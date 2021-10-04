Результаты собственного исследования РИА Новости, согласно которым зарплата жителей трёх российских городов в первом полугодии 2021 года в среднем превышает 100 тысяч рублей в месяц, самые высокие платят в Салехарде, Южно-Сахалинске и Москве, замыкают список Элиста, Нальчик и Грозный, стали поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 4 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

"Ну, правильно. Города, где нефть добывают, и города, где нефтяные деньги тратят. Все остальные регионы России оказываются вне зоны действия кормушки. Им не положено иметь высокие зарплаты», — написал Вова К.

Многие пользователи пришли к выводу, что нефть является не только источником прибыли для нефтяных компаний, но и хорошим заработком для простых рабочих, которые трудятся в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей сферах.

«Неудивительно, что там самые высокие зарплаты. Где нефть — там и бабки. В той же Тюмени, к примеру, зарплаты чуток выше, чем в соседнем Екатеринбурге, потому что нефть!» — считает Иван Е.

Энгельс Козлов. Черное золото. 1967

Некоторые комментаторы отмечают, что, помимо высоких зарплат, в перечисленных регионах граждан могут сопровождать и высокие траты на продукты питания, жильё и коммунальные услуги, потому что расположены данные территории в не самых благоприятных климатических условиях и в отдалении от очагов цивилизации.

«Не стоит забывать, что в этих регионах, помимо самых высоких зарплат, ещё и самые высокие цены. К примеру, в тех же северных регионах, где добывают нефть и цветные металлы, цены такие, что только на еду уходят немереные деньги. Остальные люди копят, чтобы по-человечески пожить «на материке». Там ты себе шикарную жизнь никак не устроишь, да и погода не позволяет», — указывает Евгений Ч.

«На самом деле самые достойные заработки только в Москве. В остальных регионах платят, может быть, и много, но платишь за жизнь ты несправедливо большие суммы. В столице хотя бы инфраструктура есть. А что там — в Салехарде? Тундра?» — задаётся вопросом Олег Н.

Часть людей считает крайне несправедливым, что другие регионы нашей необъятной Родины прозябают, их жители не имеют доступа к высоким зарплатам, а значит, предпочитают отправиться на заработки в Москву.

«Оператор ЧПУ с навыком программирования и умением читать чертежи получает в Нижнем Тагиле 20 тысяч рублей. Зато по всему городу висят объявления о наборе рабочих в связи с расширением. Неудивительно, что к ним никто не идёт. Проще собрать чемодан и поехать работать в Москву», — отмечает Сергей И.

«Властям надо думать не о том, где самые высокие зарплаты, а чтобы в России в принципе везде были самые высокие зарплаты, хоть в Москве, хоть во Владивостоке. Тогда, быть может, люди начнут оставаться на своей Родине, а не толпиться в столице», — пишет Николай А.

Энгельс Козлов. Вахта начинается (фрагмент). 1973 — 1975

Напомним, 4 октября РИА Новости опубликовало результаты собственного исследования, согласно которым зарплата жителей трёх российских городов в первом полугодии 2021 года в среднем превышает 100 тысяч рублей в месяц, самые высокие платят в Салехарде, Южно-Сахалинске и Москве, замыкают список Элиста, Нальчик и Грозный.