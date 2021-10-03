Информация о том, что президент Финляндии Саули Ниинисте на семинаре, посвященном 60-летию национального Института внешней политики, призвал европейские страны изменить политику по отношению к России и начать выстраивать диалог с Москвой, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия (3)

«Ну, конечно, лучше жить с добрыми соседями в хороших отношениях, а не так — кто быстрее навалит на коврик под дверью», — отмечает Юлия Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что отдельные европейские страны начинают постепенно отходить от сценария по оголтелой агрессии против России и переходят к попыткам вновь выстроить партнёрские отношения с Российской Федерацией.

«Неужели хоть у кого-то из европейских политиков начали мозги проклёвываться?! Начинают понимать очевидные вещи, что Европе не прожить без России. А вот Россия без европейских «друзей» выживет», — уверена Елена К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия всегда готова к восстановлению отношений с европейскими странами, поэтому Европа встретит ответное движение навстречу в случае, если решит завести диалог с Москвой.

«И это очень радует! Кто следующий разоткровенничается из тех, кто понимает, что с Россией лучше дружить? А ведь Российская Федерация дружить умеет!» — указывает Татьяна И.

Часть людей отмечает, что Финляндия не пытается скрывать тот факт, что от вражды между Москвой и Брюсселем страдает вся Европа, хотя ранее между Россией и Евросоюзом были прекрасные взаимовыгодные экономические отношения.

«Финский президент раньше всех озвучил очевидное — от вражды с Россией Европа больше теряет, чем приобретает. А Россия тем временем уже активно строит отношения со странами на юге и востоке. И денег от этих отношений больше, чем от Европы, а проблем меньше. Так что ещё немного тупой вражды — и Россия совсем потеряет привычку оглядываться на Евросоюз», — считает Alexander B.

Kremlin.ru Саули Ниинисте и Владимир Путин

Ряд пользователей указывает на то, что Финляндия не найдёт себе много сторонников такого отношения к России, поэтому её руководству следовало бы проводить более самостоятельную политику.

«Так пусть Финляндия выстраивает свою собственную политику с Россией без оглядки на Брюссель. Глядишь, и другие подтянутся. Ну, а кто не успеет, тот опоздает», — поделился своим мнением Boris S.

«Финны, всё в ваших руках! Вы же сами голосуете за санкции против России и их реализуете. В НАТО, кроме того, собираетесь. Чего вы ждёте в ответ? Идите в сторону России, вас тут с теплотой встретят!» — пишет Александр К.

Нашлись и те, кто уверен, что доверять финнам не стоит, ведь не зря же они пополняют свою армию новыми видами вооружения.

«Не знаю, не знаю. Надо ли верить в дружелюбность Финляндии? Так зачем же тогда правительство этой страны покупает 64 истребителя у американцев? Против кого она их будет использовать? Против моржей?» — задаётся вопросом Tatiana S.

Напомним, 1 октября интернет-журнал Verkkouutiset. fi опубликовал материал, согласно которому президент Финляндии Саули Ниинисте на семинаре, посвященном 60-летию национального Института внешней политики, призвал европейские страны изменить политику по отношению к России и начать выстраивать диалог с Москвой.