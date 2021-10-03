«Его же не украли, чтоб возвращать!» — Зеленский намерен вернуть Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна будет заниматься вопросом возвращения на Украину украинского гражданина, главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом Зеленский заявил 3 октября в ходе брифинга в Трускавце, где проходило выездное заседание парламентской фракции его партии «Слуга народа».
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Заявление украинского лидера в социальной сети Facebook обсудили на странице канала «112 Украина». Многие отметили, что на Украине и без Саакашвили есть масса проблем, которые необходимо решать в первую очередь. Люди не понимают, зачем возвращать Саакашвили, который сам прибыл в Грузию, зная, что его там ждет. Иные также указали на то, что отношения между Тбилиси и Киевом из-за Саакашвили могут ухудшиться.
«Украина лучше бы занялась здоровьем людей, улучшением их [уровня] жизни хоть на 10%. Но нет. Будем возвращать того, кто сам туда удрал!» — написала Светлана Г.
«Задолбал этот гастролер, одной *опой на двух стульях! Сам уехал, что его возвращать?!» — не понимает Радмила К.
«А благосостоянием людей когда начнут заниматься?! Экономикой, да дел много, пока только хорошо получается коррупция, воровство и обнищание народа», — пишет Alexander Alex.
«Я думаю, Грузия оценит его по заслугам!» — отреагировал Николай Л.
«Самая важная и приоритетная задача на сегодняшний день… Сюрреализм какой-то…» — не без сарказма отметила Irina V.
«А что больше нечем заниматься, кроме как Саакашвили? Он у себя на родине, вот пусть и отвечает за все, что там натворил…» — написала Зинаида К.
«Ну это же самое главное в нашей нищей, воюющей и страшно больной ковидом стране», — пишет Вероника Николаевна.
«Зачем? Он там на полном гособеспечении и срок приличный», — добавил Юра Я.
«Ответит по законам Грузии, его ждали давно», — отметила Наталья Б.
«А… мы ещё с Грузией не поругались! Правильной дорогой идете тов. Зе!» — отреагировал Андрей Г.
«Он больше никого вернуть не может, вот решил с Саакашвили поиграть», — добавила Татьяна С.
«Его же не украли, чтоб возвращать! Чистой воды провокатор, сам попер туда, хотя знал, что задержат», — написала София Л.
«Возвращение будет минимум через 9 лет», — пишет Ерем Б.
«Украине ещё один скандал нужен…» — добавил Виктор И.
«Это такое американское домашнее задание», — считает Светлана.
«Лучше отправляйся к нему», — призвала Valentina O.
«Результаты выборов в Грузии (пардон, в Сакартвело) показывают, что Саакашвили лет на восемь присел афедроном (задницей. — О. П.) на железнодорожную шпалу, а не в кресло президента. Ну со всеми сухопутными соседями поругались. Пришла очередь соседей по морской границе», — не без иронии отметил Beny Byk.
«Возвращайте! Если хотите заиметь себе конкурента! Вот он-то вас точно отправит по этапам…» — пишет Наталья К.
«Сам уехал, сам пусть и возвращается, ведь насильно его никто туда не посылал!!!» — подытожил Михаил М.
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