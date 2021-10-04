В число крупнейших акционеров компании — производителя основной продукции (сахара, мяса, подсолнечного масла, круп), которая наполняет потребительскую корзину россиян, вошёл брат губернатора Московской области Андрея Воробьева — Максим. Воробьеву-младшему, разбогатевшему на лососе, форели, а также на металлургии со строительством, журнал Forbes прочит место в списке самых богатых. А тем временем россиянам уже намекнули, что после того, как 1 октября 2021 года закончилось действие договоренностей правительства с поставщиками и производителями подсолнечного масла, можно ожидать резкого скачка цен. Подробнее о том, на чём Максим Воробьев планирует «въехать» в рейтинг Forbes? — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Новый актив Воробьева

Группа «Русагро» в конце сентября 2021 года сообщила, что вторым крупнейшим акционером компании ROS AGRO PLC стал Максим Воробьев, получивший долю 10,14%.

Для того чтобы понять, что представляет собой новое приобретение Воробьева-младшего, рассмотрим состав группы подробнее.

В «Русагро» входят девять сахарных заводов в Тамбовской, Белгородской, Курской и Орловской областях. Она позиционирует себя №2 на сахарном рынке РФ. Также по итогам 2020 года группу назвали третьим крупнейшим производителем свинины в России, доля рынка — 6%. Помимо этого, она входит в топ-5 по производству майонеза, подсолнечного масла, маргарина, производит молочную продукцию, включая сыры и сливочное масло, крупы, в том числе гречневую, а также кетчупы и мыло.

Как землевладелец группа может составить конкуренцию экс-министру сельского хозяйства России и бывшему губернатору Кубани Александру Ткачёву. Земельный банк «Русагро» — 637 тыс. га.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Ткачёв

По итогам 2020 года «Русагро» указывает 159 млрд рублей выручки при чистой прибыли 24,29 млрд рублей.

Основатель группы — Вадим Мошкович в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России — 2021» занимает 61-е место с состоянием 2400 млн долларов США. Воробьеву же пока лишь прочат попадание в рейтинг. Накануне журнал впервые оценил состояние брата подмосковного губернатора. Оно составляет 550 млн долларов США.

На чём разбогател брат губернатора Воробьева?

Летом 2021 года выяснилось, что в числе бизнес-партнёров новоиспечённого миллионера есть Роман Абрамович — в группе Evraz Воробьеву принадлежит доля в 3,01% голосующих акций (43 872 001 акция).

Marina Lystseva Роман Абрамович

Помимо этого, СМИ связывают Воробьева-младшего с крупной девелоперской группой «Самолёт» (через совместное юрлицо). Например, в 2020 году РБК сообщало, что Максиму Воробьеву и партнёрам принадлежат порядка 29% в ООО «Самолёт две столицы», которое реализует проекты в Москве и Ленинградской области.

В мае 2018 года Максим Воробьев также фигурировал в числе конечных бенефициаров банка «СКИБ» из Костромы. В последнем на тот момент 49,99% акций было у АО «Финтендер», в котором Воробьеву принадлежало 40,55% голосов к их общему количеству.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Упоминался брат губернатора Подмосковья и в числе совладельцев компании «СПб Реновация», которая занималась расселением аварийного жилья в Санкт-Петербурге, но в декабре 2019 года СМИ сообщили о выходе Воробьева из состава владельцев актива. На сегодня собственниками компании являются кипрская фирма RETANSEL ENTERPRISES LTD — 95,01% и ПАО «Группа компаний «Самолёт» — 4,99%. При этом конечными бенефициарами в отчётности 2020 года указаны Роман Пузанов (47,51%) и Михаил Кенин (47,51%).

Кенин является крупным акционером ПАО «Группа компаний «Самолёт».

Рыбный бизнес семьи Воробьевых

В бизнес-портфеле Воробьева есть ещё один актив, который можно назвать одним из основных. Это ПАО «Русская аквакультура», в котором Максиму Воробьеву на июнь 2021 года принадлежало 47,67%, и где он является главой совета директоров.

Russaquaculture.ru Рыбное хозяйство. «Русское море — аквакультура»

Чистая прибыль ПАО по итогам 2020 года — 2 804 499 000 рублей.

Кровавые реки Карелии: актив губернаторской семьи — фигурант скандала?

Компания «Русская аквакультура» позиционирует себя лидером в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Её промышленные площадки представлены в Мурманской области и Карелии, а также в Норвегии (смолтовые заводы). Общий объем потенциального выращивания — около 50 тыс. тонн красной рыбы.

Russaquaculture.ru «Русское море — аквакультура»

Таким образом, к так называемому элитному продуктовому направлению (судя по ценам на форель и лосося) Воробьев-младший через приобретение пакета акций «Русагро» добавил и потребительскую корзину среднестатистического россиянина, давно ставшую поводом для саркастических анекдотов: «Налицо расслоение общества: у одних — продовольственная корзина, у других — продовольственная кормушка».

На фоне коррупционных скандалов: об активах губернатора Воробьёва