Сообщение Датского энергетического агентства о том, что оператором «Северного потока — 2» компанией Nord Stream 2 AG выполнены все условия для ввода газопровода в эксплуатацию, стало поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 4 октября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Ой, кто-то сейчас от злости начнёт вырабатывать собственный газ в соседнем территориальном недоразумении! А ведь украинцам говорили, что они совершают, по сути, самоубийство. Но те были непреклонны. Что же, это их выбор, хотя нам, гражданам России, не понять, откуда берётся такой мазохизм», — издевается Андрей М.

Многие пользователи пришли к выводу, что на пути реализации проекта «Северный поток — 2» было много сомнений и даже препятствий, но хорошо то, что хорошо кончается, и раз все условия для запуска соблюдены, то можно сказать, что Россия победила в этом газовом противостоянии.

«Так подождите, российские либералы же говорили, что его не построят и не запустят. Обманули, получается?» — подозревает Артём С.

Некоторые комментаторы отмечают, что недруги России с таким отчаянием пытались помешать строительству «Северного потока — 2», но, с счастью, все их чаяния были разрушены суровой реальностью — газопровод достроен и готов к работе.

Pedant01 Трубы для газопровода Северный поток-2

«Столько было разговоров пустых о том, что «Северный поток — 2» невозможно строить. Что Соединённые Штаты не позволят, что Украина не даст, что сами немцы откажутся. Ну и что мы имеем в итоге? Дорогу осилит идущий, а те, кто пытался сбить Россию с намеченного пути в итоге остались с носом. Поздравляю всех жителей России с торжеством справедливости! Теперь дополнительные денежки потекут прямо в бюджет Российской Федерации, минуя разного рода дармоедов», — поделился своим мнением Алексей У.

Часть людей считает большим благом для европейских стран, что «Северный поток — 2» скоро начнёт свою работу, а вот украинцам можно только посочувствовать.

«Сейчас газ пойдёт по трубам? Теперь Европа плотно подсела на российскую газовую иглу, а Украина с неё слезла, но для неё же хуже», — считает Дарья К.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские власти не сделали ничего, чтобы сгладить удар от реализации «Северного потока — 2» для экономики Украины.

«Зря Украина вставляла палки в колёса реализации «Северного потока — 2». Киевской власти следовало либо пойти на мировую с Россией, добившись выделения ей газа на достойных условиях, либо же готовить себе соломку для того, чтобы экономика не рухнула без российского газа, когда тот пойдёт в обход страны», — указывает Глеб Р.

Assenmacher Трубы Северного потока-2

Нашлись и те, кто указывает на то, что все с замиранием ждут, когда первые кубометры газа начнут своё перемещение по новой трубе в обход украинской территории.

«Процедура сертификации подразумевает проведение технических испытаний исправности объекта. Газ в трубопровод начнёт закачиваться раньше этого срока. Газ в ФРГ до окончания этой сертификации по трубе не пойдёт. А раз все условия для запуска соблюдены, значит, нет никаких препятствий для того, чтобы пустить газ по трубе», — отмечает Владимир М.

Напомним, 4 октября Датское энергетическое агентство сообщило о том, что оператором «Северного потока — 2» компанией Nord Stream 2 AG выполнены все условия для ввода газопровода в эксплуатацию.