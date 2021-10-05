По сообщениям СМИ США, еще около 70 млн представителей уязвимых групп в Соединенных Штатах не были вакцинированы против нового коронавируса. Причина отказа пациентов от вакцинации поразительна. По сообщениям врачей, некоторые пациенты считают, что «вакцина содержит чипы, которые могут контролировать ДНК людей». Некоторые врачи выражали раздражение, а некоторые призывали «проверить список ингредиентов на флаконе с вакциной», сообщает китайский телеканал CCTV.

Питер ван Гюйс. Хирург, извлекающий камень безумия. 1561

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo не отказали себе в удовольствии поиздеваться над Соединенными Штатами в этой связи, оставив тысячи сообщений под соответствующей публикацией на страничке телеканала.

«Сдавайтесь, медицина бессильна перед Америкой, она хочет свободы…» — издевательски отметил один из пользователей.

«Вот им бы стоило использовать чипы, которые содержат вакцины для решения проблемы дефицита микрочипов в мире», — заметил другой комментатор.

WCusr2019 Чип в руке человека

Кто-то добавил, что в том-то и кроется причина дефицита чипов в мире, из-за которого растут цены на компьютерное и иное «железо» в мире. Все микрочипы пошли на вакцину.

«Поскольку в Соединенных Штатах снято слишком много научно-фантастических фильмов, у людей слишком воспалено воображение», — пришел к выводу «Правило 0809».

«Ничего удивительного, ведь американские научно-фантастические фильмы снимаются в таких количествах, что на душу населения приходится 6 мастеров сценария», — согласился пользователь hhhbgdddyy.

«Эпидемия засвидетельствовала слишком много чудесных явлений в этом мире», — добавил «Унесённый монстрами».

«Грядет еще один бум продаж для производителей в индустрии микрочипов!» — считает Юйцзян Цзянху.

«Так вот воспитанием кого занято обязательное образование в США всю среднюю школу?» — издевательски заметил Бинго.

«А еще есть бредни, будто бы в сетях 5G и содержится вирус», — заявил «Правда только одна».

«Но ведь это правда, что президент Intel сотрудничает с Moderna и Pfizer…» — заметил Red_fengqing.

«Ну это действенный способ. Электронный чип в шее моей собаки кажется таким маленьким. Я не видел ничего в очень тонкой игле», — решил поставить себя на место протестующих kikotomomo.

«Люди, которым в США не сделали прививку, теряют лишь свою жизнь, а те, кто вакцинирован, теряют свою «свободу», — с издевкой заметил «Амнезия».

"Приятно видеть так много умственно отсталых людей в Соединенных Штатах», — заметил Кака-Кака.

(сс) U.S. Secretary of Defense Вакцинация от коронавируса в США

Китайские пользователи в массе своей очень позитивно смотрят в сторону вакцин и возлагают на них большие надежды. Китай вакцинировал уже почти 80% населения и продолжает наращивать темпы. Однако ни о каком снятии ограничений на передвижение населения и открытии границ речи пока не идет. Более того, власти страны всякий раз, когда возникают вспышки инфекции, закрывают целые микрорайоны или районы городов. По всей видимости, никакая вакцинация даже 100% населения не вернет Китай к обычной жизни. Да и тенденции по всему миру говорят о том же самом.

Вакцинация с ее принуждением выглядит двусмысленно во всем мире. Тех же людей, которые выступают против нее по тем или иным соображениям (не обязательно по соображениям конспирологическим или маргинальным), всячески пытаются приписать к любителям теорий заговора и чипизации через вакцину. Что в каком-то смысле делает вполне нормальных людей безоружными перед машиной пропаганды.

Да, чипизация через вакцинации, вероятнее всего, — вымысел воспаленного сознания. Причем вымысел «специальный». Но не потому, что в мире нет желающих это провернуть, а потому, что технологии пока этого не позволяют. А вот поиграть в игру вирус — усиление через вакцину — новый штамм вируса вполне себе позволяют. Не факт, что это именно и только так. Но двусмысленность происходящего вокруг вакцинации и яростная пропаганда с растаптыванием всех противников вакцинации вне зависимости от статуса заставляет задуматься.