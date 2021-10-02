Государственная дума первого созыва была созвана на своё первое заседание 11 января 1994 года. Её заседание открыл самый возрастной депутат, которому — однако — было всего 68 лет. Это не мешало ему именовать себя старейшиной и загадать загадку, которую не удалось разгадать до сих пор. Что, к примеру, имел в виду «старейшина» и временный председательствующий в Госдуме, напутствовавший депутатов таким образом: «Утверждайте добро, свет, высочайшие нравственные ценности и замечательные идеи, которые заложены в произведениях Аристотеля, Тимирязева, Бетховена, Чупрова и многих других представителей мировой и отечественной культуры». Допустим, виртуальную связь Аристотеля и Тимирязева с Госдумой еще как-то, большой натяжкой, обнаружить. Но при чем здесь Бетховен? А Чупров? Если это тот самый Чупров, чью фамилию выдает интернет-поисковик в строке выдачи информации, то он был и жил в ХIХ веке. Имел отношение к железнодорожному делу в России, к разработке «Общего устава российских железных дорог». Изучал причины падения цен на сельскохозяйственные продукты. Причастен к земским статистикам, к переписи населения Москвы в 1882 году. Осенью 1899 года выехал за границу для лечения, но откуда уже не вернулся. Это — всё. Хотя, возможно, депутат имел в виду какого-то другого Чупрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Временного председательствующего сменил на трибуне представитель президента и правительства. Это был В. Черномырдин. Он зачитал текст приветствия от Б. Ельцина, которым президент изестил, что направил каждому российскому парламентарию письмо «с просьбой поделиться своими предложениями о том, как нам лучше взаимодействовать». И тут же сообщил: «Многие уже откликнулись и проявили заинтересованность в налаживании совместной работы. Теперь каждое предложение внимательно рассматривается и анализируется». Ни одного примера приведено так и не было, зато стародавняя номенклатурная привычка сорить словами воспроизведена в полном объеме. Хотя, казалось бы, раз новая Дума собралась сразу же после принятия Конституции России, в которой все вопросы взаимодействия прописаны, нужен был бы конструктивный пример такого взаимодействия.

Сам В. Черномырдин заявил, что правительство подготовило для депутатов около сотни законопроектов. И добавил, что хотел бы исключить из политического стиля исполнительной власти два однокоренных слова. Это — нетерпимость и нетерпение. Отказ от первого означает прежде всего умение и готовность слышать и слушать, вести конструктивный диалог с политическим оппонентом. Второе, от чего должно отказаться правительство, — от нетерпения, которое в стремлении к быстрым результатам нередко приводило нас, да и приводит сегодня, к простым и внешне эффектным, но далеко не всегда столь же эффективным решениям. На том и завершилась приветственная часть пленарного заседания Государственной думы первого созыва. Лиха беда начало.

Старейшему депутату, открывшему первое заседание Думы второго созыва 16 января 1996 года, было уже 74 года. Он поблагодарил предшественников, которые сумели за три года принять 400 законов и передали наследникам еще 500 законопроектов. Осталось выработать законы о рациональном использовании природных ресурсов страны и охране уникальных объектов природы, таких как Байкал, Волга и другие. Нужны законы, обеспечивающие благополучие подрастающих поколений. Поскольку интегральным показателем благополучия нации является здоровье людей, оно также нуждается в оформлении законодательными актами, нужен закон о здравоохранении, а также законы о науке, культуре, образовании, о совершенствовании обороны страны. Старейшина зачитал приветствие Б. Ельцина, даже не обратив внимания на «мелочь», что президент разошелся с ним в оценке числа принятых законов. По мнению президента их всего 300, а не 400. Подумаешь, сто туда, сто сюда. Главное же, по мнению Б. Ельцина, «наладилось взаимодействие между ветвями власти».

Александр Стручков Виктор Степанович Черномырдин

Депутату, открывшему первое заседание Госдумы третьего созыва в 2000 году, исполнилось уже 80 лет. Возрастной депутат так назидал депутатов: в здании Думы находится скульптура Сократа с весьма примечательными словами: «Править должны знающие». А для древнегреческих демократов было само собой разумеющимся понимать под словом «знающие» тех, кто понимает тех, кто знает нужды народа. Так проинтерпретировал старейший депутат старейшего грека. Сократ же, придумав эту фразу, ничего подобного не имел в виду. Он говорил так: «Цари и правители не те, которые носят скипетры, не те, которые избраны известными вельможами, и не те, которые достигли власти посредством жребия или насилием, обманом, но те, которые умеют править».

Выступление В. Путина было на удивление уместным и конкретным. Надо не создавать законотворческого, правового долгостроя. Еще не принято восемь из 15 федеральных конституционных законов. Не приняты кодексы, регулирующие важнейшие сферы общественных отношений, — Земельный, Трудовой, Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный. В том, что эти и другие важные законы до сих пор не приняты, виноваты, конечно, не только депутаты предыдущего созыва. Должен признать, говорил и. о. президента, в предыдущий период законодательная инициатива правительства проявлялась довольно слабо. Это видно и по той невысокой доле актов, внесенных кабинетом министров, в ее соотношении со всем массивом рассмотренных законопроектов. Это было заметно и по выбору предмета регулирования, да и по качеству подготовленного материала, которое очень часто оставляло желать лучшего, и именно поэтому законы ветировались президентом.

Концовка третьего созыва Государственной думы оказалась весьма оригинальной и вряд ли конституционной. Ее последнее заседание 29 декабря 2003 года по протоколу было завершающим и одновременно стартовым для четвертого созыва думы. Поэтому первое заседание Госдумы четвертого созыва открыл не старейшина, а полноправный председатель Госдумы. Последнее же заседание Думы третьего созыва открыл не ее председатель, а старейший по возрасту депутат, которому накануне исполнилось ровно 80 лет.

Его выступление было амбивалентным. С одной стороны, российскому парламентаризму в основном удалось консолидировать российское общество, укрепить многие институты демократии, приступить к решению самых насущных государственных вопросов. В то же время продолжает падать численность населения, что особо опасно, крайне медленно отступает бедность. Это следствие слабого экономического фундамента нашего государства, недостаточной эффективности работы государственного аппарата, а также усиливающейся конкуренции в мировой экономике.

В. Путин, президент Российской Федерации, поддержал старейшину: страна изменилась. Пусть не сразу, ценой напряженных усилий на смену политической конфронтации в парламенте пришла конструктивная законодательная, законотворческая работа. Стране необходим настоящий прорыв по всем направлениям — и в экономике, и в социальной сфере. У России уже есть все необходимые условия для осуществления планов такого масштаба. Прежде всего мы должны сосредоточить внимание на вопросах, прямо связанных с качеством жизни российских граждан. В целом новой Думе предстоит сделать серьезный шаг на пути к формированию добротного, качественного законодательства, к его систематизации и сбалансированности. Опыт показал: механическое принятие новых законов, без увязки с уже действующими, и нарушение приоритетов правового регулирования неизбежно ведут к обесценению права, к снижению действенности его норм. И подобное законодательство по определению не может и никогда не будет работающим, никогда не будет эффективным. В этой связи необходимы и более жесткие требования к самой практике принятия законов, причем начиная с самой ранней стадии подготовки законопроектов. Надо также насыщать законодательный массив нормами прямого действия, проводить серьезную экономическую и антикоррупционную экспертизу законодательных актов, вести постоянный обмен идеями с исполнительной властью, с экспертным сообществом, предпринимательскими кругами и с гражданским обществом в целом. И наконец, остановлюсь еще на одном принципиальном моменте. Демократия не исчерпывается одними лишь выборными процессами, и роль парламента в укреплении всех демократических институтов крайне важна. Более того, парламент сам должен служить примером приверженности базовым принципам демократии.

Duma.gov.ru Государственная Дума.

Первое заседание Государственной думы пятого созыва 24 декабря 2007 года открыл старейший по возрасту депутат — в возрасте 77 лет. Это был нобелевский лауреат Ж. Алфёров. Его выступление не было приветственным по аналогии с предшественниками, но глубоким и сущностным. «Мои коллеги по научному и мировому сообществу в последнее время прежде всего обсуждают такие важнейшие проблемы, как проблемы устойчивого развития нашей планеты, глобального потепления, создания современных чистых энергетических технологий». В проблеме устойчивого развития нашей планеты важнейшей является так называемая проблема «бокала шампанского». Если мы посмотрим на бокал, то он отражает распределение доходов между 10 процентами самой богатой группы населения и 10 процентами самой бедной: в верхней части, куда шампанское наливается, — 87 процентов доходов в мире, принадлежащих этой десятипроцентной группе, а вот в тонкой ножке, которая и поддерживает этот бокал, — 1,4 процента общих доходов, принадлежащих 10 процентам самых бедных. Это на самом деле отражает ситуацию в мире: доходы стран «золотого миллиарда», высокоразвитых стран и глубокую бедность подавляющего большинства населения остального мира. В России это соотношение составляет тридцать к одному, а может быть, даже больше. Сегодня это считается самой главной проблемой устойчивого развития нашей планеты. Чтобы решить проблему, нужно разбить бокал шампанского. Это сделать на самом деле очень легко со стеклянным бокалом, но это бесконечно трудно сделать в реальной экономике. Замечу, что в Советском Союзе это соотношение было четыре с половиной к одному. Сегодня в развитых, передовых странах это соотношение составляет восемь-десять к одному, в Швеции и Белоруссии — примерно пять к одному. Мы, депутаты Государственной думы, я думаю, должны начать борьбу с бедностью прежде всего с изменения налогового законодательства и с перехода от плоской шкалы налогообложения к прогрессивной шкале. Сегодня мы отстаём от передовых стран в пять-семь раз. Совершенно очевидно, что, увеличивая производство сырьевых ресурсов, увеличивая глубокую переработку, абсолютно нереально догнать передовые страны, и единственный путь решения основной экономической проблемы нашей страны — это создание и развитие экономики знаний, это развитие экономики, основанной на достижениях науки и наукоёмких технологий. Говорят, что когда-то премьер-министр Великобритании Уильям Гладстон посетил лабораторию Майкла Фарадея и, ознакомившись с его работами, спросил: «А что мы получим от ваших открытий по электричеству?» И Майкл Фарадей ответил: «Вы будете получать налоги». Авторитет нашей Государственной думы, авторитет законов, принимаемых Государственной думой, — продолжил Ж. Алферов, — определяется и качеством этих законов, и тем, как они принимаются. И уверяю вас, когда эти законы принимаются путём нажатия кнопок уполномоченной нами группой депутатов, то это вообще не то, что нужно».

Government.gov.by Жорес Алферов

Выступление председателя правительства В. Зубкова было прямо противоположным, как будто его автора не было в зале заседаний во время выступления нобелевского лауреата. По характеру выступление напоминало планерку. Правительство внесет в палату проект законов, связанных с софинансированием за счёт государства добровольных пенсионных накоплений. Человек, зная, что к сумме его взноса государство прибавит ещё 100 процентов, более серьёзно отнесётся к накоплению своего пенсионного капитала. Вас, депутатов, ждёт работа и над законопроектами о пенсионном обеспечении супругов военнослужащих, а также о механизмах реализации прав военных пенсионеров на получение страховой части пенсии. Особо отмечу необходимость внесения поправок в бюджет в связи с повышением заработных плат бюджетников и военнослужащих. Будет много работы в части поправок в земельное законодательство, в том числе и в связи с принятием Градостроительного кодекса. Правительство планирует внести ряд законопроектов, направленных на более рачительное использование природных ресурсов.

Первого заседания Госдумы шестого созыва в том его виде, как у всех предшествующих, не было вовсе, а стенограмма так и не опубликована до сих пор. Были информационные сообщения, размещенные на портале палаты, которые извещали о внутриорганизационных проблемах в распределении постов.

Первое заседание Думы седьмого созыва 5 октября 2016 года вновь открыл Ж. Алфёров. На этот раз он был весьма краток. Поприветствовав присутствующих, он рассказал о себе, что десятилетним мальчиком прочитал замечательную книгу Вениамина Каверина «Два капитана» — и всю последующую жизнь следовал принципу её главного героя Сани Григорьева: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Очень важно при этом понимать, за что борешься, и вот сейчас наша главная цель — сохранение и возрождение страны. По этому поводу хочу процитировать своего любимого поэта Владимира Маяковского — мне, правда, пришлось изменить одно слово, но я верю, что у нас есть право на такую замену:

Я волком бы

выгрыз

бюрократизм.

К мандатам

почтения нету.

К любым

чертям с матерями

катись

любая бумажка.

Но эту…

Я

достаю

из широких штанин

дубликатом

бесценного груза.

Читайте,

завидуйте,

я —

гражданин

Российского союза».

Следом выступал В. Путин. Президент процитировал П. Столыпина: «Более чем сто лет назад, обращаясь к депутатам Государственной думы, Пётр Аркадьевич Столыпин сказал: «…Мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права — права России быть сильной». Вот когда мы вспоминаем такие слова или когда формулируем их заново, мы всегда исходим из того, что любой народ и любая страна имеют точно такое же право быть сильными. И ещё, мы никогда не вкладываем в это понятие — «быть сильной» — какие-то великодержавные нотки, мы никому никогда ничего не навязываем и навязывать не собираемся. Сила России внутри нас самих, она внутри нашего народа, в наших людях, в наших традициях и в нашей культуре, в нашей экономике, в нашей огромной территории и природных богатствах, в обороноспособности, конечно, но самое главное — наша сила, безусловно, в единстве нашего народа».

Тогда выступление В. Путина, президента Российской Федерации, воспринималось торжественно и по-особенному: Крым возвратился в состав России, а его население — граждан РФ представляли депутаты Государственной думы, избранные как по партийным спискам, так и по одномандатным внутриреспубликанским округам. В первом заседании палаты приняли участие руководители всех субъектов РФ, включая Республику Крым и город-герой Севастополь.

Так было. Каким окажется первое заседание Государственной думы восьмого созыва? Раньше извещалось, что оно будет созвано 7 октября. Теперь стало известно, что оно откроется 12 октября. Подождем. Послушаем. Подумаем. Вдруг поговорка «Лиха беда начало» не про него?