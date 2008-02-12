Алтайский край, 12 февраля, 2008, 07:36 — ИА Регнум. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) по Алтайскому краю защищает права граждан на бесплатную медицинскую помощь и возмещение лечебными учреждениями материального ущерба пациентам как в досудебном, так и в судебном порядке. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 12 февраля, в пресс-службе ТФОМС, в 2007 году в отношении лечебных учреждений было рассмотрено пять судебных исков на сумму 30,3 тыс. руб.

В 2007 году в Территориальный фонд ОМС поступило 6715 обращений граждан по различным вопросам обязательного медицинского страхования, оказания бесплатной медицинской и лекарственной помощи, из которых 5300 - требовали консультаций или разъяснений. Кроме этого, более 350 обращений жителей края поступило на телефон "горячей линии" отдела по защите прав застрахованных ТФОМС. Из общего числа обращений - 299 жалоб были признаны обоснованными. По 140 обоснованным жалобам лечебные учреждения возместили пациентам в досудебном порядке 228,4 тыс. рублей.