможности и ресурсы для проведения модернизации быстрыми темпами. За счёт этого как раз можно получить необходимую экономию и повышать тариф в рамках индекса дефлятора. И такой механизм уже запущен. После широкого обсуждения проектов концессионного соглашения мы существенно увеличили ответственность концессионера за любые нарушения. Возможно расторжение контракта или концессионного соглашения в случае его нарушения, могут быть штрафные санкции и ускорение расторжения контракта. Таким образом, мы максимально защитили население от любых рисков, которые могут возникнуть от неисполнения концессионного соглашения.

ИА REGNUM: На федеральном уровне принято решение о выделении инфраструктурных бюджетных кредитов. Рассматривался ли этот вариант как альтернатива концессии на обновление теплосетей?

Чебоксарам на модернизацию нужно 10 млрд рублей, что фактически равноценно годовому бюджету города. А выделяемые лимиты, к сожалению, в разы меньше. Кроме того, у нас проблемные сети в Шумерле, Алатыре, Козловке, Марпосаде, районных центрах, но там нет концессионера в силу того, что территории небольшие. На мой взгляд, если есть организации, которые уже работают на территории, имеют опыт, компетенции, возможность вложить инвестиции и заинтересованы в решении задач, то сам Бог нам велел воспользоваться этой возможностью и тем самым высвободить средства на решение аналогичных задач на территории Чувашской Республики.

ИА REGNUM: Возможно ли строительство ещё одной ТЭЦ в Чебоксарах, чтобы заменить устаревшие котельные и снизить тарифные затраты?

В планах концессионера этого нет. Сегодня 40% домов отапливаются ТЭЦ-2 (это Новоюжный и Центральный районы г. Чебоксары), которая находится в собственности концессионера. Остальные 60% домов получают тепло от 48 котельных МУП «Теплосеть». Очевидно, что это избыточное количество котельных. Как раз «Т Плюс» проведёт работы по сокращению количества котельных, по строительству новых, более мощных, более компактных, но при этом экологически более эффективных и чистых котельных.

ИА REGNUM: Ещё одной горячей темой информационной повестки остаётся заявленная вами транспортная реформа. На какой стадии данный вопрос?

Я бы не сказал, что это транспортная реформа. На данном этапе идёт модернизация системы транспортного обеспечения населения Чебоксарской агломерации, и эта агломерация очерчивается территорией города Новочебоксарск, Чебоксарского района, Моргаушского района и самих Чебоксар. В перспективе мы предполагаем сделать здесь единую систему транспортного обеспечения, потому что здесь идёт постоянное передвижение людей. Чтобы эта система работала по единым принципам, функционировала слаженно и взаимосвязано, мы запустили работу по созданию мастер-плана развития всей этой территории с точки зрения градостроительной политики.

Сap.ru Закладка капсулы на месте строительства мемориала строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей

У нас есть понимание, как это должно быть, какой транспорт должен ходить, каким образом маршруты должны пересекаться и обеспечивать комфорт и безопасность передвижения. Здесь стоит задача не ухудшить текущее транспортное обеспечение людей, а улучшить с учётом будущих заложенных решений. Все эти вопросы взаимосвязаны — развитие пространств, комфорт, качество жизни, куда в том числе входит транспортное обеспечение.

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ИА REGNUM: Эта система сильно отразится на росте тарифов или пока преждевременно говорить об этом?

Наша задача — не допустить роста тарифов, уложиться в эти тарифы, но при этом реализовать те решения, о которых мы сейчас говорим. Говорить о том, что тарифы совсем не будут расти, — неправильно. С учётом инфляционных и других процессов, которые влияют на конечную стоимость перевозок, рост неизбежен.

ИА REGNUM: Как и введение единого проездного билета?

Как только мы решим вопрос с единой системой транспортного обеспечения, должен будет появиться единый оператор для обслуживания транспортных потоков. Тогда у нас появляется возможность создания единого проездного билета. Если бы мы сегодня имели одного-двух перевозчиков, то уже могли это реализовать. Но, к сожалению, в настоящее время только на территории города Чебоксары работают 15 перевозчиков, ещё пять перевозчиков обслуживают маршрут Чебоксары — Новочебоксарск. С учётом других территорий Чебоксарской агломерации у нас появляются порядка 30 перевозчиков. И достаточно сложно их всех связать единым проездным билетом. Поэтому наша задача — завести всех перевозчиков в эту единую транспортную систему, а там уже выработать принципы расщепления финансовых ресурсов в зависимости от того, кто какой вклад делает в пассажирские перевозки.

ИА REGNUM: Не идёт ли речь о реанимации чего-то наподобие обанкроченного «Чувашавтотранса»?

ИА REGNUM В Чебоксарах

Я бы так не сказал. Эта идея одна из утопических. Однако если бы на момент начала моей работы на посту главы республики «Чувашавтотранс» был ещё жив, то мы бы сделали всё для его сохранения как главного перевозчика. На фоне десятка перевозчиков крупный государственный игрок мог бы быть центральным звеном, в том числе оператором единого проездного билета, чтобы обеспечивать работоспособность этой системы, нести за неё ответственность и отвечать за безопасность перевозок. Вопросы безопасности, начиная от технического состояния транспорта до стиля езды, имеют большое значение. Мы все видим, как порой в Чебоксарах маршрутки обгоняют друг друга, подрезают, крутят финты на дорогах. Это категорически недопустимо.

ИА REGNUM: А что ожидает электротранспорт?

Есть планы продолжить обновление троллейбусного парка. В этом году в Чебоксарах на линию вышли сразу 68 новых троллейбусов, что сказалось даже на облике города. Кроме того, в следующем году планируем полностью модернизировать тяговые подстанции, которые обеспечивают электричеством троллейбусы, что позволит, по нашим расчётам, сократить затраты до 50%. Вполне возможно, что часть инфраструктурных кредитов направим на эти цели.

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Наталия Николаева ИА REGNUM В Чебоксарах

ИА REGNUM: В завершение нельзя обойти вниманием прошедшие выборы. В Чувашии сформирован уникальный Госсовет, где число партий выросло с четырёх до шести. Как планируете действовать с таким количеством партий?

Однозначно будем работать со всеми, мы максимально открыты каждому депутату, каждой партии. И у нас принцип простой: всё, что может быть полезно для развития республики, — должно быть использовано. Исходя из этого, мы и оцениваем все идеи.

В новом Госсовете выполняют свою работу на освобожденной основе девять депутатов, такое решение принято парламентариями с учётом требований закона. Мне оно нравится и кажется достаточно демократичным.

Cap.ru ГУП «Чувашавтотранс»

Я со своей стороны призвал депутатов, работающих на профессиональной основе, взять на себя ещё какое-то направление, по которому мы с ними могли бы взаимодействовать предметно и системно. То есть не просто разговаривать на некой политической площадке, а именно детально, конкретно, конструктивно, углубляясь в проблематику. Это позволит нам, с одной стороны, получат обратную связь о слабых местах, а с другой — находить совместно наиболее эффективные решения.

ИА REGNUM: Планируется ли переформатирование правительства?

Нет, не планируется. Потому что эта работа была очень тщательно проведена в прошлом году. Этому предшествовала очень большая аналитическая работа, касающаяся как направлений деятельности каждого органа исполнительной власти, так и выполняемых функций в части исключения их дублирования с особым упором на вопросы межведомственного взаимодействия. Поэтому, на мой взгляд, выстроенная структура правительства максимально отвечает современным реалиям и ещё не реализовала свой потенциал. И я думаю, что этот потенциал окончательно раскроется через год-два. Очевидно, что на этом этапе что-то менять смысла нет.

Да, меняются люди, некоторые уходят, кто-то не выдерживает, у кого-то не получается, кому-то поступают предложения, от которых они не могут отказаться. Это жизнь, это нормально. И здесь мы подходим с пониманием. При этом команда молодая, с горящими глазами, желающая двигаться, реализовывать, находиться в поиске. Мне кажется, это — самое главное.

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