Небывалый урожай кедровой шишки в 2021 году принёс Югре и её жителям ряд проблем. Об этом жители Ханты-Мансийского автономного округа сообщают в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

Большой спрос на югорскую шишку произошёл закономерно — в Сибирском федеральном округе, в Свердловской и Тюменской областях произошли прошлым летом масштабные лесные пожары. Кедровые шишки из ХМАО готовы тоннами скупать российские и китайские переработчики.

Причём, если в середине сентября стоимость одного 50-литрового мешка кедровых шишек составляла у закупщиков 1700 рублей, то сейчас она взлетела, судя по объявлениям в социальной сети «ВКонтакте», до 2500 рублей. Пункты приёма кедровой шишки развернулись прямо в лесах.

В средствах массовой информации появились предположения некоторых журналистов о том, что людей из сибирских и уральских регионов за кедровой шишкой в Югру гонит безысходность. В паблике «Эхо ХМАО» домыслы напрочь отметают. О какой безнадёге говорится, когда один литр кедрового ореха в Тюмени — «крупного, свежего, северного» — в объявлениях предлагается за 440 рублей. По информации в социальных сетях, за один мешок шишек можно получить 20−30 кг орехов. Югорским семьям, которые заготавливают кедровую шишку для собственных нужд, достаточно 4−5 мешков в сезон. Сливки с кедрового бума собирают отнюдь не заготовщики, а перекупщики, которые втридорога перепродают сырьё в Китай.

ugraland Хвоя и шишки сибирского кедра

«Берите за жабры уже этих «бизнесменов», от тайги не оставили ничего. На Урале не лес, а помойка, здесь то же самое будет. Когда на пункт приёма приезжает «Ленд-Крузер» с двумя тоннами шишки, сомневаюсь, что его владелец голодает», — пишет один из участников паблика.

Югру, в отличие от соседних уральских и сибирских регионов, миновали в 2021 году крупные лесные пожары, но «шишкари за этот сезон кедра завалили больше, чем все пожары, вместе взятые», пишут переживающие за родные леса югорцы. Зато на долгие годы уничтожаются кедрачи, и лесная фауна остаётся без прокорма на зиму.

«Мы возвращались из отпуска. Обочина дороги уставлена машинами. Бедные белки, наверное, останутся без орехов», — пишет местная жительница.

Также участники паблика возмущены наплывом в местные леса мигрантов из стран ближнего зарубежья, которые трясут деревья, используя топоры, губя столетние экземпляры кедрача.

«Сам не раз видел, заходят с кувалдами в лес. Разносят лес в щепу. Мигранты самолётами за шишкой прилетают. Их в лесу больше, чем кедрача», — возмущаются югорцы.

Дмитрий Шипуля Кедровые шишки

«В навигации когда работал, тоже собирали шишку таким способом: обматывали кедр матрасом, поверх матраса делали петлю из троса, чтобы не повредить кедр, и капитан малым задним на теплоходе сотрясал шишку, а мы экипажем её собирали», — сообщил шишкарь.

«Пусть мигранты платят налог на доход», — прозвучало предложение в группе.

«Нужно запретить добычу кедровой шишки в промышленных масштабах», — считают ещё одни комментаторы.

Жители Югры отмечают, что царящая практика «после нас хоть потоп» со сбором кедровой шишки оставит леса без традиционной пушнины, ибо будет нарушена естественная пищевая цепочка в природе».

Руcлан Осень в лесу. Югра

«Необходимо срочно остановить массовый сбор кедровых орехов! Мало того что леса выгорают, так ещё оставляют животных без пропитания! Велик спрос зверей и птиц на кедровые орехи, ими питаются и такие крупные животные, как медведи, кабаны, изюбры, росомахи, соболя и лисы, и такие маленькие, как мыши, кедровки и дубоносы. Кабаны и медведи обминают или раскусывают шишки зубами, подбирают орехи, жуют их вместе со скорлупой и проглатывают. Бурундуки вешаются на сучках из-за отсутствия корма», — пишет в группе защитник природы.

Тем временем правоохранительные органы отмечают криминальную активность вокруг сбора дикоросов. Участились случаи краж мешков шишек прямо из автомобилей собирателей. Без отдыха ищут «потеряшек» и спасатели. По данным «Центроспас-Югории», в 2021 году случаи выездов на поиски людей в лесах увеличились по сравнению с прошлым годом в пять раз.