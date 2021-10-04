В Южной Корее обсудили антисанитарию на фабриках по производству пончиков.

Simpsons.fox-fan.ru Не бывает невкусных пончиков

Как сообщают южнокорейские СМИ, в интернете появилось видео, где были запечатлены плохие гигиенические условия на одной из фабрик в городе Анян, где производились кондитерские изделия известного бренда.

На конвейерах были обнаружены тёмные пятна, предположительно моторного масла, которые могли попасть на готовый продукт.

Представители министерства безопасности пищевых продуктов и лекарственных средства Южной Кореи провели проверку данного предприятия. Оказалось, что на остальных четырёх заводах по производству пончиков санитарные условия не соответствовали нормам.

Алена Мартьянова. Пончики с корицей (фрагмент)

«И что теперь дальше? Разве они не должны были организовать проверку других сетей? Например Баскин…», — интересуется gusx***.

«Ущерб, нанесенный деловой репутации организации, слишком велик… Не могу поверить, что такое творилась на заводах по производству выпечки. Благо я не ела её ни разу», — отмечает wwwr***.

«Как они могли получить сертификацию, если аналогичная проблема была выявлена в 2018 году?» — интересуется best***.

«Теперь я ещё больше не доверяю этой конторе. Они заботятся лишь о том, чтобы набить свои карманы деньгами», — негодует sunh***.

«Аналогичная ситуация наблюдается и на фармпредприятиях. Оборудование надлежащим образом не чистится. Требую незамедлительной проверки всех фармпредприятий!» — требует gosu***.

«Может, это заговор членов профсоюза?» — интересуется fiqm***.

«Единственный выход из ситуации — объявить бойкот компании!» — пишет haye***.

Martin Abegglen Бойкот

«Ничего не обычного, дали на лапу и в пищевых продуктах ничего не нашли», — отмечает chri***.

«Все точки продаж чистые. Кто бы мог подумать, что такая антисанитария творится на предприятии», — негодует vvxx***.

«Теперь проще построить новый завод, чем отмыть старый», — предполагает good***.

«И куда катятся франшизы?» — интересуется wert***.

«На днях они устраивали распродажу. Интересно, причина в этом?» — bod2***.

«Нужно закрыть эти заводы!» — призывает sadb***.

«Разве нельзя отозвать лицензию после такого беспорядка?» — интересуется titi***.