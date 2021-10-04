Информация о том, что Украина приостановила закачку природного газа в подземные хранилища (ПХГ) после заключения долгосрочного контракта между российской и венгерской газотранспортными компаниями на поставку газа в обход украинской территории, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 4 октября в социальной сети «ВКонтакте».

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"Независимо от того, какие будут проблемы с газообеспечением, Украина газ будет закупать у Польши и Венгрии, точнее продолжит. На крайний случай есть Норвегия и Штаты, Катар ещё. Не беспокойтесь за них», — пишет Алексей Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что Украину в беде не бросят, и кто-то всё-таки позволит ей закупить необходимый объём газа. Другие же заметили, что на данный момент в Европе закрепилась крайне высокая стоимость газа за тысячу кубометров, что осложняет для Киева возможность обеспечить страну необходимыми объёмами голубого топлива.

«Украина, конечно, без газа не останется, будет закупать в Европе по реверсу. Вот только есть одно, но — цена на газ в Европе невероятно высокая. Как Киев сможет позволить себе обычные объёмы газа, если цена за тысячу кубометров превысила десятикратную отметку?» — задаётся вопросом Юрий В.

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Некоторые комментаторы отмечают, что украинские власти столкнулись с невероятными трудностями на своём пути, которые, могут стоить этой стране государственности.

«Ну, вот на этом и всё. Наступает закат эры Украины, которая существовала за счёт российской газовой трубы на её территории. Теперь это просто труба. Из неё не получить прибыль. Даже газ теперь не своровать. Как теперь будет выкручиваться киевское руководство, не совсем явно, но мы будем с интересом следить за ситуацией», — пишет Евгений Ч.

Часть людей считает, что Украина окончательно уничтожила отношения с Россией и теперь Москва чурается любого взаимодействия с Киевом.

«Возможно, это происходит по той причине, что военный конфликт на Украине с Россией ещё полностью не исчерпан. В этом вся подоплёка. Ну, а вообще, есть понимание того, что газовая труба уже распилена самими украинцами, между акционерами Газпрома, а также со стороны Венгров. На ГТС Украины можно ставить крест. Это уже просто груда старого металлолома», — считает Влад Я.

Ряд пользователей указывает на то, что Украине теперь будет крайне затруднительно заполучить вожделенный газ.

«России нет смысла продавать газ фашистам дешевле тысячи евро за тысячу кубов «вонючего» российского газа. Да и то, только после разделения газа на фракции, чтобы в Европу шёл только чистый метан по трубам, для отопления, а не для химической промышленности там. Вот так», — поделился своим мнением Евгений К.

Gazprom.ru

Нашлись и те, кто указали, что в украинские власти сейчас находятся в полной истерике и начинают обвинять в своём несчастье окружающие её страны.

«В отместку за это Украина додумалась обвинить Венгрию в нацистском прошлом. И это при том, что сами украинцы существуют в нацистском настоящем. Грёбанные лицемеры!» — указывает Ivan I.

Напомним, 4 октября стали известны оперативные данные АО «Укртрансгаз», согласно которым Украина приостановила закачку природного газа в подземные хранилища после заключения долгосрочного контракта между российской и венгерской газотранспортными компаниями на поставку газа в обход украинской территории.