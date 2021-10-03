Далеко не все пользователи «Яндекс.Почты» довольны данным сервисом интернет-монополиста. Своим мнением о «Яндекс.Почте» люди поделились на таких сайтах, как «Отзовик» и Otzyvru.com.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

Так, пользователь NkrissN выделил в почте от «Яндекса» в качестве преимуществ скорость, безопасность, интерфейс и дизайн, а также экосистему. Однако среди недостатков пользователь выделил: «агрессивное навязывание сервисов «Яндекса» и «рекламу».

»Есть и проблемы, например огромное количество назойливой рекламы внутри почты, а так же навязывание экосистемы «Яндекса» с самого начала регистрации, с попыткой «уговорить» вас купить «Плюс» и т. д.» — пишет NkrissN.

На обилие рекламы также жалуется и пользователь почты «Яндекса» под псевдонимом MotherOfSilence.

«Закончилось всё тем, что я просто настроила переадресацию на другой почтовый клиент и забыла про веб-версию ЯП как страшный сон. Почему? РЕКЛАМА. Есть такое ощущение, что «Яндекс» каждый раз аккуратненько прощупывает грани дозволенного. Три рекламных баннера, реклама, что маскируется под непрочитанные письма, реклама, что висит во время чтения письма… ну, где-то 1/5 интерфейса забита информационным мусором. Хочешь убрать? Плати. При этом платить за это надо отдельно, в «Яндекс»… Спасибо, конечно, но я не вижу смысла нести свои деньги сюда», — добавила MotherOfSilence.

Жалобы на продвижение смежных сервисов «Яндекса» и обилие рекламы также оставила пользователь под псевдонимом Alexa.

«Яндекс» удолбал продвижением смежных служб, бешеным количеством рекламы и совершенно отстойным «Дзеном»… И самое главное, при своем бардаке в этих службах — назойливо навязывает свой браузер. Решила завязать с «Яндексом» вообще», — пишет Alexa.

Prylarer Свалка

В свою очередь пользователь pbmozh пожаловался на отсутствие технической поддержки со стороны «Яндекса».

"В принципе, не первое мое «свидание» с добрыми услугами «Яндекса», но раньше, как правило, всё же удавалось хотя бы направить письмо в службу поддержки, и через пару-тройку дней вопрос решался. На сей раз с удивлением обнаружил, что такая возможность отсутствует. Вместо стандартной (когда-то) формы для отправки жалобы/просьбы о помощи, «Яндекс» предлагает разветвленную систему вопросов с «решением стандартных проблем», после чего, если все предложенные варианты не помогают, пользователь остается один на один со своей проблемой. Ни позвонить, ни написать некуда… У меня перестали приходить письма на почтовый ящик [вырезано модератором]… Предложенные стандартные способы решения не помогают… Ну… Наверное, и правда, пора менять поставщика услуг. Уже давно на то похоже, а теперь хозяева «Яндекса» прямо-таки всерьез меня «выпихивают» из своих сервисов. Удачи им в дальнейшем бизнесе, что еще сказать можно», — написал pbmozh.

Об обращении в техподдержку «Яндекса», оставшемся без ответа, также написал Gena23091987. Также недоволен работой техподдержки остался и пользователь под псевдонимом M-Stanislav77rus.

Вместе с тем были и те, кому почта «Яндекса» технически пришлась «не по вкусу».

«Это не почта, это просто свалка писем. Зачем, скажите вы мне, составлять в одну цепочку письма с одной темой, но от разных людей??? Через поисковик тоже письмо не найти, что туда не забивай, найдет всё что угодно, но только не то, что тебе надо!!! Фейс тоже не очень-то радует. Ответ пишешь, приветствие внизу, а курсор наверху болтается…» — возмутился один из пользователей почты.

В свою очередь пользователь под псевдонимом kudrashhka пожаловалась на ненадежность «Яндекс.Почты» после того, как, по словам пользователя, в результате взлома у нее была утеряна переписка.

Резюмируя, отметим, что многие пользователи электронной почты, выбор которых пал на почту «Яндекса», жалуются на обилие рекламы, отсутствие техподдержки, навязывание сервисов «Яндекса», которые, по словам пользователей, затмевают преимущества электронной почты.