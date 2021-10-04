Заявление председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в страну, потому что замыслил совершить в республике государственный переворот, вызвало обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 4 октября в социальной сети Facebook.

Михаил Саакашвили

«Авантюрист и военный преступник! А для его хозяев отработанный материал. Никому он не нужен оказался, никакого переворота в Грузии не произойдёт», — считает Liudmila B.

Многие пользователи пришли к выводу, что какой бы у Саакашвили ни был план, ситуация в любом случае вышла из-под контроля, и теперь бывший грузинский президент оказался в грузинской тюрьме без каких-либо перспектив на скорое освобождение.

«Что-то Мишико, судя по всему, не рассчитал, какой реальный расклад ему грозит, раз он сиганул просто с головой в грузинскую тюрьму, оказавшись без поддержки. Выборы-то прошли, всё тихо, чинно, а Мишико в застенках никому не нужный сидит», — отмечает Александр Н.

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

Некоторые комментаторы отмечают, что Саакашвили не собирался устраивать в Грузии государственный переворот, потому что это совершенно бесперспективная задача. Такой опытный политик, как экс-президент Грузии, не мог не держать данный факт в своей голове.

«Не верю, что он готовил переворот! Это он мог сделать на Украине. В Грузии бы такой номер не прокатил, там ситуация уже долгие годы без Саакашвили сильно стабилизировалась», — поделилась своим мнением Valentina S.

Часть людей считает, что Саакашвили надеялся на случай, ведь это достаточно азартный политик, который пришёл во власть благодаря политическому хаосу в Грузии. Видимо, на этот раз удача была не на его стороне.

«Он и Украине в этом помогал: деньги есть! Вот такой он гастролёр, а ему потом за это дадут важную должность. Всё не просто так. Но удивительно, что он просто так угодил в тюрьму. От него решили, что, избавиться?» — задаётся вопросом Инна П.

Ряд пользователей указывает на то, что судьба Саакашвили не столь уж незавидна, ведь такие политики не сидят в обычных тюрьмах, а довольствуются более комфортными условиями.

«Что-то подобный манёвр заставляет переживать не за судьбу Саакашвили, который явно будет не в простой грузинской тюрьме сидеть, а с комфортом. Чувствую я, что с Украины просто крысы побежали. Поняли, что корабль скоро потонет», — предполагает Иван Е.

(сс) European People's Party Михаил Саакашвили

Отдельные комментаторы отмечают, что Саакашвили просто сбежал с территории Украины, используя выборы в Грузии как прикрытие для своего отбытия, потому что он что-то начал подозревать.

«А вдруг Михаил Саакашвили знает что-то такое про будущее Украины, что его даже девять лет тюрьмы не испугало? Он явно выбрал из двух зол меньшее. Попахивает конспирологией, но дыма без огня не бывает. Такие политики тюрьму не предпочитают свободе», — указывает Константин Г.

«Ну, а нам, простым гражданам, что остаётся? Остаётся только надеяться, что Михаил Саакашвили продолжит борьбу за свободу во всём мире, даже находясь в застенках грузинских силовых органов», — издевается Влад Р.

Напомним, 2 октября председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в страну, потому что замыслил совершить в республике государственный переворот.