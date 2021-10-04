В тени Войны: как подвиг народа в тылу вернули из забвения
В пресс-центре ИА REGNUM 30 сентября 2021 года при участии Российского военно-исторического общества состоялась научная конференция «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.». Мероприятие приурочено к 80-летию строительства рубежей обороны в начальный период Великой Отечественной войны, которые возводились в ряде регионов страны для сдерживания натиска фашистских войск в случае прорыва обороны Москвы.
В работе участвовали российские историки и публицисты, сотрудники архивных служб, преподаватели вузов, а также представители органов государственной власти РФ и субъектов. ИА REGNUM публикует видео выступлений участников конференции.
Читайте также: «Тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.». Программа конференции
Конференцию открыл главный редактор ИА REGNUM, кандидат исторических наук Модест Колеров. Он подчеркнул, что «главное событие в истории нашего народа — Великая Отечественная война, главный день в истории нашего народа — 9 Мая, потому что наша Победа защитила наш народ от окончательного геноцида».
Глава Чувашской Республики Олег Николаев в своём выступлении отметил, что значение Сурского рубежа в истории Великой Отечественной войны до недавних пор серьёзно недооценивалось.
Олег Николаев отметил значительную роль ИА REGNUM в данном проекте и вручил памятные медали главному редактору агентства Модесту Колерову и заместителю главного редактора Валентине Андреевой, которая является членом республиканского оргкомитета по проведению в Чувашии в 2021 году Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей (награда присуждена также шеф-редактору Наталии Николаевой). Заместитель генерального директора ИА REGNUMИгорь Фионов награждён памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области».
Советник департамента Управления президента Российской Федерации по общественным проектам, кандидат исторических наук Юрий Никифоров в своём выступлении отметил, что конференция «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» способствует не только сохранению памяти о строительстве оборонительного рубежа, но и имеет значительную научную ценность.
Депутат Госдумы России Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») подчеркнул, что население Чувашии бережно хранит память о создании Сурского оборонительного рубежа, и отметил необходимость нескольких защитных рубежей внутри и вокруг России.
За минувший год в Чувашии и России в целом развернулась бурная деятельность, направленная на сохранение памяти о подвигах строителей Сурского рубежа. Об этом заявила председатель ЧРОО «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева.
Отметим, что даже по прошествии 80 лет тема строительства рубежей обороны в начальный период Великой Отечественной войны остаётся малоизученной, а многие материалы — засекреченными. Участники конференции в своих докладах ответили на вопросы, которые ранее по различным причинам не затрагивались или упоминались лишь вскользь.