Информация о том, что стоимость природного газа на Украинской энергетической бирже (УЭБ) достигла исторического максимума, приблизившись к уровню $1500 за тысячу кубометров, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 3 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

»Поздравляю Украину с рекордом! Не останавливайтесь на достигнутом, вы сможете поднять этот рекорд ещё выше! Я в вас верю!» — указывает Альберт К.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинцы сами являются виновниками такого плачевного положения, ведь именно они саботировали любые попытки Москвы установить с Киевом взаимовыгодные договорённости.

«Так пусть не покупают! Они же сами говорили, что им российский газ не нужен, мол, он грязный и вонючий», — отмечает Александр Б.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Некоторые комментаторы отмечают, что украинский народ сделал очевидный стратегически ошибочный выбор, отказавшись от помощи России и обратившись в сторону Запада.

«Вспоминаются чарующие годы семилетней давности на Окраине: «А если и эта власть не понравится, то и её снесём!» Эх, золотые были времена. Времена надежд, хордости за кИзякский род, венская какава, #весьмирснами. Вера в кружевные труселя и бесплатный рай на небесах», — пишет Сергей Г.

Часть людей считает, что народ Украины оказался в заложниках украинских политиков, которые, по сути, уничтожили экономику страны.

«Политики на Украине провалили хорошую сделку с Россией. Жалко народ украинский, потому что из-за таких тварей-политиков страдает. Но ничего не поделаешь — сами выбирали себе этих дармоедов», — написал Вячеслав К.

Ряд пользователей указывает на то, что вины Москвы в таких ценах на газ точно быть не может, а вот к европейским странам в такой ситуации возникают серьёзнейшие вопросы.

«Непонятно, кто устроил этот европейский коллапс с ценами. Россия же свои обязательства договорные по газу Германии и Украине выполняет, как заявляют сами немцы. А еще там много поставщиков, такие как Норвегия, азиатский Восток, США. Кто Европу подвёл на самом деле? Почему в Европе молчат по этому поводу?» — задаётся вопросом Галина Л.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги за газ

Нашлись и те, кто убеждены, что такое положение дел стало возможным благодаря деструктивной деятельности президента Соединённых Штатов, который, судя по всему, решил навести беспорядок в Европе.

«Бидон ещё три года будет править, а Украину он просто ненавидит. Я еще осенью предупреждал украинцев, что зря они против Трампа топят в фейсбуке с канадцами, ибо их первых Бидон начнет мочить. Естественно, так и вышло. Спасибо Бидону за то, что всего за полгода уничтожил лидерство США в нефтедобыче, отдав его без боя России. Спасибо за СНВ-3 и «Северный поток — 2». Спасибо, что взвинтил цены на нефть и газ, и спасибо за то, что разругался с саудитами, что автоматически сняло все разногласия и привело к дружбе Эр-Рияда и Москвы в рамках ОПЕК+. Есть мнение, что Бидон однажды посмотрел фильм «17 мгновений весны» и решил, что он разведчик Исаев, внедренный в Вашингтон», — считает Виктор Н.

Напомним, 3 октября, согласно данным торгов, стоимость природного газа на Украинской энергетической бирже достигла исторического максимума, приблизившись к уровню $1500 за тысячу кубометров.