Ты приходишь домой, включаешь телевизор, мысленно спрашиваешь себя: «Ну что там сегодня по ящику?». И тут кунсткамера открывает свои двери. Актёры спорят об отцовстве. Матери продают детей. Певички делают тесты на ДНК. Какой милый хлев, однако.

Буржуазия притесняет рабочих

И думаешь, если ещё можешь думать, конечно: почему бы не показать людей труда? Людей науки? Людей спорта? Людей подвига? Да просто нормальных людей — почему бы их не показать на экране? Когда я был молод, то думал, что так и надо. Да, я был наивен.

И не надо, пожалуйста, заявлять: мол, пипл хавает. Нет, пипл хавает то, чем его кормят. А после теряет вкус и аппетит. Самое время процитировать академика Сергея Капицу: «Мы сами довели общество до такого состояния. Почему, надо спрашивать и у руководителей телевидения. Телевидение в основном подчинено самым низменным интересам… Если вы хотите человека лишить возможности существовать, надо лишить его разума. Так и наше телевидение лишает страну разума». Трудно не согласиться, правда?

Тем более что есть поводы говорить о достойном и о достойных. На днях сборная России по WorldSkills выиграла всё, что можно выиграть на последнем чемпионате EuroSkills в Граце. Ну не красавцы, а? Напомню, что WorldSkills — это соревнования для молодых людей в возрасте до 22 лет по различным рабочим профессиям. Их ещё называют «Олимпиадой для рабочих рук». То есть соревнуются каменщики, электрики, дизайнеры, фрезеровщики, косметологи и так далее — всего 45 компетенций. Сборная России добилась тут феноменального результата: 13 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей. А всего нашу страну представляли 57 конкурсантов.

Борис Ефимов. В ресторане Союз труда и капитала. 1964

Российская сборная по WorldSkills регулярно выигрывает эти соревнования. Как тут ни вспомнить культового «Левшу» Николая Лескова? И это вообще правильный вектор, раз уж мы о культуре заговорили — создавать книги, фильмы о людях труда. И тем самым задавать важные смыслы. Ведь ещё Достоевский писал, что успех слишком много значит между людьми. Сейчас же: всё ради успеха, любой ценой, по головам — вот она, догма современного мира. И в таком ненасытном обществе потребления успех зачастую ассоциируется с пошлыми штуками — вроде жизни инстадив или светских львиц, к примеру. Тем важнее показать, что успех имеет иные формы. И быть успешным в фармацевтике подчас куда важнее, чем кривляться в «Тик-токе».

Такие победы, как на WorldSkills, лишний раз опровергают тезисы о том, что в России потерянная молодёжь. Разная, очень разная у нас молодёжь. Да, есть те, кто жарит сосиски на Вечном огне. А есть те, кто выигрывает золотые медали на Европейской юниорской олимпиаде по информатике. Есть наши школьники, установившие рекорд на Международной олимпиаде по физике. К олимпиаде они готовились несколько тысяч часов. А вот команда из восьми российских школьников обновила абсолютный рекорд Азиатской олимпиады по физике, завоевав все золотые медали.

Я могу перечислять победы наших школьников и студентов на престижнейших международных соревнованиях вечно. Это мёд для ушей — и нам, безусловно, есть чем гордиться. Что, собственно, лишний раз подтверждает: главное богатство России — не нефть и не газ, а люди, удивительно талантливые люди.

Tatarstan.ru Worldskills

Но! Мы видим школьников, выигрывающих Олимпиады, студентов, побеждающих в конкурсах и проектах. Видим лучших в мире токарей и фрезеровщиков. Однако как так получается, что вместо них в нашей стране кто-то другой? Что на заводах и стройках — мигранты? Что мы пытаемся заманить в Россию иностранных специалистов в то время, как наши специалисты, наоборот, отправляются за рубеж и там добиваются успеха?

«Утечка мозгов» — в России это всегда актуально. За лучшей жизнью отправлялись на Запад и в советское время. Подчас просто туда сбегали. Как танцор Барышников или хоккеист Могильный. Подобные истории отражены в пропагандистской ленте «Москва на Гудзоне» — истории успеха. Однако, как правило, заканчивалось всё куда печальнее. И блестяще отразил жизнь и настроения русской эмиграции в США Эдуард Лимонов в знаменитой статье «Разочарование». Почитайте, дабы понимать, куда приводят мечты без осознания. Впрочем, жизнь эмигрантов — это отдельная страница русской культуры. Весьма любопытная страница — от Юза Алешковского до Сергея Довлатова.

В 90-е бегство из России продолжилось. И часто люди уезжали, вывозя с собой чемоданы с секретами. Это был уже другой — не довлатовский — чемодан. Цифры тут опять же называются разные. Согласно президенту РАН Сергееву, в 90-х из России выехали 40 тысяч профессоров. Согласно журналу «Шпигель», только «за первую половину 90-х годов из страны выехало не менее 80 тысяч ученых, а прямые потери бюджета составили не менее $60 млрд».

Дарья Антонова ИА REGNUM Трудовые мигранты

Трагедия в том, что нечто похожее наблюдается и сейчас. И вот Times со ссылкой на главного учёного секретаря Российской академии наук Николая Долгушкина сообщает, что число ежегодно уезжающих за границу российских учёных увеличилось в пять раз по сравнению с 2012 годом. Реально цифры, конечно, не столь критичны, однако проблема есть, и отрицать её бессмысленно.

Кто-то переживает, что из России выкачают всю нефть и газ. Впрочем, о транзите российской нефти на Запад лучше всего написал Виктор Пелевин в блестящей повести «Македонская критика французской мысли» — и это отдельный разговор. Куда страшнее, что из России выкачивают лучших людей. Ведь как иногда получается: они выигрывают Олимпиады, соревнования, но эти победы становятся лишь ступенями в переезде на Запад. Либо не захотели остаться на Родине, либо им места не отыскали, либо и то, и другое. И тут зачастую мало одного таланта, нужна ещё и идейность. Талант, помноженный на патриотизм и справедливость — простой рецепт благоденствия, но как по нему изготовить лекарство?

В том, что талантами Русская земля не оскудеет, сомнений нет. Есть сомнения в том, что таланты эти останутся на Родине и смогут помочь ей стать лучше. Конечно, шаги в данном направлении делаются, но достаточные ли? А меж тем это важнейшая стратегическая задача. В своё время Солженицын назвал сбережение народа национальной идеей России. Удержание на Родине лучших — одна из составляющих этой идеи. Удержать и сберечь — и тем спастись. Серьёзный вызов и для страны, и для государства. Вот только нужны ли в России лучшие люди тем, кто на разных уровнях и в разных сферах культивирует посредственность? И, возможно, талантливые люди невыгодно оттеняют тех, у кого весьма скромные таланты и дарования? Вот только путь усреднения и раскрашивания в тоскливый серый цвет — тупиковый путь. Для всех без исключения.