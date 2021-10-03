Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна будет заниматься вопросом возвращения на Украину украинского гражданина, главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом Зеленский заявил 3 октября в ходе брифинга в Трускавце, где проходило выездное заседание парламентской фракции его партии «Слуга народа».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

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Заявление украинского лидера в социальной сети Facebook обсудили на странице канала «112 Украина». Многие отметили, что на Украине и без Саакашвили есть масса проблем, которые необходимо решать в первую очередь. Люди не понимают, зачем возвращать Саакашвили, который сам прибыл в Грузию, зная, что его там ждет. Иные также указали на то, что отношения между Тбилиси и Киевом из-за Саакашвили могут ухудшиться.

«Украина лучше бы занялась здоровьем людей, улучшением их [уровня] жизни хоть на 10%. Но нет. Будем возвращать того, кто сам туда удрал!» — написала Светлана Г.

«Задолбал этот гастролер, одной *опой на двух стульях! Сам уехал, что его возвращать?!» — не понимает Радмила К.

«А благосостоянием людей когда начнут заниматься?! Экономикой, да дел много, пока только хорошо получается коррупция, воровство и обнищание народа», — пишет Alexander Alex.

«Я думаю, Грузия оценит его по заслугам!» — отреагировал Николай Л.

President.gov.ua Михаил Саакашвили

«Самая важная и приоритетная задача на сегодняшний день… Сюрреализм какой-то…» — не без сарказма отметила Irina V.

«А что больше нечем заниматься, кроме как Саакашвили? Он у себя на родине, вот пусть и отвечает за все, что там натворил…» — написала Зинаида К.

«Ну это же самое главное в нашей нищей, воюющей и страшно больной ковидом стране», — пишет Вероника Николаевна.

«Зачем? Он там на полном гособеспечении и срок приличный», — добавил Юра Я.

«Ответит по законам Грузии, его ждали давно», — отметила Наталья Б.

«А… мы ещё с Грузией не поругались! Правильной дорогой идете тов. Зе!» — отреагировал Андрей Г.

«Он больше никого вернуть не может, вот решил с Саакашвили поиграть», — добавила Татьяна С.

«Его же не украли, чтоб возвращать! Чистой воды провокатор, сам попер туда, хотя знал, что задержат», — написала София Л.

«Возвращение будет минимум через 9 лет», — пишет Ерем Б.

«Украине ещё один скандал нужен…» — добавил Виктор И.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Это такое американское домашнее задание», — считает Светлана.

«Лучше отправляйся к нему», — призвала Valentina O.

«Результаты выборов в Грузии (пардон, в Сакартвело) показывают, что Саакашвили лет на восемь присел афедроном (задницей. — О. П.) на железнодорожную шпалу, а не в кресло президента. Ну со всеми сухопутными соседями поругались. Пришла очередь соседей по морской границе», — не без иронии отметил Beny Byk.

«Возвращайте! Если хотите заиметь себе конкурента! Вот он-то вас точно отправит по этапам…» — пишет Наталья К.

«Сам уехал, сам пусть и возвращается, ведь насильно его никто туда не посылал!!!» — подытожил Михаил М.

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