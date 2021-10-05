Президент России Владимир Путин считает, что история занимает особое место среди школьных дисциплин, её изучение формирует мировоззрение и кругозор молодых людей. Об этом говорится в приветствии президента России участникам Всемирного конгресса школьных учителей истории. По словам главы государства, именно этой школьной дисциплине принадлежит «определяющая роль в воспитании таких личностных качеств, как патриотизм и гражданственность, уважение к Родине, чувство сопричастности к её судьбе».

Иван Шилов ИА REGNUM Сурский рубеж

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Заявление Владимира Путина согласуется с темой научной конференции, организованной ИА REGNUM при участии Российского военно-исторического общества (РВИО). Конференция «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж 1941−1942 годов», состоявшаяся в Москве 30 сентября в пресс-центре ИА REGNUM, была посвящена 80-летию строительства оборонительных рубежей в начальный период Великой Отечественной войны, которые возводились в ряде регионов страны для сдерживания натиска фашистских войск в случае прорыва обороны Москвы. В ее работе участвовали российские публицисты и историки, сотрудники архивных служб, преподаватели вузов из Москвы, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Казани, Пензы, Саранска, Ульяновска, Чебоксар, а также представители органов государственной власти и субъектов.

Даже по прошествии 80 лет данный вопрос остаётся малоизученным, хотя трудовой фронт как по количеству мобилизованных, так и по масштабу работ был колоссальным даже по современным меркам, а сами рубежи возводились в рекордные сроки. Этот подвиг народа в тылу впервые отмечен и поднят на государственный уровень в Чувашии, где 2021 год указом главы республики Олега Николаева объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода и проведена большая работа.

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А в Пензенской области в 2022 году будет отмечаться 80-летняя годовщина завершения строительства Пензенского обвода. В августе 2021 года глава региона Олег Мельниченко учредил памятный знак, который будет вручаться жителям, проявившим самоотверженность при строительстве оборонительной стратегической линии на территории Пензенской области в 1941—1942 годах и возрождении экономики в послевоенные годы (с 1945 по 1956 год).

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Как отметил на открытии конференции советник департамента Управления президента Российской Федерации по общественным проектам, кандидат исторических наук Юрий Никифоров, в России растет понимание того, что победа в Великой Отечественной войне является заслугой не только армии, но и работников тыла.

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Ярослав Чингаев ИА REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев

Глава Чувашии Олег Николаев рассказал, как по крупицам собирается информация от пока ещё живых участников строительства линии обороны, рассекречиваются документы, реализовывается комплекс мероприятий по увековечиванию памяти строителей рубежей обороны — разрабатываются учебные пособия для школьников, издаются научно-популярные книги и фильмы, при участии РВИО строится мемориал. Принят закон о «детях войны», учреждена памятная медаль, которой уже награждены порядка 150 человек, 90 из них — участницы возведения оборонительных рубежей в 1941—1942 годах. Даже появился хлеб «Сурский», часть выручки от продажи которого идет на возведение монумента.

Rvio.histrf.ru В Чувашии заложен камень мемориала строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей

В соцсетях одни сожалеют, что слишком поздно спохватились с увековечиванием памяти народного подвига, как и с запоздалым учреждением президентом России звания «Город трудовой доблести», другие полагают, что «сегодня самое время — когда раздирают и нагло переписывают нашу историю и попирают славу Великой Победы, героизм наших предков, подвиг советского народа — победителя».

«Помним и гордимся мужеством наших земляков. Мои бабушка и дедушка тоже участвовали в строительстве Сурского рубежа», — пишет Любовь З.

«Прекрасный пример, как надо любить Родину и чтить ее историю!» — прокомментировал Nik O.

«Здорово, детей можно будет на экскурсии водить! Да и взрослым тоже будет полезно», — отреагировала Kachaevanna на сообщение о строительстве мемориала.

«Моя бабушка постоянно вспоминала про работу на Сурском рубеже. Была адская работа», — пишет Сергей С.

«Приятно удивлены главой Чувашии и его супругой, которая, чувствуется, настоящий товарищ. Прекрасное выступление… Эмоции. Заинтересованность. Личные истории. Всё тонко. Не больше, не меньше», — отметил Владимир П.

«Вся страна окопы рыла. Сплошной рубеж был — Российская земля. Не только в Чувашии. Стеллу за миллионы не забудьте установить в Чувашии. Мертвым героям она «нужнее». За них молиться надо, благодарить. А миллионы — живым! Все дети обуты, одеты в Чувашии?! Все Сыты? На культы личностей не надо переходить, лишнее», — ответила Тамар К.

«Горькая правда — сохранение исторической памяти народа… Памятник защитникам Родины в городе Шумерля мы с друзьями-пограничниками преподнесли в качестве подарка своему народу в честь 75-летнего юбилея Великой Победы над фашизмом!» — высказался чувашский скульптор и академик Николай Кондрашкин.

Cap.ru Реконструкция Сурского рубежа

«Невозможно смотреть, и не смотреть невозможно! Какие герои наши бабушки и матери! Их адским трудом войну и выиграли. Голыми руками почти ведь, почти что зубами рыли этот рубеж и думать не думали о себе. Делали, что должны были, и помогли остановить фашиста! Это надо нашей молодежи показывать, в школах, вузах. Пусть знают, кто настоящие герои, а не те, кого в кумиры выбирают в наше время. Вот на каких примерах надо воспитывать патриотизм. Низкий им поклон всем, кто жив еще и помнит всё. И вечная память тем, кого уже нет с нами», — прокомментировала Ольга К. увиденную видеохронику.

«Сура. Кто бы мог подумать, что и там проходила линия обороны. А вот сформированная вторая ударная армия близ Алатыря оказалась в незавидном положении на Волховском фронте. Мое ощущение, что никто, кто в нее попал, становились никем априори, хотя героических поступков и до, и во время и после нахождения во второй ударной армии они совершили не меньше тех, кто получил награды во время участия в ВОВ. Из-за одного предателя все попали в тень», — написала Елена Т.

«И что же я хочу вам сказать, дорогие мои друзья и братья?! А хочу я вам сказать, что вот узнал я на днях про Сурский рубеж и Казанский обвод. Какой потрясающий урок мужества, героизма, самопожертвования и беззаветного служения Родине я получил!!! Невероятно, но в нашем очерствевшем, ополоумевшем от новояза и западной бесовщинымедийном пространстве, есть таки беспримерные твердыни народной мудрости, памяти, воли и несокрушимой силы! Как же я люблю мой народ!!! Он наше богатство, он источник смыслов и неиссякаемой жизни. Давно уже так не сдавливали горло слёзы, когда смотрел эти вполне себе обычные кадры хроники, художественной реконструкции… Всё — правда. Всё без иронии, без двойного дна, без коммерческого интереса. Спасибо Чувашии! Спасибо тем энтузиастам, которые не успокаиваются и извлекают из глубин истории такие важные события, через которые прошли тысячи судеб наших дедов и прадедов. Наших бабушек и прабабушек. Слава защитникам Родины, положившим на алтарь Победы свои судьбы ради нас, ради жизни на земле», — написал Андрей С.

«Случайно наткнулся на трансляцию конференции в Регнуме. Очень много нового открыл для себя. Про Сурский рубеж и Казанский обвод, которые строились в невероятно сложные первые годы Великой Отечественной войны. И никакое ковидобесие не помешало руководителям Чувашии провести это познавательное мероприятие вместе с журналистами Регнума и учёными. Большое спасибо вам!!!Лицедейство и скоморошничество, а также пошлость и наглость перенасытили телевизор! Прогоните же уже кто-нибудь этих врагов народа с насиженных тёплых сытых местечек!» — добавил Прохор С.

«Главное, чтобы и наши дети и внуки знали всю горькую правду о Войне, когда уже давно нет в живых их родных прабабушек, который шли на окопы в глубоком тылу, пахали вместо лошадей, растили своих и чужих ребятишек, родителей которых поубивало на фронте. Только семейная и книжная память сможет сохранить нашу историю и сохраниться самим — как великому народу, освободившему мир от фашизма. А наши дети рисуют в детсадах и школе «Сурский рубеж», — написала Наталья П.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Юрий Никифоров, советник департамента Управления президента Российской Федерации по общественным проектам, кандидат исторических наук

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