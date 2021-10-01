На скандинавских широтах России наблюдается невиданный накал политических страстей. В спокойной доселе Мурманской области события развиваются в духе настоящего боевика или как минимум сериала «Карточный домик».

Александр Борисов. Мурманская гавань в марте. 1896

Противостояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и местных элит, за которым ряд телеграм-каналов следят с середины лета, достигло-таки точки кипения. Началось с того, что на заседании Мурманского городского совета 30 сентября депутаты отказались утверждать на должность главы города бывшего министра образования региона Ольгу Дзюбу.

Для людей несведущих в этом эпизоде особой политической подоплёки нет. Однако, если верить телеграм-каналам, кандидат являлась протеже Чибиса. Сам же губернатор в Мурманской области воспринимается, как это принято говорить, «варягом» — человеком со стороны, построившим карьеру за пределами вверенного ему в управление субъекта. Причем в этом случае работа «пришлого» начальника местным истеблишментом всячески саботируется, отмечает ТГ-канал «Незыгарь».

"В Мурманской области новый этап противостояния губернатора с региональными элитами. Выборы главы Мурманска сорваны, а кандидат губернатора экс-министр образования области Ольга Дзюба не получила поддержку муниципальных депутатов. Дзюбу поддержали только 8 из 25 депутатов, что показывает невысокий авторитет губернатора. Показательно, что Чибис срочно сам приехал убеждать депутатов и просил поддержать его кандидатуру, но не нашел понимания у них», — отмечает автор публикации.

Gov-murman.ru Ольга Дзюба

Ссылаясь на собственные источники, «Незыгарь» пишет, что весь электоральный период Чибис всячески маскировал наличие противоречий среди политических группировок и «лакировал» медийную картинку. Тем не менее все эти усилия не помогли губернатору Мурманской области скрыть наличие «внутриэлитной фронды».

«Ее главным субъектом по-прежнему является депутат Госдумы Алексей Веллер, который в 2021 г. избрался не от Мурманской области, а от Красноярского края. Тем не менее его инфраструктура влияния в Мурманской области сохраняется, что и обеспечивает высокий конфликтный потенциал элит», — делится своим видением ситуации ТГ-канал.

Отказ муниципальных депутатов поддержать Дзюбу источник «Незыгаря» интерпретирует как протестное голосование против самого Чибиса, политический вес и управленческая эффективность которого в регионе недостаточны для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Тем не менее ставить крест на попытках губернатора усадить в кресло главы областного центра удобного ему кандидата еще рано — на 22 ноября назначены повторные выборы главы Мурманска. Не исключено, что имеющийся запас времени Чибис попытается использовать для урегулирования имеющихся противоречий и возможны новые рокировки и компромиссы.

«Данная ситуация является очередным витком противостояния Чибиса с бывшим мэром Мурманска Алексеем Веллером. Ситуация оказалась не такой простой для областных властей, несмотря на то, что им удалось вытеснить Веллера в Красноярский край, где он смог избраться в Госдуму. Он продемонстрировал, что остается стейкхолдером, который продолжает влиять на ситуацию в городе. Однако сложно сказать, есть ли в этой ситуации победители. Видно, что силы у Веллера здесь остались. Он сохраняет влияние на горсовет Мурманска. И оно будет до тех пор, пока будет работать действующий состав горсовета Мурманска», — вторит «Незыгарю» телеграм-канал «Кремлевский шептун».

Он также ожидает переговоров с городскими депутатами по вопросу избрания на пост главы города кандидатуры Чибиса. При этом главе Мурманской области сейчас нужно доказать, что из противостояния с местными политическими элитами победителем вышел именно он. Иначе его имидж и позиции будут подпорчены, убежден ТГ-канал.

«Самое главное, что пока заложниками этого политического конфликта остаются жители Мурманска. Безусловно, федеральный центр отслеживает ситуации в областных центрах. Но, кому достанется на орехи в этой ситуации, остается под вопросом. Не в интересах Москвы раздавать черные метки сейчас. Но ей необходимо ситуацию довести до логического завершения, чтобы она была управляемой», — считает «Кремлевский шептун».

Gov-murman.ru Андрей Чибис

С утверждением о том, что Чибис в состоянии изобразить победу в политической схватке за влияние над регионом, не согласен телеграм-канал «Друид». По его мнению, сложившаяся ситуация не подразумевает никакой другой трактовки, кроме поражения главы региона.

«Продемонстрирован оглушительный провал губернатора, который снимается в фильмах, фигурирует во многих коррупционных скандалах, но уже несколько лет не может сломить сопротивление муниципальных депутатов. И подобных примеров немало», — написал «Друид».

Мнения о том, что Чибис за два года губернаторского срока так и не смог выстроить полноценных рабочих отношений с мурманским горсоветом, придерживается и телеграм-канал СМП. Причем, по его мнению, отказ депутатов утвердить на пост главы города Дзюбу никак не связан с ее личными и профессиональными качествами, а также способностью возглавить областной центр.

«Демарш со стороны депутатского корпуса — это очередной недвусмысленный намек главе региона. Фронда по отношению к Чибису продолжается все то время, что он возглавляет Мурманскую область», — указывает ТГ-канал.

Автор публикации напоминает, что срок полномочий Совета депутатов начался синхронно с губернаторским. То есть все возможности для создания конструктивного диалога у Чибиса были. И если за три оставшихся года глава области не придумает чего-то экстраординарного, это может стать серьезным препятствием для продолжения успешной управленческой карьеры.

«Оппозиционный настрой горсовета связан не только с сильным влиянием давнего «недруга» губернатора — думца Алексея Веллера. Андрея Чибиса, несмотря на все его усилия, так и не приняли до конца местные элиты. Дальнейших вариантов событий два: либо губернатор отказывается от желания поставить своего протеже во главе Мурманска и ищет компромисс, либо депутатский корпус окончательно дискредитирует его как дееспособного руководителя. Впрочем, не исключена и расторговка — если Андрей Владимирович решит действовать не в лоб, а хитростью: перетянув на свою сторону путем обещаний часть народных избранников из горсовета», — подытоживает СМП.

(сс) Duma.gov.ru Алексей Веллер

Давая оценки происходящим в Мурманской области событиям общественно-политические сообщества Telegram едва ли могли предположить, что накал страстей может быть еще больше. Однако вслед за отказом утверждать на пост главы регионального центра Дзюбу в Мурманске произошли уже из ряда вон выходящие события. В ночь с 30 сентября на 1 октября неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание регионального правительства.

«На правительство Мурманской области совершено нападение — в двери бросили 2 бутылки с зажигательной смесью. По предварительным данным, пострадал один человек — сотрудник охраны. В это время ещё целый ряд чиновников правительства был в своих кабинетах. Сейчас на месте работает полиция», — поделился подробностями происшествия телеграм-канал «Мурманский инсайд».

Это происшествие региональный ТГ-канал тут же связал с политическим противостоянием местных элит.

«Похоже, у кого-то из идеологических противников губернатора сдали нервы», — отметил «Мурманский инсайд».

Как бы то ни было, но нападение на здание регионального правительства — вопиющий случай для любого субъекта России, и Мурманская область здесь не исключение. Поэтому реакция федерального центра на этот инцидент, как считает телеграм-канал «Образ будущего», будет очень жесткой, поскольку здесь просматривается вызов самому государственному аппарату страны.

«В Мурманске сейчас может быть зачистка покруче дагестанской. Местные элиты бросили Чибису и Москве вызов, примеров которому не было. Особенно в СЗФО», — написал ТГ-канал.

То, что нападение на здание регионального правительства может быть отголоском политического противостояния внутри региона, считает и телеграм-канал «Политджойстик/Politjoystic». Вот только в отличие от своих коллег из «Образа будущего», он аккуратно намекает на то, что банки с зажигательной смесью в конечном итоге попали не в Чибиса, а в его противников.

«Связи прямой нет, но что-то подсказывает, что депутаты теперь будут более осторожными при голосовании и прислушаются к губернатору. Преступника поймают — это безусловно. А вот оказаться в числе сторонников террориста вряд ли кому-то захочется», — отмечает телеграм-канал.

Так или иначе, но политическая напряженность в Мурманской области на спад пока не идет, и не исключено, что происходящие события получат самое неожиданное развитие.