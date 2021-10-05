Почётный караул из роты Преображенского полка, тысяча гостей, в том числе члены королевских домов Европы, и герб Российской империи на накидке подвенечного платья, пошитого из итальянского шелка ливанским дизайнером. Эту ярмарку тщеславия от потомков Романовых ещё долго будут вспоминать, особенно после того, как завершится служебное расследование в связи с участием в этом частном действе роты почётного караула. Казалось бы, что общего у церковного венчания Георгия Романова, родившегося и большую часть жизни проведшего в Испании и иных европейских странах, его теперь уже супруги — гражданки Италии Ребекки (Виктории) Беттарини и действующих российских военнослужащих?

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

На волне обсуждения так называемой свадьбы века ИА REGNUM решило выяснить, а есть ли какие-то активы у членов «Российского императорского дома» в РФ.

Свадьба Романова и почётный караул

1 октября 2021 года в центре Санкт-Петербурга было людно и шумно. В Исаакиевском соборе венчались Георгий Романов, сын Марии Федоровны Романовой, которая называет себя главой Российского императорского дома в статусе великой княгини, и дочь итальянского дипломата Ребекка Беттарини, которая приняла православие и новое имя Виктория Романовна.

Канал Global News Цитата из видео. Потомок царей женится на первой королевской свадьбе на русской земле

Казалось бы, частная церемония — личное дело венчающихся, если бы не одно «но». Как на этом не государственном мероприятии оказалась рота почётного караула, которая призвана обеспечивать проведение ритуалов встреч и проводов официальных государственных, правительственных и военных делегаций, гарнизонных и общегородских мероприятий с участием войск? Это возмутило россиян, и служебная проверка не заставила себя долго ждать.

Вопрос с ротой оставим на проверяющих, но интерес общественности вызывает и другой вопрос — что связывает Георгия Романова с Россией, помимо титула великого князя, который и признают-то не все?

О потомках Романовых и иностранном бизнесе

Георгий Романов — сын принца Прусского Франца-Вильгельма Гогенцоллерна и Марии Владимировны Романовой, внучки двоюродного брата Николая IIКирилла Романова.

Титулование этой части рода главой императорского дома в свое время вызвало споры, и по сей день далеко не все, в том числе потомки Романовых, согласны с подобным обращением в адрес Георгия Романова и его матери.

Канал Global News Цитата из видео. Потомок царей женится на первой королевской свадьбе на русской земле

Георгий Романов родился в Мадриде в 1981 году. В России впервые побывал в 1992 году. Получил образование в Оксфорде. Из открытых источников известно, что он работал в аппарате Европарламента, Европейской комиссии, был помощником вице-президента Еврокомиссии и комиссара по транспорту и энергетике Лайолы де Паласио в Брюсселе.

В декабре 2008 года газета «Коммерсантъ» сообщила, что Георгий Романов назначен советником гендиректора «Норникеля» Владимира Стржалковского и будет представлять интересы компании в Евросоюзе.

А в 2014 году издание «Лента» сообщило об уходе Романова с этого поста, уточнив, что тот решил открыть свое PR-агентство под названием Romanoff & Partners с пропиской в Брюсселе.

Подобное агентство действительно существует и среди прочего обещает «представительство по связям с ЕС (создание вашего авторитета в деловых кругах и глазах общественности)». Романов в компании числится учредителем и директором по делам России и стран Восточной Европы. Помимо него, есть ещё одна фамилия — генеральный представитель Romanoff & Partners в России Давид Мепуришвили, из биографии которого известно, что он в течение 15 лет руководил ФГУП «Информационный центр по автомобильным дорогам» при Минтрансе РФ, был советником на общественных началах в СовФеде и Госдуме.

Фонды, фонды… а что финансы?

В России Давид Мепуришвили фигурировал как соучредитель АНО по разработке и осуществлению программ всесторонней реинтеграции традиционных ценностей и институций «Императорское общество дома Романовых». Последнее существовало с июля 2011 года и было ликвидировано в марте 2021 года. Среди соучредителей также были Александр Кравченко, Татьяна Балашова, Сергей Житенёв, Александр Закатов, Елена Баяхчян (глава правления и учредитель некоммерческой организации «Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры», который числится как фонд Романовых на сайте дома) и некоммерческая организация «Канцелярия главы российского императорского дома её императорского высочества государыни Великой княгини Марии Владимировны». Последнее создано в 2003 году в Москве, возглавляет её Закатов. Учредитель — Мария Владимировна Романова.

Alexandr Demidenko Мария Владимировна Романова

Несмотря на то, что канцелярия Романовой имеет статус некоммерческой организации, на сайте Минюста в разделе «отчёты некоммерческих организаций» в период с 2009 года относительно неё можно увидеть лишь — «по Вашему запросу ничего не найдено».

Упомянутый выше Александр Кравченко также является главой фонда развития программ общерусского княжеского собора (основной вид деятельности — управление финансовыми рынками). Среди соучредителей фонда было ООО «Торговый дом «Донской-Южный 92» (денежное посредничество), которое ликвидировано в декабре 2019 года налоговым органом, институт проблем безопасности и развития Евразии (среди соучредителей был ныне ликвидированный «Контраст банк») и общественная организация «Общероссийский княжеский собор» (ликвидирована).

Руководитель канцелярии Марии Романовой — Александр Закатов в свою очередь является ещё и соучредителем общественной организация по возрождению культурных, исторических ценностей и сохранению отечественных объектов культурного наследия «Русская слава».

Помимо этого, в документации благотворительного фонда «Императорский фонд онкологических исследований» (сегодня в ЕГРЮЛ носит название благотворительный фонд «Императорский благотворительный фонд») Закатов фигурировал в 2019 году как член правления. Председателем указывался Георгий Романов, а еще одним членом правления — Вадим Олегович Лопухин. Возглавляет юрлицо Максим Крючков.

Imperialfund.org Сайт Императорского фонда онкологических исследований

Крючков также возглавляет АНО «Георгиевский институт», которое создано в декабре 2019 года в Москве. Учредителем числится Георгий Романов. Данных об источниках финансирования нет, основной вид деятельности — научные исследования.

В ЕГРЮЛ на сегодня ещё целая россыпь разного рода дворянских собраний и их филиалов, разномастных фондов с указанием в наименовании дома Романовых. Каких-либо коммерческих компаний за Георгием и Марией Романовыми в РФ на первый взгляд не числится. Что касается фондов, связанных с ними, то изучить их финансовую отчётность не представляется возможным — в базе Минюста, за редким исключением, есть лишь сообщения о продолжении деятельности, или суровое — «по Вашему запросу ничего не найдено».