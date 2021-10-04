



Иван Шилов ИА REGNUM Польша

В Польше внимательно следят за тем, как после прошедших выборов в бундестаг Германии идет процесс формирования правящей коалиции. Ведущие польские издания информируют читателей о встрече между победившими социал-демократами с «зелеными» и либералами из СвДП, которая состоялась в минувшее воскресенье, 3 октября, и, по мнению генерального секретаря СДПГ Ларса Клингбайля, оказалась «очень конструктивной».

Дело в том, что в последние годы Варшаве не удавалось грамотно спрогнозировать политические процессы в важных для нее странах, польская правящая коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) все время ставила не на ту лошадь и с трудом признавала свои ошибки. Это было заметно особенно в прошлом году, когда PiS открыто выражала свою поддержку пытавшемуся переизбраться на второй срок Трампу. Некоторые идеологи внешней политики «Права и Справедливости» при этом требовали придерживаться установки о неизбежной победе Трампа на выборах, а другие сценарии — «игнорировать». То же самое, хотя в меньшей степени, наблюдалось и во время избирательной кампании в Германии. Варшава была уверена в том, что даже после ухода с поста канцлера Ангелы Меркель правящий альянс ХДС/ХСС вновь завоюет большинство и кандидат от христианских демократов Армин Лашет возглавит правительство. Кстати, Лашет оказался единственным немецким политиком, который в предвыборный момент посетил Польшу и пообещал добиваться введения новых санкций против России, если та станет использовать газопровод «Северный поток — 2» против Украины. Другие кандидаты не только не доехали, польская тема просто не звучала в их заявлениях.

Nord-stream2.com Трубопровод «Северный поток — 2»

Хотя преемник Меркель сейчас сталкивается с проблемами в собственной партии, а его шансы стать канцлером весьма призрачны, теоретически правящую коалицию с «зелеными» и либералами ХДС/ХСС еще может сформировать. Обычно в таких ситуациях определившаяся со своим «любимцем» PiS стоит до конца. Тем неожиданней оказался предпринятый по инициативе польской стороны выход на вероятного главу немецкого правительства социал-демократа Олафа Шольца, которому на днях позвонил глава МИД Польши Збигнев Рау, поздравил его с победой на выборах и пожелал ему удачи в переговорах по созданию коалиции. Как напоминает в этой связи немецкая газета Die Welt, в Варшаве уже давно СДПГ не пользуется популярностью. Хотя Польша вышла на пятое место среди крупнейших торговых партнеров Германии, конфликты из-за строительства «Северного потока — 2» стали тяжким бременем для польско-германских отношений, отмечает издание. Этот газопровод ассоциируется в Варшаве с социал-демократами, а с тех пор, как экс-канцлер Герхард Шредер стал сотрудничать с российскими энергетическими концернами, «Польша с недоверием следила за действиями СДПГ».

Но теперь многое изменилось. Польско-американские отношения находятся в стадии серьезного политического похолодания, и это фактор, с которым обязана считаться Варшава. Польская правящая партия сегодня вынуждена пересматривать свои прежние догматы, затрагивающие Германию, Россию, Украину, так называемый восточный фланг НАТО. «Право и Справедливость» в этой ситуации начинает активизировать европейское направление внешней политики, обращаясь как на Запад (Берлин), так и Восток (Москва). Так, во время недавнего визита в Нью-Йорк на 76-ю Генеральную Ассамблею ООН глава польской дипломатии провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. Хотя формально поводом послужило будущее председательство Польши в ОБСЕ, были также затронуты и вопросы польско-российских отношений, а сам Рау позже в интервью дал понять, что возможны первые шаги по разморозке отношений с Россией. Вместе с тем это еще не означает, что PiS готова выстраивать стратегический баланс в треугольнике Берлин — Варшава — Москва. Судя по всему, в правящей польской партии остались влиятельные сторонники подхода «переждать Байдена», то есть дождаться реванша республиканцев-трампистов в США, которые вернутся к политике радикального сдерживания Германии и России.

The White House Анджей Дуда и Дональд Трамп

Одновременно Варшава предпринимает усилия по переосмыслению концепции существования так называемого восточного фланга НАТО. Как сообщает немецкая газета Welt am Sonntag, поляки и прибалты в настоящее время лоббируют идею создания европейской военной образовательной миссии на Украине. Но зачем? Ведь перечисленные страны и так принимают участие в учениях с украинской армией в рамках Североатлантического альянса. Европейская служба внешних связей (EAD), куда поступило польско-прибалтийское предложение, мотивирует необходимость его реализации тем, что военная миссия ясно показала бы приверженность Европейского союза странам-партнерам и «стала бы выражением солидарности с Украиной на фоне продолжающейся военной активности России на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму». Таким образом Варшава хотела бы закрепить за собой статус главного определяющего восточной политики ЕС после ухода США из Европы и вывода американских военных из Польши, только уже опираясь на Германию и Францию, без которых какая-либо серьезная военная миссия на Украине будет невозможна.

Этот фактор следует учитывать Москве, поскольку есть вероятность того, что на российском направлении PiS может блефовать в стилистике предвоенной политики Пилсудского, который пытался выиграть время для Польши, предлагая СССР проекты, на которые изначально не собирался идти. Правда, в итоге наследники маршала довели Вторую республику до катастрофы 1939 года, но история не обязана повториться точь-в-точь. Сейчас же Варшава еще только учится снова осознавать себя европейской страной, а не заморским американским штатом. Посмотрим, что из этого всего у нее выйдет.