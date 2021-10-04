В пресс-центре ИА REGNUM 30 сентября 2021 года при участии Российского военно-исторического общества состоялась научная конференция «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.». Мероприятие приурочено к 80-летию строительства рубежей обороны в начальный период Великой Отечественной войны, которые возводились в ряде регионов страны для сдерживания натиска фашистских войск в случае прорыва обороны Москвы.

ИА REGNUM
В пресс-центре ИА REGNUM состоялась научная конференция «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.»

В работе участвовали российские историки и публицисты, сотрудники архивных служб, преподаватели вузов, а также представители органов государственной власти РФ и субъектов. ИА REGNUM публикует видео выступлений участников конференции.

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Конференцию открыл главный редактор ИА REGNUM, кандидат исторических наук Модест Колеров. Он подчеркнул, что «главное событие в истории нашего народа — Великая Отечественная война, главный день в истории нашего народа — 9 Мая, потому что наша Победа защитила наш народ от окончательного геноцида».

«Сурский рубеж, который вовсе не замалчивался, никто его не скрывал, как и всё оборонное строительство, но до недавнего времени оставался в тени исторического сознания. Я даже понимаю, почему: это от врождённой скромности нашего народа и особенно нашего родного чувашского народа».
Модест Колеров

Глава Чувашской Республики Олег Николаев в своём выступлении отметил, что значение Сурского рубежа в истории Великой Отечественной войны до недавних пор серьёзно недооценивалось.

«Строительство оборонительных рубежей во время Великой Отечественной войны было повсеместным. Вместе с тем опыт Чувашской АССР уникален тем, что через её небольшую территорию протянулись сразу два рубежа: Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод. И его протяжённость — 380 км… Расстояние республики с севера на юг составляет 200 км».
Олег Николаев

Олег Николаев отметил значительную роль ИА REGNUM в данном проекте и вручил памятные медали главному редактору агентства Модесту Колерову и заместителю главного редактора Валентине Андреевой, которая является членом республиканского оргкомитета по проведению в Чувашии в 2021 году Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей (награда присуждена также шеф-редактору Наталии Николаевой). Заместитель генерального директора ИА REGNUMИгорь Фионов награждён памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области».

ИА REGNUM
Заместитель генерального директора ИА REGNUM Игорь Фионов награждён памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области»

Советник департамента Управления президента Российской Федерации по общественным проектам, кандидат исторических наук Юрий Никифоров в своём выступлении отметил, что конференция «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» способствует не только сохранению памяти о строительстве оборонительного рубежа, но и имеет значительную научную ценность.

«Оценивая саму идею проведения этой конференции, когда увидели программу, мы поняли, что ИА REGNUM организовало полноценное научное мероприятие».
Юрий Никифоров

Депутат Госдумы России Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») подчеркнул, что население Чувашии бережно хранит память о создании Сурского оборонительного рубежа, и отметил необходимость нескольких защитных рубежей внутри и вокруг России.

«Враг не пройдёт там, где нравственные ценности, сила духа, уважение к своей истории и самоуважение находятся на высочайшем уровне».
Анатолий Аксаков

За минувший год в Чувашии и России в целом развернулась бурная деятельность, направленная на сохранение памяти о подвигах строителей Сурского рубежа. Об этом заявила председатель ЧРОО «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева.

«С самого начала мы, представители женской организации, поняли, что это наша история. И если в тот момент женщины, в 1941 году, смогли объединиться и встать на защиту родины, мы точно так же решили встать и поднять, эмоционально зарядить наших мужчин на подвиги, чтобы эту историю ещё раз всколыхнуть. Так как это касалось судьбы каждого человека. У каждого за плечами были люди, которые были причастны к этой работе. У меня бабушка и её старшая сестра ездили копать рубеж. Мы с первых же дней начали двигаться по территории республики».
Наталья Николаева

Отметим, что даже по прошествии 80 лет тема строительства рубежей обороны в начальный период Великой Отечественной войны остаётся малоизученной, а многие материалы — засекреченными. Участники конференции в своих докладах ответили на вопросы, которые ранее по различным причинам не затрагивались или упоминались лишь вскользь.

ИА REGNUM
Научная конференция «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» Пресс-центр ИА REGNUM