В результате прорыва на нефтепроводе 3 октября в американском штате Калифорния произошла утечка свыше 3 тыс. баррелей нефти в Тихий океан. В настоящее время длина нефтяного пятна составляет около 12 км. По данным представителя округа Кэтрин Фоули, ЧП уже оказало воздействие на местную флору и фауну. Местные жители сообщают о мертвых рыбах и птицах, которых они стали находить на берегу океана.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В некоторых местах на берег выбрасывало мертвую рыбу и птиц, а бригады по очистке пытались локализовать разлив, который растянулся от Хантингтон-Бич до Ньюпорт-Бич.

Мэр Хантингтон-Бич Ким Карр заявила на пресс-конференции, что разлив стал «одной из самых разрушительных ситуаций, с которыми наше сообщество сталкивалось за последние десятилетия».

Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«Только не это! Где-то рядом с масштабами катастрофы Эксон Валдиз? Что случилось с вторичными механизмами безопасности? Всё выглядит не очень хорошо», — отмечает@Jeba65.

«Люди. Самая большая проблема планеты», — подчеркивает @IBeBarb.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Если вы хотите услышать страшную историю: сельское хозяйство, все экосистемы и здоровье людей под угрозой… плюс, теперь по крайней мере тысячи баррелей нефти выливается в Тихий океан…» — пишет @CarlosA37393991.

«Ужасные новости. Человечество уничтожает нашу Землю», — отмечает @Yuya_yeya.

«Эти пляжи будут покрыты смолой, как когда-то были покрыты пляжи Санта-Барбары. Так печально», — комментирует @pfels1.

«Мы не заслуживаем эту планету», — сожалеет @jweihaas.

«Человечеству нужен настоящий злодей из фильмов о Бонде, чтобы выступить против таких вещей», — пишет @gabay_ohad.

«Всего этого можно было бы избежать, если бы мы модернизировали ядерные технологии и внедрили их в большей степени», — считает @Dark_Swordsman0.

«И никто за это не понесет ответственность», — обращает внимание @JParradise.

«Люди работают над тем, чтобы испортить единственное место, где нам предстоит жить», — расстраивается @mightyyellow.

«Если это не заставит вас понять, почему мы нуждаемся в альтернативных видах топлива, ничто не поможет. Нефть и уголь убивают нашу планету», — объясняет @susanE34761986.

Dave Shea Нефтяное пятно

«Может быть, мы должны решить, как общество покончит с этой разрушительной приверженностью к грязному топливу и потратить всё, что потребуется, чтобы перевести всю нашу энергетическую сеть на возобновляемые источники энергии, основанные на солнечной энергии и ветре. Но зачем, есть же прибыль!» — осуждает @FedLawClerk.

«Это отвратительно и является позором для нашей страны, наших граждан и всего мира», — злится @Chrisinsupply.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что член Конгресса США Мишель Стил призвала президента Джозефа Байдена объявить о ситуации крупного бедствия в штате Калифорния в связи с разливом нефти.

Инцидентом заинтересовался национальный совет по безопасности на транспорте США, в зону техногенной катастрофы направлены специалисты для расследования инцидента. Власти в целях безопасности отменили запланированное на выходные авиашоу, местным жителям предписано держаться подальше от побережья.