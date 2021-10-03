Заявление украинского депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы о том, что поставки российского газа в Венгрию в обход Украины в перспективе приведут к развалу страны, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 3 октября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Не плюй в колодец, откуда воду придётся пить. Так они помои туда ещё выливают», — удивляется Юра М.

Многие пользователи пришли к выводу, что киевские власти действительно довели ситуацию в экономике страны до такого состояния, что только и остаётся, что ждать спасения из-за океана.

«Наоборот, должны радоваться, что наконец-то грязный российский газ пошёл в обход страны и теперь начнётся завоз чистейшего газа, пахнущего свободой, из Соединённых Штатов Америки», — считает Mic B.

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина — единственная страна, которая не имеет выгоды от долгосрочно контракта на поставки газа из Россию в Венгрию, остальные страны только рады происходящему.

«Однако Венгрии от этого контракта только одна прибыль, да и России спокойней будет, что газ потечёт в обход Украины. За что Киев боролся, на то и напоролся. Нечего было на Москву бочку катить», — поделился своим мнением Юрий Ч.

«Российская компания «Газпром», конечно же, думает о своих интересах, а не об экономике Украины. Поэтому если киевские власти решили дать от ворот поворот России, то и в нашей стране решили поступить так же», — отмечает Люба Т.

Часть людей считает, что подобное стечение обстоятельств вполне логично, ведь Киев на протяжении многих лет только и делал, что пытался уничтожить свои отношения с Россией.

«Так Порошенко же читал с трибуны: «Прощай немытая Россия!», и все хлопали и радовались! Вот и теперь пусть радуются», — пишет Anna M.

«Им сразу говорили, что будет именно так, что Украина разрушит сама себя в этом дележе торговых путей, но через кастрюли на головах нас не услышали. Увы», — написал Zhenya K.

Bnews.kz Газовый транзит

Ряд пользователей указывает на то, что во всей этой истории можно посочувствовать только простым гражданам Украины, которые явно не хотели остаться у разбитого корыта.

«Самое ужасное во всем, что страдает обычный народ, который мечтает и хочет хороших отношений с Россией. Люди оказались в заложниках амбиций киевской элиты, которая зачем-то решила уничтожить все отношения с Москвой», — указывает Руслан С.

«Даже Саакашвили сбежал в грузинскую тюрьму. Видимо, посчитал её лучшим местом, чем жить на Украине», — отмечает Samer T.

Нашлись и те, кто указывает на то, что киевские власти даже не пытались подстелить себе соломку, иначе как объяснить тот факт, что транзитная газовая труба — единственное, что осталось на Украине для поддержания бюджета.

«Как может целая страна, 40 млн человек, жить за счёт одной лишь транзитной трубы? Это же безумие! Если конец транзита означает смерть государства, то у этой страны есть только один шанс — внезапно достать из закромов производства и начать восстанавливать разрушенную экономику», — указывает Эдуард Б.

Напомним, 2 октября депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива написал в своём Telegram-канале о том, что поставки российского газа в Венгрию в обход Украины в перспективе приведут к развалу страны.