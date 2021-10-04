«Заговор?» — в Южной Корее обсудили антисанитарию на кондитерских фабриках
В Южной Корее обсудили антисанитарию на фабриках по производству пончиков.
Как сообщают южнокорейские СМИ, в интернете появилось видео, где были запечатлены плохие гигиенические условия на одной из фабрик в городе Анян, где производились кондитерские изделия известного бренда.
На конвейерах были обнаружены тёмные пятна, предположительно моторного масла, которые могли попасть на готовый продукт.
Представители министерства безопасности пищевых продуктов и лекарственных средства Южной Кореи провели проверку данного предприятия. Оказалось, что на остальных четырёх заводах по производству пончиков санитарные условия не соответствовали нормам.
«И что теперь дальше? Разве они не должны были организовать проверку других сетей? Например Баскин…», — интересуется gusx***.
«Ущерб, нанесенный деловой репутации организации, слишком велик… Не могу поверить, что такое творилась на заводах по производству выпечки. Благо я не ела её ни разу», — отмечает wwwr***.
«Как они могли получить сертификацию, если аналогичная проблема была выявлена в 2018 году?» — интересуется best***.
«Теперь я ещё больше не доверяю этой конторе. Они заботятся лишь о том, чтобы набить свои карманы деньгами», — негодует sunh***.
«Аналогичная ситуация наблюдается и на фармпредприятиях. Оборудование надлежащим образом не чистится. Требую незамедлительной проверки всех фармпредприятий!» — требует gosu***.
«Может, это заговор членов профсоюза?» — интересуется fiqm***.
«Единственный выход из ситуации — объявить бойкот компании!» — пишет haye***.
«Ничего не обычного, дали на лапу и в пищевых продуктах ничего не нашли», — отмечает chri***.
«Все точки продаж чистые. Кто бы мог подумать, что такая антисанитария творится на предприятии», — негодует vvxx***.
«Теперь проще построить новый завод, чем отмыть старый», — предполагает good***.
«И куда катятся франшизы?» — интересуется wert***.
«На днях они устраивали распродажу. Интересно, причина в этом?» — bod2***.
«Нужно закрыть эти заводы!» — призывает sadb***.
«Разве нельзя отозвать лицензию после такого беспорядка?» — интересуется titi***.