Свои комментарии относительно работы сервиса такси «Яндекс.Go» оставили пользователи интернета. Граждане выразили своё мнение 4 октября на сайте отзывов Flump.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

«А это такси мне не особо понравилось. Почему всегда цены такие высокие? Конкуренты вот радуют ценами, а в «Яндекс» с этим просто беда», — пишет Оля Л.

Многие пользователи жалуются на то, что компания «Яндекс» уделяет недостаточное внимание добросовестности своих водителей, которые любят преувеличить указанную в приложении сумму поездки.

«Приложение сообщило: «198 руб.» Отдаю под расчёт, но мне водитель говорит другую сумму. Отдала», — поделилась своей историей La R.

Некоторые комментаторы отмечают, что среди водителей в «Яндекс.Go» стали слишком часто попадаться не вполне адекватные граждане, которые не способны профессионально подойти к выполнению задач, возложенных на них.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Яндекс. Такси» на Ленинградском шоссе

«Водители иногда попадаются неадекватные: то приедут не туда, то денег больше просят. Самое главное — включить оплату картой, тогда таксист не сможет запросить с вас больше, чем изначально определило приложение», — советует пользователь Anatoliy.

Часть людей считает, что слишком много конфликтных ситуаций возникает, если пользоваться приложением «Яндекс.Go», но время показывает, что компания «Яндекс» даже не пытается как-то исправить сложившееся положение дел.

«Отвратительное такси. Подводят часто. То водитель стоит не по адресу и не хочет подъезжать к месту, потому что просто не хочет ехать по ямам, то водители берут заказ, потом не хотят ехать и не берут трубки и просто стоят неподалеку, пока заказ не отменит служба «Яндекса». Но зато деньги списывают чётко, правда, после писем в службу поддержки деньги за несостоявшуюся поездку возвращают обратно. Тем не менее одни нервы с этим «Яндекс.Go», — указывает пользователь zamyatinawera.

«Мне прямо откровенно не нравится пользоваться «Яндекс.Go». Я всегда выбираю на удачу, но часто не везёт: в машинах грязно, водители странные какие-то», — отмечает пользователь Андрей.

Дарья Драй ИА REGNUM «Яндекс. Такси»

Ряд пользователей указывает на то, что водители в «Яндекс.Go» ведут себя явным образом иначе, нежели в такси конкурентов. Граждане предполагают, что сотрудники компании чувствуют себя более ущемлёнными, что и проявляется в их поведении.

«Терпеть не могу «Яндекс.Go», уж простите меня. Для меня это такси самое небезопасное и грубое. Да, я соглашусь, что водители везде одинаковые, но как будто водителей подменяют, когда они берут заказы от «Яндекс.Go». Приезжают злые, нарушают правила, хамят», — пишет пользователь Василиса.

Нашлись и те, кто сами работают водителями в «Яндекс.Go», но не постеснялись рассказать о том, что работать там не так уж просто. Граждане указали на проблемы, с которыми они сталкиваются, и о том, что подобная ситуация длится уже годами, но в «Яндекс» никто этим не занимается.

Дарья Драй ИА REGNUM Лайтбокс на крыше автомобиля «Яндекс. Такси»

«Буду писать от лица водителей, да и водители, по сути, это те же самые клиенты этого «Яндекс.Go». Причём водители поставлены в условия похуже, чем в других таксопарках города, функционирующих уже долгие годы на этом рынке. Из минусов: завышенный радиус раздачи заказов, комиссия с каждого заказа просто бешеная, водители не защищены от недобросовестных пассажиров, до которых, к примеру, даже не дозвониться», — написал Гела Б.

Напомним, пользователи на сайте отзывов Flump оставили свои комментарии относительно работы сервиса такси «Яндекс.Go».