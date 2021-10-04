Заявление представителя «Комсомола Украины» Александра Кононовича о том, что соглашение между Россией и Венгрией о поставках газа лишит Киев возможности пользоваться голубым топливом, как жители Крыма были лишены возможности пользоваться основным источником воды из-за блокады со стороны Украины, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 4 октября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Ой, а разговоров-то. Зачем Украине транзит «грязного» газа? Сейчас вся Европа, да что Европа, весь мир будет помогать Украине! Ведь так?» — задаётся вопросом Александр З.

Многие пользователи пришли к выводу, что водная блокада Крыма осталась без внимания со стороны Евросоюза, что является справедливым, если учитывать тот факт, что и поток газа в обход Украины оказался не замечен со стороны Брюсселя.

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды Крыма

«Евросоюз молчал, когда Киев устроил Крыму сначала водную блокаду, а затем и энергоблокаду. Значит, для них это «нормально», а вот «грязный российский газ» Россия должна почему-то поставлять Киеву. Отдельные страны разрушили всю систему дипломатических отношений в мире, методы окрика, давления и санкций начали превалировать, закон «сила действия равна силе противодействия» никто не отменял!» — пишет Валентина Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина пожинает плоды своих русофобских действий.

«Вот так вот Украина относятся к своим бывшим жителям и к самим себе. Да пофиг на вас и вашу воду. Сами теперь будете мучиться, а мы вам не станем помогать», — написал Gleb E.

Часть людей считает, что Россия запоздало реагирует на антироссийские выпады Киева, но есть ещё шанс восстановить справедливость.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

«Надо было Украине предъявить ультиматум при блокаде воды в Крыму, закрыть трубу транзита газа в Европу. Вот тогда бы они запрыгали, да и Европа поумерила бы свой антироссийский пыл. Сейчас ещё не поздно им это предъявить на международном уровне, назвав это геноцидом целого народа ДНР и ЛНР. Самое время для этого, их позиции сейчас очень шаткие», — поделился своим мнением Александр Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия не собирается мстить Украине, потому что эта страна загнала сама себя в свою же ловушку.

«Да не надо! Никто не собирается Украине ничего припоминать: сами себе напакостят так, что не нужно пачкать свою душу отмщением. Да и не по-христиански это, не по русской душе», — отмечает Dmitrii S.

Нашлись и те, кто указывают на то, что киевская элита 30 лет пыталась сделать Украину независимой, в итоге сделали из неё страну-изгоя, которую все обходят стороной.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

«Странно всё это. Три десятка лет идти к полной независимости от России и, как только началось осуществление этой самой мечты, вдруг оказаться у разбитого корыта. Ну, уважаемые, помнится, визирю Джафару, когда он стал джинном, из фильма «Алладин» тоже не понравилось, что он проведёт в независимой лампе 1000 лет. А как всё шикарно получалось вначале», — указывает Arthur L.

Напомним, 3 октября представитель «Комсомола Украины» Александр Кононович заявил на YouTube-канале музыканта Тарика Незалежко о том, что соглашение между Россией и Венгрией о поставках газа лишит Киев возможности пользоваться голубым топливом, как жители Крыма были лишены возможности пользоваться основным источником воды из-за блокады со стороны Украины.