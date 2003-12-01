Оренбургская область, 1 декабря, 2003, 17:18 — ИА Регнум. 10 декабря 2003г. Торгово-промышленная палата г.Тольятти принимает торгово-экономическую миссию представителей предприятий Оренбургской области. Гостями города в этот раз станут крупные и мелкие производители, а также торговые предприятия Оренбургской области. Среди них: ОАО "Новосергиевский механический завод", "Оренбургская горная компания", ОАО "Бузулукский механический завод им.Кирова, ОАО "Оренбургский станкозавод" и мн. др. В рамках миссии Торгово-промышленной палатой будут организованы встречи, на которых тольяттинские бизнесмены смогут провести деловые переговоры с представителями предприятий Оренбургской области с целью налаживания прямого делового сотрудничества. Всего планируется принять 11 предприятий, - сообщила пресс-служба ТПП г. Тольятти.