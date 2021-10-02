Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что задержан по «ложным» приговорам. Об этом говорится в его письме, которое 2 октября обнародовал в Facebook глава телеканала Mtavari Arkhi Ника Гварамия. В своем письме Саакашвили отметил, что ожидал своего ареста. Он считает, что подвергается уголовному преследованию якобы по «заказу» президента России Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Новость в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие с иронией восприняли обвинения Саакашвили.

«Вездесущая «Рука Кремля», — отреагировал Владимир Н.

«Поймали Саакашвили — Кремль виноват. А если бы не поймали, то кто? Правильно — тоже он», — иронизирует Jurij O.

«Чуть позже мы узнаем, что Путин его туда и вывез», — смеется Ольга Б.

«Я уж думал, с Саакашвили что-то не так… Переживал… Не… Он в норме!» — написал Игорь О.

«Путин — всемогущий!» — шутит Татьяна С.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Неужели? Ну слава Богу, как же без Владимира Владимировича! ВВП — всемогущий!» — иронизирует Наталья Н.

«Да, не удивил! Путин «виноват» вообще во всем!» — не без сарказма пишет Василий В.

«Саакашвили кто угодно, только не дурак. Так и не въехала я, чего он в Грузию поперся, причем именно сейчас, зная, что его там ждет. Читала теорию — «дестабилизировать обстановку в Грузии накануне выборов и сорвать их». С момента его побега из Грузии там уже прошли не одни выборы. И героизма, и желания жертвовать собой во имя идеи за персонажем не наблюдалось. А тут прям прорвало его, и украинский гражданин ломанулся спасать историческую родину», — добавила Вита К.

«Ну, а чего Путин прямо в Грузию указы строчит, задержать негодяя», — смеется Елена К.

«Наконец-то путешественник обрёл заслуженное место за свои деяния. А то, что не жрёт, ну так в этом плюс — похудеет, постройнеет, а то, вишь, сюрло-то отъел во время беготни по странам. Всё, что ни делается, — всё к лучшему», — написал Евгений В.

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

«Кто бы сомневался, естественно — это козни Путина, Мишико ведь такая важная фигура, особенно сейчас», — добавил Иван Васильевич Ч.

«Ну слава Богу! Всё встает на свои места! Шойгу лично производил арест?» — не без иронии поинтересовался Slav Heater.

«Эта история напоминает другую, с товарищем Навальным. Тот тоже приехал, зная, что его арестуют. Показуха», — пишет Андрей M.

«Лёху, когда немцы в самолет запихивали, убедили, что с ним ничего плохого в России не случится, т. к. за ним стоят, ах, какие люди, против мнения которых Путин не рискнет откровенно идти. Лёша повелся, как сельская училка, и получилось вот что. А Михо на что рассчитывал, когда в Грузию ломился, вообще непонятно. Навального хотя бы сознательно немцы обманули. Сааку же никто не обманывал и не уговаривал добровольно отсидеть», — ответила Андрею М. Olga S.

«Михо рассчитывал, что в Грузии такие же порядки, как и на Украине, и, видимо, думал, что приедет, шашкой помашет, побоятся арестовывать и судить, а его самого на руках внесут в парламент, но сдается мне, что его реально ждет судьба Навального, посадят по одному делу, а пока будет сидеть, накрутят еще десяток, кстати, вполне за дело (его есть за что судить), а ребята там сидят не дураки, сейчас еще и половину своих косяков и нынешних проблем страны на него повесят», — подытожил Самсон С.

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