Украинская ГТС в ближайшие пять лет в целях транзита газа будет использоваться минимально. Об этом заявил политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире телеканала «Наш».

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

"В ближайшие пять лет… Можно прогнозировать, что украинская газотранспортная система будет минимально использоваться для транзита газа. Что делать?.. Либо искать, где деньги зарабатывать, чтобы эти деньги поступали в бюджет и мы не зависели. Если мы говорим о нашей энергоэффективности…, [то] собственная добыча [газа] должна быть для того, чтоб мы могли это компенсировать и быть уверенными… А если вы хотите сохранить и этот транзит, и всё остальное, то кроме как каких-то внешнеполитических отношений и диалога прямого выбора нет», — сказал он.

Заявление украинского эксперта обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что действия Украины привели к тому, что начались строиться газопроводы в обход ее территории.

«Ну так, а чего вы хотели от «агрессора»?» — спросил DAP.

«Украинцы ощутят всю разницу между родным братом и бизнес-партнёром, и это ещё они из милости РФ не знают, что такое быть врагом РФ», — добавила Елизавета Б.

«Цель России не лишить Украину транзита, а избавиться от головной боли, создаваемой Украиной в связи с необходимостью передавать газ через ее территорию», — пишет Федор Л.

Utg.ua ГТС Украины

«Вы сами перекрывали газ и сделали всё, чтобы он прокачивался в обход Украины и не надо обвинять Россию», — отметил Богдан Щ.

«Цель России не лишать кого-то чего-то, а не переплачивать за транзит — это ж ясно, как день. Чисто выгода, так же как и Венгрии. Просто Украина ускорила это решение, ведь скандалы с ней начались задолго до 2014 года. Если кто забыл, Украина вообще перекрывала транзит в Европу… Скажите самим себе огромное спасибо», — написал «Марк Твен».

«Как же это по-украински! Воюют с Россией, но жаждут, чтобы «грязный» российский газ шел через их территорию!» — отреагировал Александр С.

«У России никогда не было цели прекратить или даже уменьшить транзит через Украину, Украина сама добилась того, что от нее все отвернулись. Новые газопроводы — это не прихоть Газпрома. Это договоренности многих стран Европы», — добавил «Комарик Кровопийца».

gazprom.ru Газпром

«Как можно воевать с Россией и требовать транзита российского газа?.. Вы прекрасны в своей шизофрении», — пишет Дмитрий О.

«Как же нужно своих соседей достать, чтобы они вокруг вас в обход строили, посмотрите в зеркало», — написала Malika M.

«Если Украина недоговороспособна, зачем с ней пытаться в очередной раз договариваться? Из-за этого и появились «Северные» и «Южные» потоки газа в Европу», — добавил Владимир С.

«Вы воду в Крым перекрыли, электричество отключали, поезда не пускали, Донбасс в экономической блокаде, а теперь ноете, что транзита не будет? На месте Путина я бы вам перестал поставлять и электричество, и нефть, и уголь, и вообще объявил бы полную экономическую блокаду. Вот тогда посмотрели бы, как вы справляетесь без «агрессора». Жалко только обычных адекватных граждан Украины, поэтому и нет до сих пор блокады», — отметил Kalito Croatoan.

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды Крыма

«В желании избавиться от посреднических услуг шантажиста, что может быть плохого? Украина привыкла разговаривать на языке мелкого избалованного шантажиста», — отреагировал RNR.

«Снизить цену на транзит и починить трубу не пробовали? И будет транзит, остальное — разговоры в пользу бедных», — подытожил Александр Р.

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