В 2007 году Коринна Ларсен, немецкая принцесса и предприниматель, а на тот момент — близкая подруга тогдашнего короля Испании Хуана Карлоса I, запланировала, что управляющие траста под названием Peregrine, расположенного в Новой Зеландии, передадут 30% дохода от испано-саудовского фонда почетному королю в случае ее смерти. Это зафиксировано в «досье Пандоры», сообщает испанское издание La Razón.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Офшор

В неподписанном письме, к которому получил доступ испанский телеканал La Sexta, Ларсен выразила желание, чтобы после её смерти активы траста Peregrine были распределены «поровну» между двумя её сыновьями. Кроме того, в список бенефициаров она добавила «Его Величество Короля Хуана Карлоса I Борбон де Борбона, родившегося 5 января 1938 года, проживающего во дворце Сарсуэла в Мадриде».

«Я хочу, чтобы попечители рассмотрели возможность распределения Его Величеству Королю Хуану Карлосу I Борбон де Борбону 30% от всех доходов, полученных исключительно от испано-саудовского инвестиционного фонда. После ликвидации инвестиционного фонда Его Величество король Хуан Карлос I Борбон де Борбон больше не должен считаться бенефициаром траста», — говорится в письме якобы от имени Ларсен.

Неподписанные документы были созданы 27 марта 2007 года — за четырнадцать дней до того, как саудовско-испанский фонд, продвигаемый двумя странами, был зарегистрирован в Гернси, офшорной зоне на Нормандских островах.

Irekia Экс-король Испании Хуан Карлос I

Этот фонд был инициативой, которую Ларсен и испанский монарх горячо поддерживали, хотя впоследствии он потерпел неудачу, и испанские компании потеряли около 20 млн евро.

Как стало известно журналистам, фирма также подготовила ещё одну копию того же письма, но в ней имя Хуана Карлоса I было заменено на «господин Х». Неизвестно, какой из документов пришел первым и какой в конце концов был бы отправлен в случае, если бы Ларсен продолжила реализацию плана.

Адвокаты всё отрицают

Адвокаты Ларсен выступили с заявлением, чтобы откреститься от предполагаемой финансовой схемы получения дохода от инвестиционного фонда в случае её смерти.

«Слухи, которые совершенно беспочвенны, указывают на Хуана Карлоса I как на бенефициара финансовой структуры, связанной с Коринной цу Сайн-Витгенштейн», — сказал представитель лондонской юридической фирмы Kobre & Kim Робин Рэтмелл в сообщении, опубликованном пресс-службой немецкой принцессы.

Адвокаты утверждают, что «эти слухи основаны на поддельных документах». Доказательства, подтверждающие фальсификацию этих документов, были представлены властям Швейцарии в 2019 году, напомнила защита Ларсен.

Оноре Домье. Защитник

Они также подчеркнули, что предполагаемая подделка будет включена в иск о преследовании, поданный 29 декабря 2020 года немецкой принцессой против Хуана Карлоса I в Высокий суд Англии, сообщает EFE.

Ранее были опубликованы результаты расследования, проведённого Международным консорциумом журналистов-расследователей. В документах, обозначенных как «досье Пандоры» и говорящих о якобы участии ряда политиков и общественных деятелей в офшорных схемах, фигурируют десятки имён — в том числе мировые лидеры и крупные политики.