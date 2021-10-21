По всем белгородским пабликам разошлось расследование активиста Максима Климова — он выявил документы, согласно которым 20-летнему сыну вице-губернатора Наталии Зубаревой в 2020 году безвозмездно передали просторную квартиру в элитной многоэтажке в Белгороде. Жильё находилось в собственности региона. Договор передачи квартиры подписан первым заместителем губернатора, начальником департамента имущественных и земельных отношений Валерием Шамаевым. Общественник направил запросы губернатору и в прокуратуру.

Василий Перов. Первый чин. Сын дьячка, произведенный в коллежские регистраторы. 1860

На оперативном совещании правительства Белгородской области 4 октября глава региона Вячеслав Гладков поручил провести служебное расследование.

«Поднять все документы: каким образом принималось решение год назад, проверить правовые основы принятия решения. Посмотреть, каким образом семья была обеспечена жильём, нуждаемость и законность этого решения. Затем уже будем делать какие-то выводы», — сказал губернатор.

Пользователи соцсетей отметили, что губернатор, говоря об этой истории, тщательно подбирал слова.

«Посмотрим, к чему придёт проверка», — усмехается в паблике «Белгород — это интересно» Вова Г.

«Да ладно, сейчас отпишутся, что он инвалид — и по медицинским показаниям ему жизненно необходимо жильё не менее 140 кв. м. Или что-нибудь ещё придумают», — считает Вячеслав Р.

«Это насколько нужно «нуждаться», чтобы 140 кв. м квартиру подарили?» — спрашивает Анна Д.

«Видимо, очень нуждающаяся, малообеспеченная и ещё, наверное, многодетная семья», — вторит Лена В.

«Это простые люди платят ипотеку по 30 лет, а мажорам дарят, охотно верю. Да вот толку с этой проверки может не быть», — разочарована Ольга Р.

Леонид Соломаткин. Губернаторша, входящая в церковь (фрагмент). 1864

«Народ, не рвите себе душу. Проверка покажет, что сделка совершена в соответствии с действующим законодательством», — пишет Артур К.

«Рано радоваться. Видимо, Зубарева нуждается больше всех. Неужели у нас здесь, не при советской власти, можно квартиру получить, просто работая за зарплату? Вопросы возникают, почему такая большая квартира, кто её сынок там, почему мне не дарят, а ему подарили? У меня двухкомнатная 50 квадратов и ещё ребенок родился. Ищу в ипотеку 3-х комнатную, чтобы выделить дочери одну комнату. Две комнаты — мало, но если ютиться, то можно, конечно, что и делаем пока», — рассказал о себе Сергей П.

Некоторые подписчики уверены, что по документам «там всё в порядке», либо выяснится, что замгубернатора ничего не знала об этом. Информационное агентство «Бел.ру» выяснило, что молодой человек жил в элитной квартире на Костюкова на условиях соцнайма и был прописан там минимум с 2015 года. Жильё он получил в собственность накануне ухода с поста губернатора Евгения Савченко, при котором Наталия Зубарева возглавляла департамент образования и здравоохранения региона.

«Интересно, как долго Зубарева стояла в очереди на получение соцжилья, имея в собственности квартиру площадью 56 «квадратов» и дом на 216 «квадратов»? Теперь служебное расследование должно прояснить, на каком основании сыну чиновницы вручили элитную квартиру, в то время как в регионе больше 16 тысяч семей по 15−20 лет ждут своей очереди на получение жилья. Многие ютятся с детьми в однушке тремя поколениями, либо на съёмной квартире и мечтают о помощи государства. А оно помогает, но не тем, кто в этом нуждается. Возникает вопрос: сколько таких квартир успели раздать до прихода Гладкова? Заберут ли у Семёна Зубарева квартиру? И как скажется эта история на дальнейшей карьере Наталии Зубаревой?» — пишет «Бел.ру» в своём телеграм-канале.

Леонид Соломаткин. Вечеринка у приказчика

«Приличные чиновники подают в отставку после таких публикаций. Но, полагаю, это не про Зубареву», — комментирует в телеграм-канале «Белгород №1» пользователь Vitaliy L.

«Нуждалась ли семья. Конечно, нуждалась, не может же мальчик жить вместе с мамой в одной квартире, ему нужно 140 квадратов, он же белых кровей, а ипотека — это для нищих», — замечает Наталья Л.

«Чиновники, чиновники! Вашей алчности когда-нибудь конец будет? Народ — дебил, хозяин — барин, всё как всегда. Как же противно уже от этого. Толку от этой новости? Зайдут сюда, почитают, посмеются, и всё будет по-прежнему», — не верит в проверку и оргвыводы Svetlana.