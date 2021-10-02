Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател призвала полицию серьёзнее относиться к случаям насилия и домогательства. Заявление было сделано в связи с изнасилованием и убийством Сары Эверард, которое совершил сотрудник полиции в марте 2021 года. Пател рассказала, как полиция борется с насилием по отношению к женщинам, и сказала, что необходимо «повысить планку».

Southbanksteve Британский полицейский

«Я бы сказала это всем женщинам: говорите об этих проблемах, пожалуйста. Если люди думают, что проявлять насилие по отношению к женщинам, как словесное, так и физическое, оскорблять на улице и делать всякие такие вещи, это нормально — то общество разрушается. Я хочу, чтобы все женщины были уверены в своей возможности рассказать об этом. Я не считаю, что это показывает низкий уровень», — обратилась министр к женщинам.

Некоторые пользователи считают, что её заявления пустые, она ничего не исправит. Ровно также она говорила, что справится с миграционным кризисом, а по факту за лето был несколько раз поставлен рекорд по количеству прибывших за сутки.

«И это говорит министр внутренних дел, которая еженедельно впускает по три тысячи нелегальных мигрантов на южный берег», — отметил @Spellitout007.

Британцы призвали власти к действию и даже сказали, что именно нужно сделать.

«Говорить о проблемах, не решать их. Полиции нужно провести психологический скрининг для офицеров. И нельзя нанимать всех подряд на работу. Полицейские не должны быть одни при патрулировании», — написала @angel_gardia.

llee_wu Британские полицейские

Многие пользователи отметили, что основная причина большого количества преступлений, связанных с насилием по отношению к женщинам, кроется в недостатке полицейских, женщин просто некому защитить.

«Поверьте мне, полицейские были бы рады патрулировать не в одиночестве. И не по тем гадким причинам, о которых вы могли подумать», — прокомментировал @ChrisLee240.

«Могло бы помочь, если бы Тори не сократили штат полиции на 20 тысяч. Нам нужна полностью укомплектованная полиция, которая работает на нас, а не на королевской свадьбе и на протесте, который не нравится правительству», — считает @proleyboy.

«Может сокращение полицейских и закрытие отделений полиции из-за ваших решений не помогает полиции, когда на них движется лавина преступлений, которые надо раскрыть?» — поинтересовался @neilstarland.

Часть комментаторов вспомнила об обвинениях Прити Пател в буллинге, они считают, что Пател, как и её начальник, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, не лучшие люди, которые должны давать советы женщинам.

Richard Townshend Прити Пател

«Ей нужно серьезно относиться к травле, которую она сама осуществляет. В конце концов, более половины сотрудников жалуются на неё», — @chillzchillie.

«А её обвинения в буллинге тоже будут расследовать?» — поинтересовался @BickerKes.

«Может, тебе и твоему боссу стоит на себя посмотреть, а не диктовать правила другим. Многие посмотрели, что тебя не наказали, думают, и с ними так прокатит», — написал @Justmefornow8.

В комментариях написали, что вера в полицию и правоохранительные органы навсегда потеряна.

«Никто не должен больше никогда и нигде верить полиции. Их никогда нет, когда они так нужны, потому что они заняты тем, что прячутся в кустах утром в воскресенье, чтобы поймать тебя на превышении скорости», — прокомментировал @crusa.

CharlesFred Британские полицейские

Ряд пользователей уверен, что полиция ответственно подходит к своей работе и что судить о том, что вся полиция плохая, по поступкам некоторых их них не стоит.

«Они серьезно относятся к насилию. Не надо мазать дегтем все полицейские силы на основании действий некоторых их представителей. Полным полно замечательных офицеров. Спасибо вам, за то, что вы делаете. В каждой организации есть доля гадов», — написала @joolslouise1.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также прокомментировал произошедшее. Он сказал, что он доверяет полиции, но проблемы у нее всё же есть, и их необходимо решать.

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