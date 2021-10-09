Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о готовности к встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и считает данную встречу необходимой. Об этом Зеленский заявил 3 октября на брифинге по итогам встречи с членами фракции «Слуга народа».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам украинского лидера, встреча с Путиным была бы правильным решением и он как президент Украины к такой встрече готов. Более того, Зеленский считает, что встреча в формате тет-а-тет с Путиным была бы достаточно предметной. При этом украинский лидер обвинил российскую сторону в нежелании проводить такую встречу, так как она может «принести неожиданный результат».

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Заявление Владимира Зеленского обсудили читатели телеграм-каналов Klymenko Time и PavlovskyNews, а также читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие не понимают, зачем Путину тратить время на встречу с Зеленским, который в принципе ничего не решает и не выполняет своих обещаний.

«О чем клоун может говорить с мировым лидером?» — не понимает @tolik64.

«Будет в ногах валяться тет-а-тет. Просто не хочет этого публично делать», — добавил Саша П.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«В 1000 раз ему скажут «нет», выполняй Минск — потом встреча», — пишет Димон.

«Ему в очередной раз ответит Песков. На том всё и закончится. То, что Зеля — идиот, и так понятно, зачем это с таким постоянным упорством демонстрировать — вот это непонятно», — написала Юлия N.

«Зеля сейчас может рассчитывать только на встречу с Масляковым. И то ему за счастье будет. Так что пусть попустится (успокоится. — М. Р.)», — отреагировал Ta Ta.

«Сказочник. О чём говорить будешь? Путин сделает тебя на раз-два», — добавила Марина С.

«Дурень, ты сначала выполни то, что подписал в Париже, а потом, может, с тобой встретятся, а то решил, что ты хитро*опый — можешь кинуть Путина…» — написала Kikimora lesnaia.

«А зачем Путину опускаться до уровня недоразвитого клоуна?» — задалась вопросом Lydmila.

«О чем Путину с этой пешкой общаться?» — в свою очередь поинтересовался Дмитрий.

«Чтобы с Путиным говорить в соответствующей обстановке, что-то обговаривать — нужно быть кем-то. А что такое есть Зеленский? На корпоратив его максимум можно вызвать», — добавил один из комментирующих.

«Ты уже сбитый лётчик, с тобой, клоун, никто разговаривать не будет», — отреагировал Александр Б.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«С тобой не о чём говорить, тем более столько грязи вылил на Россию», — пишет Сергей С.

«Путин встречается с Байденом. Зачем ему встречаться с Зеленским? Уровень Зеленского — это встреча с Галустяном», — отметил Sergiy K.

«Берегут Путина от бессмысленной траты времени…» — пишет Павел Т.

«О чем говорить президенту великой державы с местечковым клоуном, выполняющим роль заполнения пустоты президентского кресла Украины?» — не понимает Alex E.

«Просто нет смысла встречаться с трепачом-бандеровцем, который не в силах исполнить ни свои предвыборные обещания, ни договоры, подписанные его страной много лет назад», — добавил Евгений Ш.

«Для Путина время дорого», — подытожила Александра Л.

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