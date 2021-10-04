«Продовольственная кормушка» — брат губернатора рванул в миллиардеры?
В число крупнейших акционеров компании — производителя основной продукции (сахара, мяса, подсолнечного масла, круп), которая наполняет потребительскую корзину россиян, вошёл брат губернатора Московской области Андрея Воробьева — Максим. Воробьеву-младшему, разбогатевшему на лососе, форели, а также на металлургии со строительством, журнал Forbes прочит место в списке самых богатых. А тем временем россиянам уже намекнули, что после того, как 1 октября 2021 года закончилось действие договоренностей правительства с поставщиками и производителями подсолнечного масла, можно ожидать резкого скачка цен. Подробнее о том, на чём Максим Воробьев планирует «въехать» в рейтинг Forbes? — в материале ИА REGNUM.
Новый актив Воробьева
Группа «Русагро» в конце сентября 2021 года сообщила, что вторым крупнейшим акционером компании ROS AGRO PLC стал Максим Воробьев, получивший долю 10,14%.
Основной акционер актива — бывший сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович.
Для того чтобы понять, что представляет собой новое приобретение Воробьева-младшего, рассмотрим состав группы подробнее.
В «Русагро» входят девять сахарных заводов в Тамбовской, Белгородской, Курской и Орловской областях. Она позиционирует себя №2 на сахарном рынке РФ. Также по итогам 2020 года группу назвали третьим крупнейшим производителем свинины в России, доля рынка — 6%. Помимо этого, она входит в топ-5 по производству майонеза, подсолнечного масла, маргарина, производит молочную продукцию, включая сыры и сливочное масло, крупы, в том числе гречневую, а также кетчупы и мыло.
Как землевладелец группа может составить конкуренцию экс-министру сельского хозяйства России и бывшему губернатору Кубани Александру Ткачёву. Земельный банк «Русагро» — 637 тыс. га.
Справка: по результатам 2020 года среднесписочная численность сотрудников группы составила 19,3 тыс. человек, оборот — 159 млрд рублей. Активы компании находятся в 12 регионах — Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской и Пензенской областях и Приморском крае. Есть обособленное подразделение в Москве. Сырое подсолнечное масло экспортируется в Китай, Турцию, Индию, Египет и иные страны.
По данным из отчёта за 2020 год, структура актива выглядит следующим образом: кипрская фирма ROS AGRO PLC владеет 100% акций в Ros Agro Trading Limited (Гонконг), АО «Группа «Русагро» и Ros Agro China Limited. У российского АО в свою очередь 99,99% в ООО «Группа компаний «Русагро». А уже последнее выступает собственником для нескольких десятков российских юрлиц. Также у группа есть доли в двух компаниях Китая.
По итогам 2020 года «Русагро» указывает 159 млрд рублей выручки при чистой прибыли 24,29 млрд рублей.
Основатель группы — Вадим Мошкович в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России — 2021» занимает 61-е место с состоянием 2400 млн долларов США. Воробьеву же пока лишь прочат попадание в рейтинг. Накануне журнал впервые оценил состояние брата подмосковного губернатора. Оно составляет 550 млн долларов США.
На чём разбогател брат губернатора Воробьева?
Летом 2021 года выяснилось, что в числе бизнес-партнёров новоиспечённого миллионера есть Роман Абрамович — в группе Evraz Воробьеву принадлежит доля в 3,01% голосующих акций (43 872 001 акция).
Справка: «Евраз» — металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. В августе 2021 года компания объявила о планах выплатить 0,55 доллара США дивиденда на акцию. Если брать для расчёта 43 872 001 акцию Воробьева, то для него дивиденды составят 24,129 млн долларов (около 1,8 млрд рублей).
Помимо этого, СМИ связывают Воробьева-младшего с крупной девелоперской группой «Самолёт» (через совместное юрлицо). Например, в 2020 году РБК сообщало, что Максиму Воробьеву и партнёрам принадлежат порядка 29% в ООО «Самолёт две столицы», которое реализует проекты в Москве и Ленинградской области.
Справка: по данным ЕГРЮЛ, компания «Самолёт две столицы» принадлежит ПАО «Группа компаний «Самолёт» — 70% доли, закрытому паевому инвестиционному комбинированному фонду «Первый» — 1% и 29% у АО «Инвестиционная группа 11» (Воробьев числился в нём учредителем, но входит ли он в число акционеров, неизвестно). ООО «Самолёт две столицы» в свою очередь владеет долями более чем 20 юрлиц.
В мае 2018 года Максим Воробьев также фигурировал в числе конечных бенефициаров банка «СКИБ» из Костромы. В последнем на тот момент 49,99% акций было у АО «Финтендер», в котором Воробьеву принадлежало 40,55% голосов к их общему количеству.
В августе 2018 года ЦБ РФ объявил о начале реорганизации «Совкомбанка» через присоединение к нему РосЕвроБанка и банка «СКИБ».
Упоминался брат губернатора Подмосковья и в числе совладельцев компании «СПб Реновация», которая занималась расселением аварийного жилья в Санкт-Петербурге, но в декабре 2019 года СМИ сообщили о выходе Воробьева из состава владельцев актива. На сегодня собственниками компании являются кипрская фирма RETANSEL ENTERPRISES LTD — 95,01% и ПАО «Группа компаний «Самолёт» — 4,99%. При этом конечными бенефициарами в отчётности 2020 года указаны Роман Пузанов (47,51%) и Михаил Кенин (47,51%).
Кенин является крупным акционером ПАО «Группа компаний «Самолёт».
Справка: в отчётность компании «СПб Реновация» за 2020 год в качестве основной деятельности указано участие в проекте реновации 22 застроенных территорий с общим объёмом нового строительства около 8200 тыс. кв. м жилой недвижимости. В пояснении к бухотчётности ООО в 2019 году М. Воробьев фигурировал в разделе «связанные стороны» с указанием характера отношений как «контроль».
Рыбный бизнес семьи Воробьевых
В бизнес-портфеле Воробьева есть ещё один актив, который можно назвать одним из основных. Это ПАО «Русская аквакультура», в котором Максиму Воробьеву на июнь 2021 года принадлежало 47,67%, и где он является главой совета директоров.
Чистая прибыль ПАО по итогам 2020 года — 2 804 499 000 рублей.
Справка: бенефициары 34% акций в компании фактически скрыты — через ЗПИФы (закрытые паевые инвестиционные фонды).
Кровавые реки Карелии: актив губернаторской семьи — фигурант скандала?
Компания «Русская аквакультура» позиционирует себя лидером в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Её промышленные площадки представлены в Мурманской области и Карелии, а также в Норвегии (смолтовые заводы). Общий объем потенциального выращивания — около 50 тыс. тонн красной рыбы.
Справка: в марте 2020 года собранием участников ООО «Аквакультура» (входит в группу) было принято решение распределить часть прибыли — 2 849 338 000 рублей пропорционально долям. Позднее было решено выплатить дивиденды по обыкновенным акциям за первое полугодие — по пять рублей на акцию. Размер дивидендов к выплате — 439 383 000 рублей.
Таким образом, к так называемому элитному продуктовому направлению (судя по ценам на форель и лосося) Воробьев-младший через приобретение пакета акций «Русагро» добавил и потребительскую корзину среднестатистического россиянина, давно ставшую поводом для саркастических анекдотов: «Налицо расслоение общества: у одних — продовольственная корзина, у других — продовольственная кормушка».
На фоне коррупционных скандалов: об активах губернатора Воробьёва