В марте 2021 года сотрудник лондонской полиции Уэйн Казинс незаконно арестовал, похитил, изнасиловал и убил Сару Эверард. Он подошёл к девушке, показал ордер на задержание, посадил её в свою машину и увёз, весь процесс похищения занял менее пяти минут. Теперь уже бывшего сотрудника полиции приговорили к пожизненному лишению свободы.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Глава столичной полиции Крессида Дик сказала, что своим поступком Казинс подорвал доверие ко всей полиции, «предав всё, на чем основана полиция».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал случившееся и рассказал о своем отношении к полиции: «Я думаю, будут сотни тысяч полицейских, не говоря уже обо мне, чье сердце разбито произошедшим чудовищным убийством Сары Эверард полицейским. Я хочу прояснить, я верю в полицию. Я верю, что им можно доверять. И я считаю, что они выполняют поразительную работу. Проблема заключается в том, что у нас слишком мало процессов по делам об изнасиловании, слишком мало обвинительных приговоров. То, что вы видите, это система, которая запуталась в проблемах с предоставлением и поиском доказательств, проблемами с информацией и слежкой, и это кошмар для женщин. Нам необходимо это исправить и решить указанные проблемы. Мы должны убедиться, что такого больше никогда не произойдёт».

Часть комментаторов не верит, что проявление насилия по отношению к женщинам возможно остановить с помощью запретов или других решений, принимаемых государственной властью.

«Честно, я сдаюсь, на данный момент я не верю, что люди у власти могут помочь. Я буду делать это сама. Я буду обращать внимание на других женщин, если никто этого больше не делает», — отметила @Loobeeloo1980.

Katie Chan Глава полиции Крессида Дик

Ряд пользователей считает, что необходимо провести проверки, причём не только в отношении Казинса, но и в отношении других полицейских.

«Во-первых, ему полиция не угрожает. Во-вторых, должно быть проведено масштабное и по-настоящему независимое расследование внутри силовых структур по всей стране, и каждый полицейский с ненадежными аспектами должен будет уйти», — считает @Dinkles1234.

Некоторые пользователи отметили, что это не первое преступление, совершенное самими полицейскими или в стенах полицейского участка. Они не довольны тем, что организация, которая должна обеспечивать безопасность и спокойствие на улице, представляет угрозу обществу.

«Бибаа Генри и Николь Смоллмен, их тела также были осквернены офицерами полиции. И давайте не забывать, сколько человек умерли в полицейском изоляторе, в то время как британская полицейская камера должна быть одним из самых безопасных мест на Земле», — рассказала @Denise_Star007.

В комментариях обвинили Джонсона в том, что он не смог правильно регулировать борьбу с пандемией во время локдауна, поэтому преступление и было совершено.

«Его ошибка в том, что полицию не контролировали во время локдаунов. Никто не знал, где они стояли со своим диким поведением», — отметил @AdrianHaughto10.

«Точно. Это не очень часто говорят. Была причина, по которой он решил сделать это во вермя локдауна», — согласился @HenryB12345.

Часть пользователей согласна с Джонсоном и уверена, что полиции можно доверять. Проблема, по их мнению, заключается в том, что полицейских очень мало, их не хватает на всех.

«Я верю в полицию. Я считаю, что им можно доверять. Их просто недостаточно, они соцработники, жонглирующие шляпами, которым ещё и не доплачивают», — считает @HurryupWilf.

«Борис Джонсон, у нас нет сотен тысяч офицеров полиции в Великобритании. Если быстро проверить в Интренете, то можно узнать, что у нас их примерно 160 тысяч. Разберись уже в вопросе. Их нужно лучше проверять и лучше отсеивать. Это не новая проблема!» — написал @only1womble.

dagmarbendel Полиция Лондона

Некоторые комментаторы написали, что с мнением Бориса Джонсона нельзя согласиться, во-первых, потому что полиция не представляет никакой угрозы для него, во-второых, его высказывания о доверии часто означают обратное.

«Белый, богатый человек не боится полиции. Кто бы мог подумать», — прокомментировал @batsfordio.

«Нам нужны ещё причины, чтобы засомневаться в оценке Джонсона?» — спросил @chris4nature.

«Немного странно, что самый известный лжец Великобритании доверяет полиции», — добавил @SnellSte.

Также пользователи отметили, что причиной для такого поведения полицейских является то, что они слишком уверенны в себе и в том, что они останутся безнаказанными.

«Офицеров нужно привлекать к ответственности и сажать в тюрьму при необходимости. Слишком многих защищают от тщательного расследования, процесса, наказания. Это сложно, кода происходит так много нарушений права, коррупции, бесчестия, и когда их ловят, они же просто пощечину получают», — написала @path_agnee.

Напомним, в июне-июле 2021 года комиссия по условно-досрочному освобождению согласилась выпустить на свободу Колина Питчфорка, преступника, который изнасиловал и убил двух девочек-подростков. Питчфорк получил пожизненное лишение свободы, тем не менее сейчас он выходит на свободу. Многие британцы не согласны с тем, что такое вообще возможно. Некоторые боятся, что подобное произойдет и с Уэйном Казинсом.

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