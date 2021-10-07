«Курган — это город, где сложно сдать на права, невозможно дождаться такси и дорого ездить на автобусе», — пишут местные жители в социальных сетях. Стоимость проезда в маршрутных пазиках поднялась в столице Зауралья до 33 рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Общественный транспорт

С 3 октября стоимость проезда увеличилась до 33 рублей в автобусах № 374, 342, до 30 рублей — в автобусах № 13 и 318. С 4 октября до 30 рублей увеличится цена за проезд на маршрутах № 391, 312. С 5 октября проезд на автобусах № 10, 388 подорожает до 30 рублей.

Перевозчики уверяют, что повышение стоимости проезда не только катастрофически опустошает кошельки курганцев, но и бизнес душит на корню. Шутка ли, когда стоимость билета с 25 рублей подскочила до 33 рублей? Но транспортники уверяют: они работают себе в убыток уже с мая 2021 года. Уже тогда выросла на 20% стоимость запчастей, топлива, в том числе и газомоторного.

Так как ИА REGNUM ситуацию на рынке предоставления услуг общественного транспорта в Кургане постоянно держит в поле зрения, то напрашивается вывод, что бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как в Кургане повышается стоимость проезда на общественном транспорте. А курганцам давно уже не до шуток, и они традиционно выливают своё негодование в социальных сетях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Водитель автобуса

Взять хотя бы паблик «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

"Это уже пройденный этап. Народ побухтит — и все привыкнут, ехать-то надо, и за 35 рублей поедут. Только сначала поворчим и вспомним, что выборы прошли и сейчас нас можно грабить», — иронизирует курганец.

«Мне, чтобы с детьми куда-нибудь съездить туда-обратно, нужно сейчас примерно 170 рублей. На дачу два выходных, соответственно, 350 рублей. Зарплата 25 тысяч рублей», — пишет участник паблика.

«Автобусы — хлам, водители — неадекваты. В последние две недели постоянно гонки устраивают. Гонит, матерится на ходу… по встречке наперерез другому автобусу перекресток пересекает! Не знаешь — доедешь или нет», — делится впечатлениями от поездок на маршрутке курганка.

«В сентябре этого года оплачивали в Москве 23 рубля по карте «Тройка» за проезд в автобусе. Уже Москву за пояс заткнули. В Сургуте, где нефть, автобус стоит 25 рублей», — сообщает другой участник паблика.

«В Тюмени автобусы соответствуют всем нормам, тепло, можно зайти в автобус с коляской, идут соответственно своему времени и не играют в гонки, но там и стоимость 27−28 рублей. Почему для Тюмени эта цена приемлемой является, а мы должны платить 32−33 рубля? Запчасти дорогие? Купите нормальные автобусы! Вы куда больше денег тратите на запчасти, потому что ПАЗ — это даже автобусом не назвать. Скупой платит дважды», — возмущается ещё один комментатор.

Маршрутный автобус ПАЗ

Ситуация постоянной работы в убыток и бардак с тарифообразованием в городе надоели и самим перевозчикам. Один из них пытался на пальцах разъяснить в паблике позицию второй стороны.

«Вот вы владелец автобуса. У вас все дорожает. Техосмотр, расходники, топливо, вы должны платить зарплату водителям, которую тоже нужно индексировать. Доход у вас только с пассажиров. Ваши действия? Конечно, проезд будет дорожать. Вы не туда сопротивляетесь. Ищите корень проблемы в том, почему население такое бедное, что не может себе позволить билет на автобус. А рыба не гниёт с хвоста», — оправдывается в группе перевозчик.

Напомним, бывший директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагаринаранее сообщала, что тарифное регулирование перевозок на общественном транспорте было отменено по инициативе ФАС России с 2016 года. Но остался люфт — тарифное регулирование можно применить в случае, если перевозки осуществляются на основании государственного контракта, заключённого по правилам закона о контрактной системе. В Курганской области данным люфтом не воспользовались.

Об этом же твердят участники Союза транспортных организаций Курганской области в своём обращении, опубликованном на странице сообщества в социальной сети «ВКонтакте».

Транспортники поясняют резкое повышение стоимости проезда тем, что в городе действует регулируемый тариф для перевозчиков, а не для населения. Тогда как в большинстве городов России, чтобы обеспечить транспортную доступность, перевозчикам субсидируют убыточные маршруты из бюджета. Например, есть методики в которых указано, что затраты жителя города на поездки в общественном транспорте не должны превышать 7% от общего заработка. То есть для населения вводится регулируемый тариф. К примеру, горадминистрация устанавливает тариф для населения 25 рублей. Но фактические затраты для перевозчика на обслуживание данного маршрута, рассчитанные по стандартам и методикам, составляют 40 рублей. Разницу в выпадающих расходах администрация компенсирует перевозчику, то есть 40 — 25 = 15 рублей, которые, в свою очередь, и субсидирует бюджет. Для пассажиров цена остается на уровне комфортных 25 рублей.

В Кургане для перевозчиков действует нерегулируемый тариф. Это тариф, который выставляет сам перевозчик, исходя из своей экономической рентабельности. Бюджет города не несет никаких расходов, а все затраты учитываются в билете на проезд. В Кургане МКУ «Транспортное управление» перевело всех перевозчиков на нерегулируемые тарифы, при которых они стали обязаны уплачивать налог на добавленную стоимость в размере 20%.

攝影師 Курганский автовокзал

«Не стало больше пассажиров, не появилось новой техники, дороги не стали лучше — но перевозчики обязаны уплатить в бюджет 20% от цены каждого билета, отчего и так невысокая рентабельность пассажирских перевозок стала отрицательной, то есть многие перевозчики стали работать в убыток только за счет решения «Транспортного управления Кургана» перевести муниципальные маршруты на нерегулируемые тарифы», — заявляют участники Союза транспортников.

По словам участников союза, «Транспортное управление Кургана» не участвует в федеральных программах, перевозчики не имеют доступа к средствам федерального бюджета, предусмотренного для развития транспортной инфраструктуры. Тогда как только по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги России» выделяются средства на приобретение новых автобусов 60/40. То есть государство оплачивает 60% от стоимости автобуса, а перевозчик 40%, не пять миллионов рублей, а два.

«В Кургане перевозчик может покрыть расходы на новый автобус только с цены билета, то есть с пассажиров. За три года существования программы, МКУ «Транспортное управление Кургана» так и не направило документы на участие в ней», — сетуют перевозчики.

По их словам, стремительно растут цены на запасные части, горюче-смазочные материалы, новую технику. В период с мая 2021 года по сентябрь 2021 года стоимость запчастей выросла более чем на 25%, на шины — на 13%, на масла — на 36%. При этом остаются обязательными налоги.

Протирка фары

Кроме того, федеральное законодательство вводит новые требования для пассажирского транспорта, финансируемые за счет перевозчиков. С 1 сентября 2021 года необходима установка оборудования «ЭРА ГЛОНАСС» на каждый автобус. Стоимость одного устройства составляет 35 тысяч рублей. С 1 октября 2021 года необходимо оснастить каждый автобус тахографом, стоимость которого составляет более 40 тыс. рублей. На всех предприятиях серьезный дефицит водителей.

Союз транспортных организаций Курганской области разработал ряд предложений по снижению стоимости проезда в общественном транспорте Кургана, главное из которых — это перевод на регулируемые тарифы, который избавит транспортников от 20% НДС. Об этом перевозчики говорят который год, но их не слышат, отмечают в союзе.