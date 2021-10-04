Утечка «архива Пандоры» пролила свет на 12 миллионов документов о скрытых собственности и богатствах, неуплате налогов и отмывании денег самыми богатыми людьми в мире. Более 600 журналистов из 117 стран месяцами исследовали эти документы, в Великобритании расследование возглавили BBC Panorama и the Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

В связи с этим канцлер казначейства Риши Сунак заявил Sky News: «Управление Её Величества по налогам и таможенным пошлинам тщательно изучит эти документы, чтобы посмотреть, что из них мы можем использовать».

Канцлер добавил, что Великобритания была мировым лидером по обмену информацией между налоговыми и правоохранительными органами, но, как показали бумаги, это глобальная проблема: «Мы можем внести свой вклад, но мы требуем, чтобы другие страны сотрудничали с нами. Мы можем сделать гораздо больше».

Ряд пользователей отметили, что доверять решение проблемы людям у власти бесполезно, потому что они сами не платят налоги и получают прибыль от богатых правонарушителей.

«Ничего не решить, если попросить людей, являющихся проблемой, решить выгодную для них проблему», — считает @SUNNYBOYBLACK.

В комментариях предложили решить проблему путем раскрытия схем по уклонению от уплаты налогов, но с идеей не все согласились.

«Как вы рассчитываете закрыть другие суверенные государства с их правительствами? Тем более у нас нет «схем по уклонению от уплаты налогов», — прокомментировал @CollieTalking.

Некоторые пользователи вспомнили, что сторонники выхода Великобритании из состава ЕС говорили об улучшении системы налогообложения и решении проблем в этой сфере.

«Вы смеетесь. Brexit был направлен на избегание любого законодательства об уклонении от уплаты налогов. А сейчас вы даже ничего исправить не сможете», — написал @markjohnsonhome.

Диего Ривера. Ночь богатых (фрагмент). 1928

Часть пользователей уверены, что сам канцлер и большинство представителей тори у власти сами не платят налоги, покупают собственность за границей и открывают офшорные счета.

«Риши Сунак участвовал в каком-либо из этих инвестирований в заграничную собственность? Были ли его коллеги вовлечены в это? Ответ на оба вопроса будет либо «да», либо «нет», — отметил @PsymonWhite.

«Риши не будет делать что-либо, что может навредить Консервативной партии и её донорам. Так миллиардеры представляют себе идею налогообложения. Это добровольная выплата денег партии у власти, взамен которой они получают одолжения и доступ к власти. Ничто из выплаченных «налогов» не будет выброшено на Национальную службу здравоохранения или другие социально важные изменения», — объяснил @HighlandHeathen.

«Риши Сунак: «Мы все это делаем, поэтому я в очень хорошей позиции для управления своими инвестициями в собственность за рубежом и в Великобритании. Вы можете быть уверены в том, что я всё зачищу, когда ситуация выйдет из-под контроля, всё будет исправлено во всех смыслах и целях», — @geschunden думает, что на самом деле канцлер имел в виду это.

Комментаторы написали, что заявление о том, что британское правительство может сделать больше и исправить ситуацию, пустое и никто ничего делать не будет.

«Мы можем сделать больше». Это пустые слова», — считает @JonquilLucy.

«Он прав на 100 процентов. Отметьте, что он не говорил: мы будем делать больше», — написал @paul_hinchy.

Комментаторы предположили, что таким образом Сунак заявил о послаблениях в сфере налогового регулирования и посоветовал миллиардерам лучше прятать свою собственность.

«Это «больше» случаем не включает в себя послабления в законодательстве об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов и ужесточения законов о секретности персональных богатств?» — поинтересовался @paul_driff.

Диего Ривера. Ночь бедных. 1928

Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что британское правительство называет любой свой провал «глобальной проблемой», как например, «глобальный» дефицит топлива и водителей грузовых автомобилей.

«Всё плохое, что происходит в Великобритании во времена правления тори, является глобальной проблемой, даже если проблемы не такие острые или вообще не существуют в других странах (например, уровень инфицирования и смертности от COVID-19, дефициты и так далее). А любая глобальная проблема, например кризис 2008 года, лежит исключительно на совести лейбористов», — считает @vijram92.

Ряд пользователей смирились с тем, что богачи не платят налоги, они считают, что это уже никого не должно удивлять, их больше интересует, как произошла утечка.

«Да, это глобальная проблема, Великобританией владеют те, кто тут не проживает, мы это пониманием. Вопрос в том, кто слил это и кто обладал этой информацией, правительство, финансовые компании?» — поинтересовался @LesTodd10.

В комментариях раскритиковали людей, скупающих собственность в Великобритании, потому что так они мешают решению проблем с предоставлением жилья малоимущим.

«Так много домов, в которых могли бы жить семьи, но вместо этого они пустуют и просто числятся как очередная строка в списке зарубежной собственности», — отметил @The_Enzo.