Информация о том, что водитель спортивного автомобиля Audi R8 сгорел в нём после ДТП на северо-западе столицы, столкнувшись на скорости с ограждением, вызвала бурю обсуждений в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Главное — это то, что не убил никого. А так — хоть и цинично звучит, но на дорогах будет отныне чуть безопасней», — пишет Виктор С.

Многие пользователи пришли к выводу, что такие «гонщики», которые выбирают своим треком улицы городов, представляют серьёзнейшую угрозу для окружающих людей. Поэтому граждане сожалеют о смерти водителя Audi R8, но указывают на то, что он сам стал причиной собственной смерти, и повезло, что погиб только он один.

«Вроде и жалко дурака, а с другой стороны, хорошо, что в ограждение влетел, а не в другой автомобиль с другими людьми, утянув их на тот свет за компанию!» — отмечает Анатолий А.

Некоторые комментаторы отмечают, что владелец этого авто крайне часто нарушал правила дорожного движения и, судя по всему, считал свои действия абсолютной нормой и не собирался даже менять манеру вождения.

«За два года 257 нарушений ПДД. Это примерно 10−11 штрафов в месяц. Явно любитель лихачить и, может быть, чего покрепче. Абсолютно не жалко. Если бы ещё мгновенная карма наказывала всех любителей нарушать ПДД, тогда на дорогах сразу стало бы спокойнее и пробки бы уменьшились в разы», — считает Волошина Э.

Часть людей считает неправильным, что в ГИБДД решили просто собирать с людей штрафы, ведь это никак не оберегает простых граждан от подобных «лихачей». Подобные водители нарушают ПДД, просто оплачивают штраф и несутся затем на своих болидах дальше, отмечают граждане.

«Последний штраф, судя по всему, был оплачен собственной жизнью. Когда количество достигает критической массы, тогда оно переходит в новое качество. Закон не только для жизни, но и для смерти», — написал Илья М.

Цитата из х∕ф «Нити». Реж. Мик Джексон. 1984. Великобритания Сгоревший заживо

«Что эти штрафы дают? Богатые люди гоняют по улицам городов, готовые унести с собой жизни окружающих граждан. А полиция только и рада, новые штрафы оплачиваются, бюджет наполняется», — написал Игорь Л.

Ряд пользователей указывает на то, что автомобили, развивающие невероятные скорости, должны быть запрещены для использования в городах, иначе они представляют невероятную угрозу для простых пешеходов.

«Вот на фига вообще спорткар иметь в городе? Что ты на нём делать будешь? Куда гонять? Ну, разве что вот так в столб влететь, но это только на один раз», — указывает Настя Ф.

«Спортивным машинам в городе не место. Выезжайте на специальные спортивные гоночные трассы, там и лихачьте, сколько влезет. Насмотрелись фильмы по типу «Форсажа» или «Такси» и думают, что всем так можно и так же безопасно, как в фильме. Только данные фильмы никакого отношения к реальности не имеют», — пишет Элина В.

Напомним, 2 октября пресс-служба московского ГИБДД сообщила о том, что водитель спортивного автомобиля Audi R8 сгорел в нём после ДТП на северо-западе столицы, столкнувшись на скорости с ограждением. По информации правоохранителей, за последние два года владелец данного автомобиля насобирал более 250 штрафов, но большую часть из них он всё же оплатил.