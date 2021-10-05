Экс-глава администрации премьер-министра Испании Педро СанчесаИван Редондо нарушил молчание спустя несколько месяцев после ухода со своей должности и поделился дальнейшими планами, а также ответил на вопросы относительно внутриполитической испанской кухни. Выдержки из интервью Редондо в программе «Lo de Évole» на телеканале La Sexta публикует испанское издание La Razón.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шахматы

Уход из дворца Монклоа

Редондо рассказал, что утром в день отставки у него состоялся «прямой, искренний и очень человечный разговор с президентом», который закончился рукопожатием.

«Это был самый важный момент, а дальше будет больше. Посмотрим в будущем», — говорит Редондо.

Бывшая «правая рука» испанского премьера утверждает, что у них были «священные отношения», в которых и он, и Санчес имели доступ к личной жизни друг друга и сохраняли дружеские отношения. Они разговаривали от 8 до 12 раз в день.

При этом Редондо признаёт, что «он всё еще поддерживает контакт с премьером» и что Санчес знает, что экс-глава администрации даёт это интервью. Более того, он уверяет, что «на следующих выборах я буду голосовать за Педро Санчеса».

Экс-глава администрации главы правительства Испании также рассказал, как он трижды выражал свое решение покинуть дворец Монклоа.

Ministry of the Presidency. Government of Spain Иван Редондо, Педро Санчес

Король и королева

О стремлениях Редондо в целом было сказано немало, отмечает издание. В какой-то момент интервью Редондо достал из кармана две шахматные фигуры: пешку и ферзя. Пешку он сравнил с советником и с короткими ходами, а ферзя — с премьер-министром и с «фантастическими ходами без ограничений».

«Единственное, что важно в пешке, это то, что, если она достигает последней клетки, она может превратиться в любую фигуру, даже в ферзя. Было ли у него искушение стать ферзем? Нет. И премьер-министр это знает».

Экс-глава администрации премьера рассказывает, как Санчес несколько раз предлагал ему стать министром: в последний раз — после выборов 4 мая. Однако Редондо от этой идеи отказался, потому что «не видел себя на этой должности».

Испанский кукловод

Издание отмечает, что ключом к пониманию последних недель работы Редондо во дворце Монклоа является книга Тони Боланьо «Moncloa. Iván Redondo. La política o el arte de lo que no se ve» («Монклоа. Иван Редондо. Политика, или искусство невидимого»), которая, благодаря более чем ста интервью и комментариям, даёт представление о человеке, который дёргал за ниточки в испанской политике — от правительства до внутриполитических кампаний в Стране Басков, Эстремадуре и Бадалоне.

Одна идея сквозит через интервью экс-чиновника и книгу Боланьо, замечают журналисты: Редондо только очерчивает премьер-министру рамки, а решает и принимает решения непосредственно глава правительства. Редондо также пользуется возможностью прокомментировать спорные вопросы, такие как его якобы плохие отношения с бывшим вице-премьером Кармен Кальво. Он уверяет, что многому у неё научился, а кризисы, подобные ситуации с переговорами с Каталонией, лишь сблизили их.

Ministry of the Presidency. Government of Spain Иван Редондо (в центре)

«Не планирую идти в Народную партию»

Говоря о своем будущем, Редондо указывает на возможность сотрудничества со СМИ, возвращение к частному предпринимательству, консультирование компаний и преподавание. В планах у экс-главы администрации премьера нет возвращения в политику, по крайней мере, не сразу.

Он подчёркивает, что не планирует «идти в Народную партию», хотя он видит в её председателе Пабло Касадо больше возможностей, чем в главе автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, также представляющей Народную партию.

«Я уже покинул самое лучшее место в мире. Я уже выполнил работу своей мечты», — говорит Редондо о своей работе в Монклоа и признает, что в детстве, в возрасте 12 лет, он уже подавал надежды и говорил своим друзьям, что его мечта — «возглавить страну». Это несколько «фриковатое» стремление, признаёт он.

Издание замечает, что самые напряженные моменты интервью произошли в связи с двумя кампаниями: одной — образца апреля 2019 года, в которой правительство нагнетало страх перед национал-консервативной партией Vox («Голос») для мобилизации левых, и ксенофобский дискурс, использованный в кампании против Хавьера Гарсии Альбиоля на выборах в Бадалоне в 2017 году.

ИА REGNUM Во время референдума в Каталонии

Редондо также дал прогноз относительно ситуации с возможностью независимости Каталонии: «Независимости или самоопределения не будет, но до 2030 года должна начаться работа по реформированию конституции». В этой связи, полагает экс-чиновник, будет проведен референдум, чтобы выяснить, хотят ли испанцы этой реформы, и, по его прогнозам, 70% населения поддержат её.