Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщает грузинский телеканал «Рустави-2».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

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Новость обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что Саакашвили знал, что в случае его прибытия в Грузию он будет задержан, а потому, многие указали на то, что задержание бывшего грузинского президента, скорее всего, неслучайно.

«Михико держит нос по ветру, он понял, что здесь ловить уже нечего. А там хоть камера тёплая будет», — не без иронии написал Nikolay G.

«Может быть, так государство и верховенство права должны действовать при наличии нарушений закона и конституции», — добавил Роман.

«Что только не делают люди за власть? Можно и посидеть пару недель, а шансы они всегда есть. В любом случае что-то произойдет, не зря же он туда поехал. Столько лет не ездил, а тут рванул», — отметил Николай Р.

«Лучше в Грузии в тюрьме, чем на Украине на воле. Наш корабль тонет, а крысы первые бегут», — пишет Евгения Б.

«Игра началась, кто выиграет, скоро станет известно», — добавила Ольга Б.

«Я бы порадовалась, если бы это не был просто ход на шахматной доске. (Пиар к завтрашним выборам и т. д.)», — написала Magdalena D.

«Это начало нового сценария», — считает Алиса Крымская.

«Гражданин Украины Саакашвили ждёт галстуки от Зеленского для пропитания», — иронизирует Сергей М.

(сс) European People's Party Михаил Саакашвили

«Только назад на Украину не возвращайте! Надоел этот Карлсон. Своих клоунов хватает», — отреагировал король О король.

«Вот и замечательно!!! Одним агентом иностранных государств станет меньше на Украине», — считает Serega P.

«Это был единственный шанс вернуться на родину. Отсидит лет пять и выйдет на свободу с чистой совестью. Хотя не факт, возможно, геополитики решили разыграть новую партию на шахматном поле Грузии сакральной фигурой Саакашвили. Будем смотреть за этой новой брошенной костью псам с западного мира, как будут кричать со всех площадок и как отреагирует Украина (по указке США), что в Грузии задержан украинский подданный. Смотрим, как будут развиваться события», — написала Галина Я.

«Преступник должен сидеть в тюрьме. Это только на Украине преступники — герои», — отметил Barry.

«Миша Саакашвили решил повторить ход Навального. Посмотрим, чем закончится цирк», — пишет Val F.

«Через три месяца узник станет героем, и вот вам новый президент. Всё под копирку», — добавил Игорь К.

«Хочет повторить подвиг Нади Савченко: из тюрьмы — в герои Украины! С прилагающимися бонусами: встреча, цветы, депутатство, приглашения на политические шоу и достойные гонорары», — отреагировал Василий Ш.

«Ну поехал, ну закрыли его, всё, что дальше? Забудут, как про Навального», — считает Дима Я.

«Гражданин Украины приехал в другую страну и подымал народ против власти! И заработал очередную статью!..» — подытожила Алла.

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Напомним, ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в своем письме отметил, что задержан по «ложным» приговорам. Политик отметил, что ожидал своего ареста. Он считает, что подвергается уголовному преследованию якобы по «заказу» президента России Владимира Путина.