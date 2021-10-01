В Оренбурге чиновники и полиция активизировались после того, как глава минздрава региона Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram заявила о том, что одним из самых неблагополучных районов города является северо-восточная часть муниципалитета. Особо она заострила внимание на ТЦ «Фермер Базар». Начались проверки клубов, ресторанов, пассажирского транспорта. Все это вызвало массу комментариев в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от COVID-19

Телеграм-канал «Оренбург. Официально», сообщил, что в ночь на 3 октября комиссия из чиновников и полицейских проверила 11 развлекательных заведений. В отношении «Ретроклуба» возбудили административное производство из-за посетителей после полуночи. Согласно губернаторскому антиковидному указу, после полуночи кафе, бары и рестораны должны быть закрыты.

Между тем чиновники признают тот факт, что закрытые увеселительные заведения не мешают молодежи собираться большими компаниями. Одним из мест сосредоточения ночной жизни является территория возле ТЦ «Фермер Базар» в северо-восточном жилом микрорайоне города.

«Вероятно, неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по ковиду в этой части города является следствием несоблюдения ограничительных мер жителями. Молодежь явно не видит необходимости сидеть дома, продолжает собираться большими компаниями, пренебрегает использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции», — отметил официальный телеграм-канал мэрии.

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В соцсетях появилось обращение главврача больницы им. Пирогова Андрея Карпеца и замглавы города Елены Ивановой к горожанам с просьбой соблюдать антиковидные меры, в частности, масочный режим, безопасную дистанцию, также оренбуржцев призывают как можно реже посещать многолюдные места. Все это должно помочь уберечься от заболевания.

В соцсетях опубликовано видео, на котором запечатлено движение по муниципальным улицам спецавтомобилей с громкоговорителями. Население от имени мэрии призывают беречь свое здоровье и здоровье близких, напоминая опять о простых правилах и о вакцинации.

Между тем некоторые пользователи соцсетей считают, что действуют двойные стандарты — когда можно проводить масштабные фестивали, форумы, выборы, но нельзя — танцы в ночном клубе. Многие комментаторы подчеркивают, что коронавирус теперь с нами навсегда. Надо учиться с этим жить. Пандемия показала, что медицина не готова к сценарию с коронавиурсом. Реформа в сфере здравоохранения с укрупнением больниц и оптимизацией, дефицит узких специалистов, столпотворение в самих медучреждениях — все это люди называют причинами развала медицины и сложившейся ситуации. Также интернет-пользователи отмечают ощущение, что с ковидом как будто забыли о других заболеваниях.

«Больные вынуждены ходить в поликлиники и там в очередях заражать и перезаражать друг друга, а как после поликлиники в магазин не зайти за продуктами… Поэтому до четвертой волны допрыгались, а ничего не изменится, будет и пятая, и шестая волна. И непривитые в этот бардак вносят огромный вклад, наша медицина оказалась неготовой к пандемии», — оставлен комментарий в паблике «Оренбург онлайн» в соцсети «ВКонтакте».

Еще одной причиной распространения коронавируса в городе назван бардак с пассажирскими перевозками. Люди пишут, что транспорт переполнен, чиновникам надо решать вопрос с обновлением и расширением автобусного парка. Со счетов не сбрасывается и ответственность самих пассажиров. В автобусах единицы используют средства индивидуальной защиты.

Дискуссию в соцсетях вызвали защитные свойства маски. Народ считает, что от коронавируса она не защищает. Оппоненты упирают на то, что больной человек может не знать о том, что является носителем коронавируса, но при использовании маски человек не сможет заразить окружающих. Антимасочников призывают проявить благоразумие и подумать о других людях.

«Маска защищает от штрафа, но не от ковида», — выразил мнение Юрий Д.

«Давайте называть вещи своими именами. Не автобусы виноваты с поликлиниками, а исполнительная власть!» — сказала Людмила А.

«А может, сами люди?! Которые не хотят надевать маски!» — вопрошает Фёдор К.

«В переполненном общественном транспорте и поликлиниках маска не только не защитит, но и до инфаркта доведёт», — отметила Елена С.

«Ничего люди не понимают. Администрация недавно выяснила, что во всём виноваты закусочные, работающие после полуночи. А переполненные автобусы и поликлиники — это всё днём, когда вирус спит», — иронизирует Роман Ш.

«Суть в другом, и там, и тут меры профилактики практически не соблюдаются», — подчеркнул Юрий М.

На комментарии о неготовности медицины к пандемии пользователи соцсети отвечают, что в затянувшейся борьбе с COVID-19 виноваты и сами люди, а не только чиновники и медики.

Дарья Драй ИА REGNUM Все без надетых защитных масок. Гости на торжественной церемонии венчания. 01.10.2021

«Люди не соблюдают дистанцию и масочный режим. И проблема не в месте, а в людях. Берем элементарную «Пятерочку» (сетевой магазин). В магазине у кассы наклеены ленты. Я стою в 1,5 метра от впереди стоящего. Подхожу к кассе, сзади на шею садятся и в спину уже дышат. И старухи, и взрослые, и свое же поколение. Что им мешает занять дистанцию? Никто ни во что не верит. Все же умные и лучше знают, что, где и как. Элементарная маска не защищает того, кто ее носит, но защитит от него других. А у нас снова все индивидуалисты и о других думать не принято! Одно плюс другое = все ноют на медиков», — выразил мнение пользователь соцсети.

На интернет-площадках появились сообщения об адресах, где в нарушение губернаторского указа наблюдается скопление народа. Люди пишут, что молодежь устраивает на улице посиделки. Причем собирается более сотни человек. Также просят проверить здание администрации на улице 9 Января. Стоит отметить, 2 октября в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись о том, что происходит в ретроклубе, а в ночь на 3 октября в заведение нагрянули проверяющие.

Напомним, в Оренбурге с ухудшением эпидситуации ужесточили антиковидные меры. Например, торговые центры дети до 16 лет могут посещать только в сопровождении взрослых. С 22 сентября ученики пятых — десятых классов переведены на дистанционное обучение.