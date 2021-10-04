После опубликования в интернете так называемого «досье Пандоры», в котором фигурируют 35 действующих и бывших национальных лидеров, а также 400 чиновников из примерно сотни стран, названных причастными к офшорным схемам, в социальных сетях появились сотни комментариев людей, которые считают данный архив бесполезным, созданным исключительно ради шумихи. Многие обратили внимание на то, что, если верить обнародованным данным, США являются крупнейшим налоговым убежищем. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.

Виктор Дюбрей. Деньги в бочках. 1897

«Независимые» журналисты, фонд Сороса… расходимся», — иронизирует Светлана Мазепа.

«Уже то, что финансирует Сорос, о многом говорит. Подставят неугодных, покроют нужных», — соглашается Алексей Коршунов.

«Зато фотографию Путина сделали центральной в этой статье, хотя в файлах «досье Пандоры» он не фигурирует вовсе», — отметил Антон в телеграм-чате официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Главное, в процессе расследования не выйти на самих себя», — иронизирует Елена.

Джордж Сорос

«Начинать надо с закрытия офшоров. Всех», — предлагает Алекс.

«Пчёлы не могут быть против мёда. Что в Европе, что в Америке», — считает Михаил Фукс.

«Столько вони было, а из политиков Российской Федерации и нет никого, одни предприниматели да медийные. Конечно, это не весь список, а лишь то, что позволили Соросу обнародовать. Да и как уже заявил Сноуден, сливают только неугодных, так что высшего управления Штатами там искать не стоит, себя они не обнародуют, лишь им неугодных», — пишет А. Кузьмин.

«Ну вот и вылезла схема немецкого пациента, по всей видимости, с приходом Байдена у Сороса начались колоссальные финансовые проблемы, теперь этот дядя сливает всех, кто когда-то на него работал», — пишет Татьяна Ваганова.

«Вот честно, доверия не вызывает расследование журналистов. Ну нашли они виноватого (-ых), и чего они этим добьются? Какая-то юридическая сила у этого досье есть? Или так, чтиво о коварных людях на ночь?» — задается вопросом Т.

«Очередная фейковая псевдосправедливость от Госдепа», — считает Игорь.

«Кстати, заметьте, ни у одного из иноагентов офшоров не нашли. Я не понял, Госдеп с ними через счета в Сбербанке, что ли, рассчитывается?» — замечает Дмитрий Серов.

«А в чем стыд-то держать деньги на офшорах? Там налоги меньше, неясно, чего хотели авторы «досье», отрекламировать низкие налоги?» — задается вопросом Нот.

Foto Fitti Банковская тайна в Швейцарии находится под федеральной защитой Закона о банках 1934 года

«Да это банальная передача капитала, от сионистов восточных, сионистам западным, более 300 лет у них такая политика», — считает Юрий Орлов.

«Вот Ассанж, Сноуден если действительно интересную инфу сливали, так репрессируемы там. А это обычный пук запада в сторону непокорной России», — считает Марина Селевёрстова.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который получает финансирование в том числе из фонда Джорджа Сороса, опубликовал документы, в которых имеются данные об офшорных счетах ряда политиков и знаменитостей. В ICIJ расследование назвали самым крупным своим разоблачением финансовых секретов.

Читайте также: «Досье Пандоры»: десятки глав государств причастны к офшорным схемам