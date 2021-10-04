Информацию о том, что в Омске значительно подорожал хлеб, активно обсуждают в местных пабликах в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

По данным региональных массмедиа, стоимость хлеба в Омске увеличилась на 15%. Речь идёт о продукции одного из крупнейших омских производителей хлебобулочных изделий ОАО «Хлебодар».

Подписчик паблика «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте» Роман Г. считает, что цены поползли вверх, так как осенние выборы уже прошли.

«Надо меньше хлеба есть», — иронизирует Владимир К.

«Привыкайте! Это только начало», — подчёркивает Юра Л.

«This is стабильность», — шутит Георгий Т.

«А где же урожайность зерна в этом году?» — спрашивает Татьяна К.

Зерно в амбаре

Валентин Б. заявил, что помнит времена, когда «большой вкусный хлеб» стоил 14 рублей.

Антон К. отметил, что «копеек» под названием «зарплата» на жизнь не хватает: «Чтобы жить одному скромно, необходимо в месяц получать 50 000 рублей! Квартира, одежда, лекарства, питание уже тянет на 40 тысяч рублей в месяц. И форс-мажоры, от которых никто не застрахован. А если ещё и машина есть, то этой суммы мало!»

«В 2000 году я хлеб по 4,60 покупал. За 20 лет всего в десять раз цена выросла», — комментирует Владимир К.

«Я в 1980-м батон за 22 копейки покупал!» — вспоминает Максим М.

«Цены растут как на дрожжах», — удивляется Любопытный Ч.

Дарья Драй ИА REGNUM В продуктовом магазине

Александр И. всем, кто недоволен ценой на хлеб, предлагает печь его самим. А Галия М. в комментариях спрашивает у властей, как пенсионерам «выжить с вашей индексацией».

«Они бы с такой же скоростью зарплаты и пенсии поднимали, как продукты», — подытожила обсуждение Елена М.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам совладельца вышеуказанного омского предприятия Евгения Аронова, причин подорожания хлеба много. Это, в частности, выросшие цены на муку, яйца, сахар, маргарин, масло.