В пресс-центре ИА REGNUM 30 сентября 2021 года при участии Российского военно-исторического общества состоялась научная конференция «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.». Мероприятие приурочено к 80-летию строительства рубежей обороны в начальный период Великой Отечественной войны, которые возводились в ряде регионов страны для сдерживания натиска фашистских войск в случае прорыва обороны Москвы.

ИА REGNUM В пресс-центре ИА REGNUM состоялась научная конференция «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.»

В работе участвовали российские историки и публицисты, сотрудники архивных служб, преподаватели вузов, а также представители органов государственной власти РФ и субъектов. ИА REGNUM публикует видео выступлений участников конференции.

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Конференцию открыл главный редактор ИА REGNUM, кандидат исторических наук Модест Колеров. Он подчеркнул, что «главное событие в истории нашего народа — Великая Отечественная война, главный день в истории нашего народа — 9 Мая, потому что наша Победа защитила наш народ от окончательного геноцида».

«Сурский рубеж, который вовсе не замалчивался, никто его не скрывал, как и всё оборонное строительство, но до недавнего времени оставался в тени исторического сознания. Я даже понимаю, почему: это от врождённой скромности нашего народа и особенно нашего родного чувашского народа» . Модест Колеров

Глава Чувашской Республики Олег Николаев в своём выступлении отметил, что значение Сурского рубежа в истории Великой Отечественной войны до недавних пор серьёзно недооценивалось.

«Строительство оборонительных рубежей во время Великой Отечественной войны было повсеместным. Вместе с тем опыт Чувашской АССР уникален тем, что через её небольшую территорию протянулись сразу два рубежа: Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод. И его протяжённость — 380 км… Расстояние республики с севера на юг составляет 200 км» . Олег Николаев

Олег Николаев отметил значительную роль ИА REGNUM в данном проекте и вручил памятные медали главному редактору агентства Модесту Колерову и заместителю главного редактора Валентине Андреевой, которая является членом республиканского оргкомитета по проведению в Чувашии в 2021 году Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей (награда присуждена также шеф-редактору Наталии Николаевой). Заместитель генерального директора ИА REGNUMИгорь Фионов награждён памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области».

ИА REGNUM Заместитель генерального директора ИА REGNUM Игорь Фионов награждён памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области»

Советник департамента Управления президента Российской Федерации по общественным проектам, кандидат исторических наук Юрий Никифоров в своём выступлении отметил, что конференция «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» способствует не только сохранению памяти о строительстве оборонительного рубежа, но и имеет значительную научную ценность.

«Оценивая саму идею проведения этой конференции, когда увидели программу, мы поняли, что ИА REGNUM организовало полноценное научное мероприятие» . Юрий Никифоров

Депутат Госдумы России Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») подчеркнул, что население Чувашии бережно хранит память о создании Сурского оборонительного рубежа, и отметил необходимость нескольких защитных рубежей внутри и вокруг России.

«Враг не пройдёт там, где нравственные ценности, сила духа, уважение к своей истории и самоуважение находятся на высочайшем уровне». Анатолий Аксаков

За минувший год в Чувашии и России в целом развернулась бурная деятельность, направленная на сохранение памяти о подвигах строителей Сурского рубежа. Об этом заявила председатель ЧРОО «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева.

«С самого начала мы, представители женской организации, поняли, что это наша история. И если в тот момент женщины, в 1941 году, смогли объединиться и встать на защиту родины, мы точно так же решили встать и поднять, эмоционально зарядить наших мужчин на подвиги, чтобы эту историю ещё раз всколыхнуть. Так как это касалось судьбы каждого человека. У каждого за плечами были люди, которые были причастны к этой работе. У меня бабушка и её старшая сестра ездили копать рубеж. Мы с первых же дней начали двигаться по территории республики» . Наталья Николаева

Отметим, что даже по прошествии 80 лет тема строительства рубежей обороны в начальный период Великой Отечественной войны остаётся малоизученной, а многие материалы — засекреченными. Участники конференции в своих докладах ответили на вопросы, которые ранее по различным причинам не затрагивались или упоминались лишь вскользь.