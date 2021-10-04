Сбербанк стал предоставлять своим клиентам возможность получить в банкоматах потребительский кредит без обеспечения. Так совпало, что банк сообщил об этом после того, как на состоявшемся 28 сентября совещании по экономическим вопросам, Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой и Центробанком до 1 декабря обеспечить принятие федерального закона, в результате которого Банк России будет наделен правом устанавливать прямые количественные ограничения на объемы предоставляемых банками и микрофинансовыми организациями (МФО) необеспеченных потребкредитов. В частности, данное поручение в числе других было опубликовано 30 сентября на сайте Кремля по итогам совещания. А 1 октября СМИ распространили новость о том, что Сбербанк начал предоставлять потребкредиты в банкоматах. В частности, издание РБК сообщало, что в поступившем от пресс-службы Сбербанка релизе, говорится, что в банкоматах банка теперь можно оформить заявку на потребкредит без обеспечения от 30 тыс. до 5 млн рублей. Если ссуду одобрят, получить деньги можно будет на карту или в этом же банкомате. Получение услуги возможно в банкоматах с сенсорным экраном (!), а оформить заявку на кредит возможно путем авторизации по банковской карте. Здесь же на экране банкомата можно ознакомиться с предварительными условиями по кредиту. Если они устраивают клиента, то он может подтвердить свою заявку вводом ПИН-кода карты. Заметим, бумажные носители кредитных договоров заемщики не всегда способны прочитать и оценить их плюсы и минусы в полной мере. Теперь же, вероятно, от заемщиков потребуется куда большая внимательность. Более того, руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева, чье мнение приводит издание «Прайм», считает, что выдача необеспеченных потребительских кредитов в банкоматах с одной стороны повышает финансовую доступность для населения, но вместе с тем есть риски и эти риски в основном на стороне банка: ведётся запись самого клиента, его действий, ПИН-код, как аналог подписи.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбербанк

«К сожалению, до сих пор в СМИ регулярно появляются сообщения об утечках баз данных клиентов банков, в том числе и «Сбера», — говорит Лазарева. — А с учётом распространения и развития технологий Deepfake, возрастают и риски того, что злоумышленники будут грабить людей и банки с помощью этих возможностей».

Но вместе с тем, по мнению эксперта, хотим мы или нет, но за дистанционными технологиями будущее: в стране есть регионы, где расстояния измеряются сотнями километров, куда зачастую можно долететь вертолётом, поэтому, по словам Лазаревой, «рано или поздно такие аппараты будут широко распространены, главное, чтобы они были безопасны для потребителей».

В этой связи вспомним, что весной этого года РБК публиковало данные годового отчета Сбербанка, согласно которым в 2020 году организация сократила число банкоматов и информационно-платежных терминалов на рекордный за всё время показатель — 8,4%, с 76,9 тыс. до 70,4 тыс. устройств. При этом оптимизация затронула больше всего города, чем села! Вместе с тем, как напоминало издание, Сбербанк продолжает наращивать число банкоматов с функцией ресайклинга, которая позволяет использовать внесенные клиентами средства для выдачи наличных. В 2020 году их число увеличилось до 32 тыс. устройств (доля составила 62%), тогда как в 2016 году их количество в общей сети банкоматов составляло всего 0,5 тысячи. В пресс-службе Сбербанка изданию поясняли, что банк отказался от старых малофункциональных устройств и обновил сеть высокотехнологичными и производительными банкоматами с функцией рециркуляции. При этом сокращение сети банкоматов и терминалов происходит на фоне роста числа пользователей мобильного приложения банка.

Дарья Драй ИА REGNUM Сбербанк

Какая категория граждан с учетом всё более широкого охвата пользователей мобильным приложением банка и расширением его функций станет основным заемщиком необеспеченных потребкредитов через банкоматы, сейчас можно только догадываться. Возможно, за счет новой функции банк как раз и решил активно использовать дистанционные технологии там, куда зачастую можно долететь вертолетом. Если, конечно, оговоримся, в этих дальних краях России работают «сберовские» современные банкоматы с сенсорным экраном! Собственно, как отметил изданию зампредседателя правления Сбербанка Сергей Мальцев, возможность получить кредит особенно удобна для тех, кто живет вдали от офисов банка или не является активным пользователем гаджетов. В будущем же услуга, как ожидают в банке, может стать полезной и для жителей сел и небольших городов. Но это в будущем. Пока же, отметим, Сбербанк предложил эту услугу сейчас, когда ЦБ РФ еще не наделён полномочиями по установлению прямых количественных ограничений на объемы предоставляемых кредитными организациями необеспеченных кредитов. Выступавшая недавно перед сенаторами глава Банка России Эльвира Набиуллина напоминала об уже действующих ограничениях на рынке потребкредитования, призванных дестимулировать банки выдавать кредиты тем, кому уже трудно будет обслуживать новый долг, так как они с трудом уже обслуживают существующий долг, а также пообещала дальше ужесточать условия для банков по выдаче таких займов, повышая макропруденциальные надбавки. То есть больше всего они будут расти для кредитов, выдающихся под высокую ставку заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузкой. Глава регулятора финрынка напоминала и о том, что кредитные организации должны раскрывать заемщику информацию о полной стоимости кредита, чтобы тот не сталкивался с обманом ожиданий, в итоге переплачивая за кредит. Но теперь же, заметим, возникает вопрос, каким образом заемщики, получающие кредит в банкомате, смогут подтвердить наличие тех условий, согласно которым они и брали кредит, имея возможность ознакомиться с ними лишь на экране банкомата.

Между тем, заметим, вопрос ограничения потребкредитования возник не на пустом месте. Как отмечала на Совете Федерации Набиуллина, в период восстановления экономики выдачи необеспеченных кредитов ускорились. На это, по её словам, повлияли повысившиеся инфляционные ожидания граждан и привлекательные ставки по кредитам. Банкам, конечно, это нравится, подчеркивала глава ЦБ РФ, они ищут способы обойти эти ограничения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Например, выросла доля потребительских кредитов (не ипотечных, потребительских) на срок более 5 лет (с 11% до пандемии до 21% в II квартале этого года). Удлиняя срок кредита, банки вроде бы, с одной стороны, уменьшают ежемесячный платеж, что, казалось бы, делает для заемщика этот кредит более доступным, но тем не менее общая сумма долга на заемщика растет. Это нормально, когда на длительный срок выдается ипотека (там и ставки намного ниже), но для необеспеченных кредитов эти длительные сроки необоснованны и, конечно, могут вести к проблемам», — заявляла Эльвира Набиуллина на Совете Федерации, отмечая также уже наблюдающееся ухудшение стандартов потребительского кредитования.

Доля заемщиков с показателем долговой нагрузки выше 80%, по её словам, выросла с 23% в начале пандемии до 30% в II квартале этого года. То есть людей, которые тратят больше 80% своего ежемесячного дохода только лишь на обслуживание кредита, стало больше. Напомним при этом, что представители Минэкономразвития не так давно высказывали свое несогласие с опасениями Центробанка по поводу высокого уровня закредитованности населения. В частности, в начале августа издание «Известия» публиковало мнение замминистра экономического развития Ильи Торосова, который заявлял, что по сравнению с показателями других государств закредитованность населения России находится на низком уровне и составляет менее 20% ВВП, тогда как в некоторых развивающихся странах она достигает 50%, а в развитых — 90%. При этом представители крупных банков тоже не посчитали уровень долговой нагрузки россиян опасным. Тем не менее Банк России принялся охлаждать рынок необеспеченного потребкредитования. Но, как говорила сенаторам Эльвира Набиуллина, макропруденциальные надбавки — «это не идеальный инструмент»: банкам нужно больше капитала «замораживать» на то, чтобы выдать новый кредит с такими параметрами и выдавать его становится не так выгодно. Однако из-за неравномерного распределения запаса капитала в банковской системе эти набавки заставляют поменять поведение банков с небольшим запасом капитала, а те, у кого он выше — переманивают клиентов к себе, и таким образом, рост потребительского необеспеченного кредитования в целом по банковской системе сохраняется. Отмечая это, глава Центробанка подвела разговор к необходимости принятия закона, как раз и наделяющего регулятора финрынка полномочиями по количественному ограничению рискованных потребкредитов.

Габриель Метсю. Ростовщик и плачущая женщина (фрагмент). 1654

Однако и законопроект, предусматривающий такие полномочия Банка России, оказался тоже не бесспорным. Напомним, как сообщали на днях СМИ, правительство поддержало данный законопроект, но с оговоркой на необходимость внесения в него поправок. В частности, указав на то, что положения законопроекта о применении дифференцированного подхода к различным участникам банковского рынка должны быть — исключены, а норма о предварительных консультациях с правительством — возвращена. Выходит, что глава государства своим поручением расставил точки в ряде возникших спорных моментах: уровень закредитованности населения — забота Банка России, но через установление количественных ограничений на объемы предоставляемых банками и МФО необеспеченных потребкредитов.