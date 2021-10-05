Информация о том, что в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также в мессенджере WhatsApp были зафиксированы масштабные сбои, многие пользователи не могут воспользоваться данными популярными сервисами, побудило пользователей интернета к обсуждению. Граждане оставили свои комментарии по данному поводу 4 октября в социальной сети «ВКонтакте».

mkhmarketing Эмблема Facebook

"Пускай люди отдохнут от социальных сетей, а то белого света не видят, вживую перестали общаться, времени много появится», — написал Евгений М.

Многие пользователи сразу же задумались о том, что ждёт мир в случае, если такие перебои станут систематическими, либо же люди в принципе потеряют доступ к социальным сетям.

«Представьте теперь, что вообще нет интернета и мобильной связи! Как мы тогда все жить будем? Ужас, что будет!» — считает Николай Б.

C osett Facebook

Некоторые комментаторы отмечают, что в результате такого «коллапса» многие жители социальных сетей потеряют внушительный источник своего заработка и им придётся устроиться на обыкновенную работу.

«Вот реально отрубить инсту, оставить с голой задницей всех этих блогеров. Что они делать будут с их миллиардными кредитами? Они же по жизни вообще никто и ничего не умеют кроме балабольства в телефон», — поделился своим мнением Михаил П.

Часть людей считает, что в результате потенциального прекращения работы социальных сетей многое потеряют лишь молодые люди, в то время как старшее поколение вообще не заметит глобальных перемен.

«Вопрос поколения. Старшим интернет вещь не необходимая, скорее даже не нужная, а вот более молодое поколение за счёт интернета получило высокооплачиваемые и востребованные профессии, устроила себе комфортную и интересную жизнь. Социальные сети им уже необходимы для полноценной жизни», — отмечает Ларионов С.

Ряд пользователей призвал граждан не сгущать краски и просто дождаться, пока Facebook не восстановит свою работу.

«Да ладно вам. От того, что платформы поглючит день-два, вообще ничего страшного не случится. Но вот если бы, скажем, на пару-тройку месяцев все эти фейсбуки, да инстаграмы отрубили, то тогда да, наступил бы конец света», — шутит Сергей Л.

Нашлись и те, кто напомнили, что Facebook постоянно становится недоступен то для одних, то для других. Граждане отмечают, что это очень большой сервис с миллионами и миллионами пользователей, поэтому сохранять к нему доступ не всегда удаётся.

«Развели тут базар. Сколько раз уже за этот год Facebook и WhatsApp глючили? Было уже такое и не раз. Кроме того, никого же альтернативы не лишил. Тот же Telegram работает как по часам. Да и YouTube до сих пор не упал, так что всё путём. Без Facebook люди не помрут», — отмечает Артур З.

Christoph Scholz WhatsApp

«Подобные перебои с работами самых популярных сервисов дают людям возможность попробовать себя в альтернативных приложениях. Это очень хорошо, когда люди не замыкаются в одном, становясь зависимыми, а становятся многопрофильными, что развивает их самих», — указывает Евгений Ч.

Напомним, 4 октября сайт Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных интернет-ресурсах, сообщил о том, что в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также в мессенджере WhatsApp были зафиксированы масштабные сбои, многие пользователи не могут воспользоваться данными популярными сервисами.